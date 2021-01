SER TILBAKE: – 2020 var et merkelig år, for å si det mildt. Spesielt for oss som jobber i helsevesenet med de svakeste, hvor en uskyldig forkjølelse kan bety forskjellen mellom liv og død, skriver Oscar Hovin, i VGs kronikkserie «Unge hverdagshelter». Foto: Privat

Oscar er helsefagarbeider: − Jeg er mer redd for å smitte andre, enn å bli smittet selv

Da resten av landet stengte ned, reiste vi som jobber i helsevesenet på jobb som vanlig. Jeg må innrømme at jeg var redd. Men uansett hva som skjer, elsker jeg yrket mitt.

OSCAR AASLUND HOVIN (27), helsefagarbeider

2020 var et merkelig år, for å si det mildt. Spesielt for oss som jobber i helsevesenet med de svakeste, hvor en uskyldig forkjølelse kan bety forskjellen mellom liv og død.

Jeg er helsefagarbeider. Og selv om ikke alt er så bra som jeg kunne ønsket, elsker jeg yrket mitt. Uansett hva som skjer.

«Det er mistanke om smitte på NTNU. Flere er sendt hjem», er det første jeg husker om corona. Datoen var 10. mars og jeg var på møtedag sammen med mine kolleger. Få av oss ante hva som ventet. Månedene etter har vært fullstendig surrealistiske.

Jeg jobber i en kommunal hjemmesykepleietjeneste dedikert til somatisk syke barn og unge fra 0 til 18 år. Jeg jobber mest natt, og har nattevakt i private hjem hos familier med alvorlig syke barn.

Flere av barna jeg jobber med har en eller annen form for livsbegrensende tilstand hvor tidlig død er et faktum. Mine kolleger og jeg bidrar til at de kan bo hjemme med sine familier lengst mulig, på tross av alvorlig sykdom og medisinsk utstyr.

Som helsefagarbeider jobber jeg tverrfaglig med andre profesjoner for å gi helse- og omsorgstjenester til de innbyggerne som har behov for det. De fleste av oss som jobber i helse- og omsorgstjenestene, har ikke jobbet direkte med coronasmittede pasienter.

Likevel har vi bidratt til å forebygge smitte hos våre aller svakeste. For å forebygge, kreves det kompetanse. Ikke kun kompetanse på smittevern, men også vurderingskompetanse til å se tidligere tegn på forverring og gjøre tiltak ut ifra hva man ser.

Mens resten av landet stengte ned, reiste vi på jobb som vanlig. Helsepersonell over hele landet fikk en helt ny hverdag å forholde seg til. Den første tiden var vi relativt ukjente med Covid-19. Det bidro til frykt. Frykten for det ukjente. Jeg må innrømme at jeg var pissredd.

Heldigvis fikk vi vite mer. Med mer kunnskap, ble frykten roet og vi gikk inn i en unormal situasjon som ble hverdagen. Vi måtte forholde oss til mangel på smittevernutstyr, og håndsprit som luktet like ille som den dårligste hjemmebrenten.

I starten av coronapandemien spredte det seg en slags tradisjon rundt omkring i Norge: Applaus.

Hver kveld stod flere tusen nordmenn på balkongene sine og klappet for innsatsen vi som helsepersonell gjorde. En fin gest, men veldig få banker godtar applaus og en 18 prosent stilling som sikkerhet for boliglån.

«Dette er en dugnad hvor alle deltar, i fronten våre engler i hvitt med sine gode hjerter og varme hender», var det noen som en gang sa.

For det første – dugnad kan vi delta i på fritida. For det andre – ikke degrader vår kompetanse til å dreie seg om godhet og varme hender. Vår samlede kompetanse redder liv – hver eneste dag.

Årets resultat av tarifforhandlingene til kommunen, var en lønnsoppgang på 76 øre i timen for assistenter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere og vernepleiere som jobber turnus. Beskjeden var at vi skal være solidariske og at vi skal være takknemlige for at vi har en sikker jobb. Nei, vår jobb er ikke sikker.

Vi tilhører den sektoren som er mest utsatt for vold og trusler i arbeidssituasjonen, vi har det største sykefraværet og vi klarer knapt å stå i jobben til pensjonsalder.

Vi har også en forhøyet risiko for flere lidelser, blant annet kreftlidelser, angst og depresjon, for å nevne noen.

Vi har en mangel på smittevernutstyr og vi må spare på utstyret så lenge vi ikke er i en situasjon med bekreftet smitte.

Får vi smitte, vet vi ikke hvor mange dager det er nok utstyr til å beskytte oss. Hvor sikker er jobben egentlig?

Men selv om ikke alt er så bra som jeg kunne ønsket, elsker jeg jobben min. Uansett hva som skjer. Vi skal fortsatt være der for deg. Vi skal fortsette å utvikle kompetansen vår, for din trygghet. We’ll be there for you.