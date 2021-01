SVARER KRITIKER: NRKs mediesjef Arne Helsingen. Foto: Maria Skålvoll / Digitalkamera

NRK er sitt ansvar bevisst – både i valgår og ellers

Viser til Maria Refsland sin tekst i VG den 11 januar, med overskriften «Er NRK Vedums PR-avdeling?» Svaret på dette spørsmålet er nei.

ARNE HELSINGEN, mediesjef i NRK

I begge produksjonene, «Maskorama» og «Sløsesjokket», har invitasjonen gått ut til politikere fra flere politiske partier. Det var kun Trygve Slagsvold Vedum som hadde anledning og takket ja til å være med.

Det er mange produksjonsmiljøer, både NRK-avdelinger og eksterne selskaper i hele landet som produserer programmene som går på NRK. Vi må hele tiden være bevisste på koordineringen mellom produksjonene, også når det gjelder deltakere.

Akkurat her var det vanskelig å koordinere på grunn av at «Maskorama» er et konsept der identiteten må holdes skjult helt til personen i kostymet skal avsløres. Derfor er det svært få, ikke en gang programleder, som kjenner deltakernes identitet.

Dette er et ansvar vi ikke tar lett på i noen sammenheng.

Som flere av våre produksjoner ble ferdigstillelsen av serien «Sløsesjokket» forsinket på grunn av corona-situasjonen. Serien, hvor Trygve Slagsvold Vedum medvirker i én av episodene, skulle vært sendt i 2020, men var først klar til publisering nå i januar 2021.

NRK har generelle føringer om å ha et bevisst forhold til bruk av politikere i underholdningssammenheng når det er valgår, og det er særskilte krav til varsomhet under selve valgkampen.