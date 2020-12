Foto: TORE KRISTIANSEN

Debatt

Frp-Kallmyr: I Oslo har Frp blitt nei-partiet

Da jeg reiste rundt i valgkampen 2019 skjønte jeg på forhånd hvilke lokallag som kom til å gjøre det bra.

JØRAN KALLMYR, Fremskrittspartiet

Suksessfaktoren er som alltid:

Blide og imøtekomne lokalpolitikere som er opptatt av folks hverdag i sin kommune.

Politikere som snakker et språk de forstår, men som også er seriøse og blir oppfattet i alle folkelige lag som anstendige representanter for dem.

Det er ikke uten grunn at Øygarden og andre lag særlig på vestlandet gjør det kjempebra.

Men de lagene som ikke har gjort det bra er f.eks. Oslo. Oslo var en gang FrPs høyborg. Da var ikke Oslo FrP et nasjonalkonservativt parti. De var et parti for å gjøre livet enklere for folk. Mang en FrP har kommet til fordi FrP støttet de med å få bygget en garasje, eller fordi bedriften vi hjalp til bygging sørget for at både sjef og ansatte skjønte at vi er partiet for folk flest.

I Oslo i dag, er FrP blitt et parti som har tatt etter Høyre og vil forhindre fortetting av byen. Vi har blitt nei-partiet som er negativ til omtrent alt nytt. Det er som at FrP på tidlig 80 tallet ikke skulle vært for lengre åpningstider på butikken, fjerning av Televerk monopolet, åpne for andre kanaler enn NRK osv osv. Men det var FrP som først begynte med å snakke om disse sakene, og var pådriveren. Det var det som skilte oss fra resten, vi var Fremskritts (partiet). Det er dette som er ryggraden i FrP, frihet til enkeltmennesket, bruke nye løsninger og teknologi.

Til dere som er tilhengere av anti-globalisme. Jeg tror ikke dere skjønner hva dere snakker om. La meg understreke, vi er fem millioner innbyggere, og vi har vært helt avhengig av internasjonale avtaler. NATO gir oss sikkerhet, EØS gir oss adgang til markedet for norske bedrifter. FN - helt enig i at FN ikke fungerer optimalt, men det er faktisk i norske interesser at det jobbes for fred og menneskerettigheter rundt om. Det betyr ikke at vi er enig i måten det gjøres på, og vi vil f.eks. ha trade not aid (uhjelp). Men det er jo også «anti-globalistene» imot, de vil jo ikke ha trade.

Anti-globalister var for noen år siden gjengen som kalte seg Attac - en venstreorientert sosialistraddisgruppe som kastet stein i gatene.

Noen tror vist at EØS/ Schengen-avtalen gir mer innvandring av 3. landsborgere. Dette er faktisk helt feil. Schengen samarbeidet gjør at mange som kommer til Norge som asylsøkere kan returneres til andre Schengen-land. Det kunne vi ikke gjort uten denne avtalen. Det er først og fremst norsk lovgiving som har vært problemet i med asylretten. Der har det kommet 100 innstramminger siden Frp kom inn i regjering. Og resultatet: Det kommer rundt 1200 asylsøkere i året mot 10 til 12.000 i årene før 2013.

Og nei, det er ikke Schengen som gjør at utlendinger kan søke asyl i Norge. Norsk lovgiving og flyktningkonvensjonen sørger for det, og den støtter 75 prosent av Stortinget, det er bare FrP som engang stiller spørsmål og utfordrer den. Faktum er at vi kan bygge en mur rundt hele Norge, men kommer det en utlending og sier, jeg søker asyl så må den personen få slippe inn etter norsk lov. Det har ingenting med verken Schengen eller EØS å gjøre.

Men de som tror at FrP ikke vil slippe inn en eneste flyktning og asylsøker tar direkte feil. Vi har alltid sagt vi vil ta imot en del. Tidligere var det tallfestet i partiprogrammet. Vi er ikke imot at det er utlendinger i Norge, men det er hvor mange som kommer på en gang som er problemet. Det er hensynet til integreringen som er styrende for FrPs innvandringspolitikk. Vi kan ikke ta imot flere enn vi kan integrere i samfunnet vårt. De som da kommer, skal vi også ta imot på en god måte.

Jeg er ikke tilhenger av EU-medlemskap, tvert om er jeg sterkt imot. Og jeg syns EØS avtalen gjør at vi må svelge alt for mange merkelige direktiver og forordninger. Men det gjelder ikke innvandring. Der er det norsk lovgiving, flyktningkonvensjonen og de europeiske menneskerettighetene som styrer asylfeltet. Dette har ikke noe med EØS å gjøre. Å skrote EØS avtalen for å få ned innvandringen er derfor et helt meningsløst utsagn. Men norsk næringsliv er helt avhengig av EØS. Kanskje ser vestlandsfylkene dette bedre enn Oslo-folka, som sitter i sin egen boble på kontor, mens de på vestlandet faktisk lever av å eksportere.

Og så til noen av de elskede konspirasjonsteoriene: FNs global impact for migrasion er ikke en overnasjonal avtale som tvinger Norge til å ta imot flyktninger og asylsøkere. Det er en avtale som oppfordrer land til å ha lovlige ruter (slik som student og arbeidstillatelse i Norge) men Norge står helt fritt til å bestemme norsk lovgiving selv. Og Norge har ikke liberalisert noe som følge av denne avtalen, tvert om har vi gjennomført en rekke innstramminger siden avtalen kom på plass. Men det viktig er at den også sier at alle land er forpliktet til å ta imot sine egne innbyggere, og det er viktig for å få returnert utlendinger om ikke skal være her. Vi er faktisk avhengig av internasjonalt arbeid for å få returnert de, vi kan ikke slippe dem ut av flyet i fallskjerm eller tvinge andre land til å ta imot dem. Vi må samarbeide med andre land for å oppnå å fremme norske interesser.

Å fremme norsk interesse er å sette Norge først. Norsk næringsliv trenger internasjonale handelsavtaler (om dere ikke vet det så lever vi av eksport) og vi trenger sikkerhet gjennom NATO.

Vi har samme befolkning som en del av New York eller London. Vi trenger allierte, både på handel og sikkerhet. Og for å si det slik, vi har klart oss veldig bra med EØS-avtalen, norsk næringsliv har hatt en fantastisk utvikling siden EØS (med alle sine feil og mangler). Uten allierte er vi f.eks. sjanseløse mot land som Kina og Russland, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Å sette norske interesser først, betyr å se lenger enn sin egen nesetipp.

Det er ikke FrPs feil når resten av partiene på Stortinget ikke vil gjøre som vi vil, som f.eks. å redusere antallet kvoteflyktninger. Da må jo ikke FrP’ere kreve at FrP skal ta ansvaret for det de andre partiene ikke vil. Noen, både stortingspolitikere og andre må bli mer opptatt av hvorfor vi er politikere, det er for å få resultater for innbyggerne våre. Fordi vi tror på at vår politikk er bra. Vi kan ikke ha politikere som bare teller personlige likes på fb når de fremhever seg selv på bekostning av partiet.

Innlegget ble først publisert på Kallmyrs Facebook-side, og er gjengitt her med tillatelse.