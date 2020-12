Leder

Kina må stanses på Svalbard

Stormaktenes interesse for Svalbard handler om mer enn vakker natur. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Den norske regjeringen kan ikke tillate at Kina eller Russland kjøper opp rettigheter til kulldrift på Svalbard. Spørsmålet om kullrettigheter på Svalbard handler om sikkerhetspolitikk - alt annet er underordnet.

Selskapet Austre Adventfjord er i ferd med å selge sine rettigheter til å utvinne kull på Svalbard, såkalte utmål. Det norske selskapet vil helst selge til den norske staten, ifølge Aftenposten, som har saken. Men den norske staten utviser visstnok beskjeden interesse. Det er ille dersom dette virkelig medfører riktighet. Både Russland og Kina skal være interesserte i å kjøpe utmålene fra Austre Adventfjord. Det er neppe bare kull og andre mineraler som er årsak til denne interessen.

Varte ikke lenge

Norsk tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard har alltid vært viktig for å ivareta norske interesser. Særlig under den kalde krigen var dette avgjørende. I årene etter den kalde krigen ble det ikke lenger ansett som like maktpåliggende. Vi var mange som gjennom 1990-tallet trodde på en verden med mindre spenning, og dermed mindre behov for å tenke sikkerhetspolitikk 24/7.

Kinas president Xi Jinping ønsker økt innflytelse i nord. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS, REUTERS

Den nye globale harmonien varte ikke lenge. De siste årene har Russland rustet kraftig opp, og krenker til stadighet norske luftrom og farvann. Kina stiger frem som en ny stormakt, med globale ambisjoner. Vi ser allerede et sterkt kinesisk engasjement i våre nordområder. Kina har åpent demonstrert sine ambisjoner ved å erklære seg som en “nær-arktisk stat”, og ønsker som en del av denne satsingen å få en sterkere tilstedeværelse på Svalbard. Som en stormakt verden må regne med - også her.

Må møtes kontant

Og ikke en hvilken som helst stormakt. Kina, et autoritært og udemokratisk regime, som driver intens overvåking av egne borgere, som setter minoritetsgrupper i konsentrasjonsleire, som fengsler opposisjonelle og undertrykker det frie ord, må møtes kontant og tydelig. Dersom regjeringen tillater kineserne å kjøpe seg inn i områder der vi har suverenitet, lar den Kina få økt innflytelse i en tid der verden trenger det motsatte av et sterkere Kina.

Regjeringen må bruke de verktøyene Norge råder over for å bremse både Kina og Russland. Det er helt nødvendig, gitt dagens sikkerhetspolitiske virkelighet. En virkelighet som neppe blir tryggere med det første.