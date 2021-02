Kommentar

Siv-sjokket

Av Hans Petter Sjøli

KOM OG GIKK: Frp-leder Siv Jensen er ferdig i norsk politikk. Foto: MATTIS SANDBLAD

Siv går, Sylvi kommer. Tiden vil vise om det er et fremskritt for partiet.

Siv Jensen går altså av som Frp-leder, og gir seg på Stortinget etter 24 år på Løvebakken. Det er en av de største nyhetene i norsk politikk på lenge. Det er en av de mest markante og mest ruvende politikerne i nyere norsk historie som nå er ferdig med sitt mangslungne virke. Jensen har sittet på Stortinget et kvart århundre, og har vært leder i Frp i 15 år.

Det er en imponerende politisk prestasjon.

«Jeg trenger å ha mer tid til meg selv», sa hun på pressekonferansen. Det er lett å forstå. Å være partileder er en oppgave som de færreste av oss forstår omfanget av. Ikke minst i et stridbart og konfliktfylt parti som Fremskrittspartiet. Partiene selv forsøker etter beste evne å tone ned fløykamper, men Frp har som alle vet mer av slikt enn andre. Å stå midt i dette evige basketaket har krevd sin kvinne, men selv om hun har sine motstandere og kritikere, er hun tungt respektert, også blant dem som hadde sett at Frp ble et mer løs-kanon-parti med evne til å sjokkere og forarge de «politisk korrekte».

Tungt respektert er hun nok også blant sine politiske motstandere i andre partier, forresten. Hun har vært en formidabel motstander å bryne seg på.

Hennes kanskje største prestasjon er at hun har klart å holde dette uvørne uværet av et parti samlet i en tid der Frp har gått fra å være en rabagast på utsiden av folkeskikken til å bli et ansvarlig regjeringsparti.

Partilederen selv var en solid finansminister; respektert langt utenfor partiets tidligere nokså trange grenser. For mens den ene fremskrittsjustisministeren etter den andre kom og gikk, styrte Jensen statsfinansene med stø – og det må legges til – raus hånd. Med henne ved finansroret steg oljepengebruken til nye høyder. Noen ordentlig konservativ politikk er en sjeldenhet i Norge.

I januar i fjor, rett før viruset fikk grep om landet, trakk de seg fra regjeringen – et lite sjokk det også – men effekten av å tre ut av «fengselet» uteble. Frp har i corona-året slitt kraftig på målingene, og sett Senterpartiet seile av gårde med proteststemmene som tidligere tilfalt Siv Jensens parti. Det har nok vært nokså blytungt for Jensen å se Trygve Slagsvold Vedum smile og le i takt med stadig nye oppslutningsrekorder, mens hennes eget parti nå er mindre enn SV på flere målinger – og tyngre enn det hun selv ville innrømme på pressekonferansen.

Da partieier Carl I. Hagen noen år på overtid gikk av i 2006, var ikke Jensen en åpenbar arvtaker. Hun tilhørte – og tilhører – den liberalistiske fløyen i Frp, mange har brukt betegnelsen «Høyre light» om henne. Men høyst kontroversielle utspill av typen «snikislamlisering» har ikke levnet noe tvil om hvor hen Jensen har hørt hjemme. Hun er en Frp-er med hud og hår. Samtidig kommer kommer hun neppe til å bli en Hagen-aktig kritiker fra bukkehornet på veggen når hun nå trer tilbake for å tilbringe mer tid med familien – og spesielt søsteren Nina og tantebarnet Eik.

Nå peker hun på Sylvi Listhaug, en av de mest kontroversielle politikerne i Norge. «Bein i nesa» og «ikke konflktsky», sa Jensen om Listhaug på pressekonferansen, og det er ikke å ta for hardt i. Med seg får Listhaug den solide og moderate partiveteranen Ketil Solvik-Olsen som nestleder – om partiets landsmøtet går med på Siv Jensens krystallklare anbefaling.

De to kan bli en dynamisk duo. Listhaug representerer høyrefløyen i Frp, men var usedvanlig hard i klypa da partiet tok oppgjør med de såkalte nasjonalkonservative. Hun har modnet med oppgavene, og har en noe annen profil nå enn da hun satt i regjering og banket ut den ene oppsiktsvekkende Facebook-posten etter den andre, noe som også ble hennes bane.

Inntil nå.

Siv Jensen har klart å bygge Frp som et nokså moderat parti på høyrefløyen, iallfall sammenlignet med europeiske ytre høyre-partier som fyller det samme rommet som Frp gjør her til lands. Listhaug har nok et mer utviklet populistisk gen enn Jensen, og kommer nok til å finslipe Frp-profilen mer i takt med det som har vært partiets tradisjonelle posisjon i norsk politikk. Men Solvik-Olsen trekker i den andre retningen. Dynamikken dem i mellom skal bli spennende å følge med på.

Siv Jensen fyller 52 år til sommeren, og har ennå mye ugjort i livet. Hun kan med sin meget innholdsrike og imponerende CV nærmest velge å vrake i spennende jobber fremover, både nasjonalt og internasjonalt. For å si det sånn: Hun kommer neppe til å åpne bar i Halden. Det er lenge siden hun har virket like blid og «lett» som hun gjorde da sjokket ble kjent tidligere i ettermiddag – det er tydeligvis en tung byrde som er løftet fra hennes skuldre.

Jeg er overbevist om at Siv Jensen vil bli husket som en av våre viktigste og mest imponerende partiledere på 2000-tallet. Nå er hennes periode over, og Sylvi Listhaug blir den andre kvinnelige lederen av Fremskrittspartiet. Én ting er iallfall klart: Kjedelig blir det ikke.