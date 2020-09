ROLLER: – Baudenbacher har også tidligere rettet angrep mot norsk pengespillovgivning uten å opplyse om sitt engasjement for spillindustrien, skriver advokat Simen Hammersvik. Foto: Regjeringsdvokaten/Erlend Daae

Debatt

Pengespillindustriens konsulent

Carl Baudenbacher omtaler seg som «uavhengig voldgiftsdommer og konsulent, tidligere president for EFTA-domstolen». Det han ikke nevner, er at han er engasjert av nettopp spillselskapet Trannel i den saken som står for Oslo tingrett.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SIMEN HAMMERSVIK, advokat, Regjeringsadvokatembetet, Prosessfullmektig for staten i Trannel-saken

I et debattinnlegg i VG 6. september 2020 hevder Carl Baudenbacher at Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige rettigheter. Et eksempel som særlig trekkes frem er det statlige monopolet på pengespill, der Baudenbacher påstår at norske domstoler, herunder Høyesterett, har feilanvendt EØS-retten i en rekke saker.

Videre omtaler Baudenbacher en pågående sak for Oslo tingrett, der spillselskapet Trannel har saksøkt staten med påstand om at pengespillmonopolet til Norsk Tipping er uforenlig med EØS-avtalen. At Oslo tingrett nylig har stanset saken i påvente av en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett i en annen sak, synes av Baudenbacher å bli tatt til inntekt for at private selskaper som ønsker å tilby pengespill i Norge er «fanget i et byråkratisk mareritt av en Kafka-prosess».

I innlegget omtaler Baudenbacher seg som «uavhengig voldgiftsdommer og konsulent, tidligere president for EFTA-domstolen». Det han ikke nevner, er at han er engasjert av nettopp spillselskapet Trannel i den saken som står for Oslo tingrett.

Den 26. juni 2020 fremla Trannel en utredning skrevet av Baudenbacher, der han på vegne av Trannel argumenterer for at norske domstoler har feilanvendt EØS-retten i en rekke saker. Utredningen ble i kjennelse av 3. september nektet fremlagt av Oslo tingrett, under henvisning til at den «klart synes å være bestilt av saksøker». Tre dager senere går altså Baudenbacher ut i avisen og omtaler saken med påstander om at «en rettferdig rettsprosess er […] ikke lenger garantert» i Norge, men uten å opplyse om sitt engasjement for Trannel.

Baudenbacher har også tidligere i sommer rettet angrep mot norsk pengespillovgivning uten å opplyse om sitt engasjement for spillindustrien. Senest under et lunsjmøte på Senter for Europarett i august 2020 felte han ifølge VG «en nådeløs dom over det norske spillmonopolet.»

Også her synes han å uttale seg i kraft av sin autoritet som tidligere president for EFTA-domstolen, men stadig uten å opplyse om at han nå er engasjert av den internasjonale pengespillindustrien i pågående rettssaker om det norske spillmonopolet.

Publisert: 08.09.20 kl. 13:38

Les også

Mer om Pengespill Idrettspolitikk EFTA-domstolen EØS Regjeringsadvokaten