«25 under 25»: At Sophie Elise får Gullbarbie er helt idiotisk

Vi gjør hele nasjonen en bjørnetjeneste ved å si at dersom Sophie Elise slutter å vise seg selv frem, så er kroppspresset borte.

FRID HJERPAASEN (19)

Nylig vant Sophie Elise årets Gullbarbie. Det er helt idiotisk, spør du meg. Man kan si mye og mene mye om Sophie Elise, men på lik linje som alle oss andre, så er hun også bare en person. Hun viser fram sin kropp. Operert og uoperert.

Når vi tenker på kroppspress, tenker vi ofte at samfunnet eller enkeltpersoner ser ned på mennesker i et kroppsideal som ikke passer dem. Vi lager et ideal på hva som er det perfekte uten et realistisk bilde av oss selv. Idealet forandrer seg fra tid til tid. Og fra person til person.

I dag er vi flinkere til å vise frem flere kroppsfasonger. Både i modellbransjen og på sosiale medier, men vi er ikke flinke til å ta tak i kroppspressdebatten.

Hvis jeg hadde delt bilder av min kropp, ville det ikke blitt sett på som kroppspress, for jeg er ikke en del av idealet til de fleste. Hvis en større person deler bilder av sin kropp, blir det hyllet av medier og kroppspress-kanaler.

Hvorfor det? Fordi det ikke er en generelt ideal?

Er det kun de som ikke er "innafor" idealet som får lov til å være fornøyd med seg selv? Blir ikke det litt feil i en debatt som omhandler kroppspress?

Gullbarbie, og måten den henger ut enkeltpersoner er helt feil. Vi tar tak i det som allerede er for sent, og vi tar kun tak i kroppspressdebatten for ett kjønn.

Det man faktisk må begynne med, er å jobbe med mennesker. Se hvor det starter. Se hva som skjer. Se at ikke bare jenter har dette problemet, men også gutter.

At en som er strålende fornøyd med seg selv, ser et bilde av en som har en fin kropp, bør det ikke være et problem.

Som nasjon legger vi skyld på enkeltpersoner istedenfor å ta tak i det der det starter: På barneskoler, i familier, av lærere, i gymtimen og på fotballbanen. Vi gjør hele nasjonen en bjørnetjeneste ved å si at dersom Sophie Elise slutter å vise seg selv frem, så er kroppspresset borte.

Gjentatte ganger får influencere kritikk for at de legger ut bilder av kropp. I en debatt om å være fornøyd med sin egen kropp, er det helt ute. Vi må lære mennesker er at man er den man er, og skal være fornøyd med det.

Vi må slutte å legge skyld på enkeltpersoner som allerede har nådd punktet hvor de er fornøyde.

Det er langt ifra inkluderende. Det er ekskluderende.