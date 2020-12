KLASSISK FEIL: – Jeg har hørt det så mange ganger før: Fornuftige, smarte folk, selv høyt oppe i oljebransjen og i forvaltningen, gjentar myten om at olje stammer fra dinosaurer, skriver kronikkforfatteren. Foto: Helge Mikalsen/Dag Fonbæk/Roar Hagen

Nei, Johan Golden, oljen stammer ikke fra dinosaurer

Mytene om hvorfor vi har olje lever videre i beste velgående. For hva er egentlig opphavet til vårt lands enorme oljerikdom?

REIDAR MÜLLER, geolog og forfatter

For noen år siden holdt jeg foredrag for en haug med unger i Trondheim. Jeg fortalte om supervulkaner i Oslo, dinosaurer i Nordsjøen og mammuter i Gudbrandsdalen. Da jeg var ferdig, rakk en gutt hånden opp.

– Jeg vet hvorfor vi har olje, sa han selvsikkert, mens alle de andre ungene snudde seg.

– Ja, fortell, repliserte jeg pedagogisk.

– Olje stammer fra døde dinosaurer, sa han.

Samme påstand lirte Johan Golden av seg i «Nytt på Nytt» 4. desember: «Men hva ble dinosaurene til slutt?», spurte han panelet. «Olje», slo han fast etter en liten pause, mens resten av panelet stemte i.

Jeg har hørt det så mange ganger før: Fornuftige, smarte folk, selv høyt oppe i oljebransjen og i forvaltningen, gjentar myten om at olje stammer fra dinosaurer. Forfattere nevner det som en fun fact i bøkene sine, og jevnlig gjentas misforståelsen i media

Vi har i dag et oljefond verdt nesten svimlende 11.000 milliarder kroner, og de siste årene har oljen og gassen gitt 250 milliarder kroner til statskassa – hvert år. Det er også oljen som gjør at regjeringen kan skuffe ut penger ukritisk – og som vi kan «takke» for at prisen på en ølboks snart blir 1,5 krone billigere. Selv om olje og gass har generert enorme mengder med kapital for landet vårt, vet de færreste hvorfor vi har olje. Istedenfor har denne seiglivede myten om at oljen vår stammer fra dinosaurer festet seg.

Jeg tester derfor av og til folk, og spør: Vet du egentlig hvorfor vi har olje? De fleste svarer døde dinosaurer, som Golden, eller skog. Det er den andre svært utbredte myten om hva som er opphavet til våre enorme oljeressurser. Selv om også skog er feil, er det i hvert fall en snev av sannhet i det: Gassen i det gigantiske Groningenfeltet i Nederland stammer fra over 300 millioner år gamle karbon-skoger. Hva stammer egentlig vår oljen fra, da?

Jeg stirret på guttungen. Jeg prøvde å være diplomatiske før jeg sa:

– Nei, oljen vår stammer fra trillioner av bittesmå alger, eller plankton, som levde i havet i jura for 150 millioner år siden, kanskje en og annen dinosaur ble fraktet ut i havet av elver og ble til olje, men det er uansett forsvinnende lite.

Gutten så mistroisk på meg. Det var som om jeg hadde tatt fra han barnetroen.

– Nei, oljen stammer fra dinosaurer, fastholdt gutten.

Jeg behersket meg, kvelte irritasjonen, tenkte at dette er jo et barn, og svarte bestemt.

– Nei, oljen vår stammer fra alger.

Det hadde kanskje vært morsommere om oljen virkelig stammet fra dinosaurer, men hvordan ble disse små algene ble til olje? Det er en spektakulær historie med mange ingredienser.

Da algene i havet døde, sank de til bunns. Algene dannet tykke lag, og over la det seg etter hvert lag av leire og sand. Algene ble begravd stadig dypere ned under havbunnen. Da de var blitt begravd et par kilometer ned i dypet, nådde de det vi geologer kaller «The Golden zone».

Johan Golden er naturligvis ikke opphavet til dette uttrykket. Det er der, røft fortalt, at temperaturene (mellom 60 og 120 grader) og trykket er høyt nok til at algelagene ble «kokt». Oljen begynte å piple ut av lagene, og strømmet oppover helt til den traff på et tett steinlag som fungerte som et lokk. Det er derfor i «The Golden zone» brorparten av verdens oljeressurser befinner seg.

Oljen kan for øvrig ha mange former, nesten som vin. Den kan være lett, tung, lys og mørk – alt styrt av hva slags alger det var, om den har «reist» langt i undergrunnen eller om den har blitt spist av bakterier.

Gutten stirret vantro på meg. Han reiste seg opp, pekte på meg.

– Okay da, olje stammer fra alger, utbasunerte han, før han tok en kort pause og la til: – Og døde dinosaurer.

Da tenkte jeg: Han blir politiker (eller komiker).

Men er det så nøye å vite om dette, da? Vel, vi skal lære om Munch, om Ibsen, om slaget på Stiklestad og 1814 , men de fleste aner svært lite om alt det som har foregått med landet vårt – og hva det faktisk betyr for oss og vår historie, som oljen. Den er på et vis vår naturhistories svar på Munchs «Skrik»; den rommer både enorme verdier og frykt og avsky.

Algene og oljen er navet til landet vårt – enten vi liker det eller ikke. Derfor burde vi kjenne til dens opphav, og hvordan naturens tilfeldigheter kan forandre en nasjon.

Kanskje trenger vi en algenes dag i dette landet vårt?

Kronikkforfatteren er aktuell med familie- og barneboken «Supervulkaner og digre dinosaurer – den kjempestore boka om Norges forhistorie».

