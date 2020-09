KØYRER BUSS: – Vi streikar ikkje berre til det beste for oss bussjåførar, men at gunstigare arbeidsdagar for oss skal gi tryggare transport for våre passasjerar, skriv Trond Egil Aarflot. Foto: Privat

Bussjåfør: Derfor streikar vi

Skal statusen til bussjåføryrket auke, må lønna opp. Håpar at ikkje heile bussnæringa må ut av drift før NHO skjønar det, skriv bussjåfør Aarflot i dag.

TROND EGIL AARFLOT, bussjåfør, Innlandet

Eg er bussjåfør og trivst godt med jobben min. Eg er ikkje frå naturen si side noko utprega A-menneske. Men sjølv om jobben inneber tidlige morgonar, så trivst eg bak rattet. Eg trivst med å ønskje folk ein god morgon, ein god dag, ei god helg. Gi og motta smil.

Som bussjåførar skal vi kontrollere at bussen er trygg å køyre før vi tek den ut i trafikk. Vi skal halde oss friske og opplagte så vi er trygge sjåførar på vegen. Kvar dag og kvar køyretur inneber kontinuerlege risikovurderingar.

Overheld mine medtrafikantar vikeplikta? Eg må sjølv sørge for å følge trafikkreglane. Går verkeleg møtande bilist gjennom med den forbikøyringa? Eg må bremse! Er det ein elg eg ser i krattet der? Går folk verkelig utan refleks no?

Om vintrane må eg vurdere føret. Kanskje eg bør legge på kjetting? No blir det forseinkingar! Fylket og kundane likar jo så dårleg forseinkingar. Tidspress vegd opp mot trafikktryggleik. Finne rett balanse i forholdet mellom effektivitet og tryggleik.

Som bussjåfør har eg ansvar for å halde bussen ryddig, slik at det skal vere triveleg for passasjerar å sitje på. No i samband med Covid19 har vi blitt pålagt ekstra nøye innvendig vask av bussane, som vi ikkje får eit raudt øre i økonomisk kompensasjon for. Etter sommarferien har vi blitt pålagde å ta vekk sperreband og opne framdøra att.

Eg er veldig glad i passasjerane mine, men i samband med corona er eg ikkje komfortabel med at vi er pålagde å ta inn passasjerene gjennom framdøra på grunn av smittefaren det medfører.

Det kan kanskje verke som at enkelte trur at det å køyre buss handlar om å sitje på rompa og halde i eit ratt. Faktum er at det å køyre buss er ein mentalt krevjande jobb. Vi må vere på alerten kontinuerleg gjennom heile arbeidsdagen. Mange av oss har ugunstige arbeidstider og delte skift.

På nyheitene forsøker NHO å framstille oss som kravstore ved å nemne differansen mellom noværande lønn og det lønnshoppet vi no krev.

Lite nemner NHO brotne lovnader sidan 2007 om at bussjåførlønningane skal opp på industriarbeidarnivå. Busssjåførar tener framleis berre om lag 90 prosent av det arbeidsgivar var med på å skrive under på i 2007.

Vi krev no endeleg at NHO skal halde gamle lovnader og løfte oss opp på industriarbeidarnivå. Det er ikkje kravstort, det er berre rett og rimeleg!

Vi streikar ikkje berre til det beste for oss bussjåførar, men at gunstigare arbeidsdagar for oss skal gi tryggare transport for våre passasjerar som får trygge og utkvilde bussjåførar.

Vi vil at våre passasjerar skal sleppe å sitje på med utbrende og slitne bussjåførar.

Vi vil auke statusen til bussjåføryrket, slik at det blir enklare for arbeidsgivar å rekruttere nye, trygge sjåførar i framtida. Vi får stadig høyre kor vanskeleg driftssentralen har det med å få dekka opp skift om nokon skulle trenge permisjon.

Skal statusen til bussjåføryrket auke, må lønna opp. Håper at ikkje heile bussnæringa må ut av drift før NHO skjønar det.

