Dette er et vanskelig spørsmål for Norge

Av Astrid Meland

AMERIKANERNE ER IGANG: Dette er 12-år gamle Max Cuevas som holdt sin mor i hånden da han fikk en dose Pfizer i Tustin, California i mai. Foto: Jae C. Hong / AP

Danmark har bestemt seg for å vaksinere barn mot covid-19. Ikke av hensyn til dem selv, men storsamfunnet. Nå må Norge bestemme seg.

Vaksinene mot covid-19 er godkjent i EU for barn fra 12 år og oppover. Studiene fortsetter helt ned på babyer.

I Norge holder vi fortsatt på med voksne. Men diskusjonen om vi skal tilby vaksine til alle friske barna er i gang.

Og torsdag tok danskene sitt valg. De skal etter planen begynne å vaksinere 12-åringene i september. Begrunnelsen er at det trengs for å oppnå terskelen for flokkimmunitet, altså for å få dempet spredningen av coronaviruset så mye som de ønsker.

Bak lurer den nye, mer smittsomme virusvarianten Delta.

FORNØYD MED DOSEN: 13-år gamle Charles Muro i Hartford, Connecticut fikk også sin første dose i mai. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Det er et kontroversielt valg danskene har tatt. Danske barneleger anbefaler ifølge Politiken foreldre å vente.

For barna skal ikke vaksineres først og fremst for deres egen del. To sprøyter skal inn i en liten tenårings-delta-muskel for å holde besteforeldrene friske. Barn risikerer stort sett ikke å bli særlig syke av viruset.

Valget er omstridt også av en annen grunn.

Verdens helseorganisasjon har bedt den vestlige verden om å ikke vaksinere barn nå, men heller gi dosene til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax. Å la viruset spre seg i andre verdensdeler, øker faren for nye, skumle mutasjoner.

I fattigere land har de ikke engang rukket å vaksinere helsepersonell, fordi Vesten stikker av med nesten alle vaksinedosene.

Mens amerikanerne er i full gang med å vaksinere barn som har svært liten risiko for å bli syke, dør uvaksinerte i den tredje verden på sykehus uten respiratorer og oksygen.

Amerikanerne har en tradisjon for å vaksinere barn også for influensa, for samfunnets beste. Det er kanskje derfor få stiller spørsmål ved å vaksinere barn nå også. Pluss at pandemien har rammet dem så hardt.

Norge derimot vaksinerer kun folk i risikogrupper mot influensa. Og har hatt en mild pandemi.

FHI har ikke bestemt seg, men de virker å helle mot at barnevaksinering ikke skal bli nødvendig.

Men holder FHIs regnestykker?

Hvor mange vi må vaksinere for å få flokkimmunitet vet vi ikke eksakt. Det er en glidende overgang. Og det kommer an på hvor smittsomme de nye variantene er og hvor effektive vaksinene er.

Og hva med vår egen økonomi, helse og helsevesen? Viruset kan blusse opp i uvaksinerte ungdomsmiljøer og gjøre folk som ikke har god effekt av vaksinen syke.

Med stadig nye oppblomstringer av corona kan innbyggere med dårlig immunforsvar og bakenforliggende sykdommer aldri være helt trygge.

Vi vaksinerer dessuten barn mot røde hunder for å unngå fosterskade hos gravide.

Et annet spørsmål som vi ikke vet nok om, er hvor mange barn som egentlig blir syke av covid-19.

Vi vet det er få, men flere hundre barn er døde i det folkerike USA. Og mange titusen har vært innlagt på sykehus.

Vi vet det er flere barn som dør av covid-19 enn influensa. Og vi aksepterer generelt ikke mange barnedødsfall.

I tillegg får noen barn den alvorlige betennelsessykdommen MIS-C etter at de har hatt covid-19. Et annet spørsmål er om barn rammes av langcovid.

Risikoen for barn er sannsynligvis ikke særlig stor totalt sett. Og den må veies opp mot risikoen knyttet til vaksinen, som vi også tror er liten.

I det siste er det imidlertid registrert en bekymring for at en liten andel tenåringer, særlig unge gutter, har fått hjertemuskelbetennelse etter å ha fått en av mRNA-vaksinene. Tallene kan bli høyere nå som risikoen er bedre kjent.

– Vaksine kan være verre for barn enn coronasykdom, sa overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland til VGTV i april.

Kanskje må vi godta at barn bare får covid-19? Det er ikke sikkert det er noe stort problem at friske barn smittes.

Barna blir ikke særlig syke, og de kan få naturlig immunitet som gjør senere infeksjoner om til milde forkjølelser.

Men for at denne planen skal holde, må barn bli lite syke av viruset. Og det immuniteten de får, må gi langvarig beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

Da trenger vi bare vaksinere de som er voksne nå og de som ikke får det som barn.

Det heldige for Norge i alt dette er at vi har lite smitte og relativt god tid.

Det er ikke før i oktober nå – dessverre – at vi ser ut til å være ferdige med å gi alle over 18 år to doser vaksine.

Etter dette kan vi vurdere å starte på de friske barna.

I oktober vet vi mer om vaksinesituasjonen globalt, ettersom flere lovende vaksiner er på trappene.

Og innen den tid har mange andre land gått foran og gitt oss data på millioner av barn.

Og det trenger vi. For vi vil ikke at noe galt skal skje med barna. Hverken den ene eller andre veien.