Ser ut som Tegnell overkjøres

Av Astrid Meland

HAR FRONTET SVERIGES PANDEMIHÅNDTERING: Statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Amir Nabizadeh/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politikerne kommer på banen i Sverige. Det er på tide.

STRAMMER TIL: Regjeringen og statsminister Stefan Löfven har innfører et forsamlingsforbud. Maks åtte skal møtes. Foto: Janerik Henriksson/TT

«Tegnell-tatovering» ble et fenomen i Sverige i vår. I tillegg hadde statsepidemiologen noen gode uker på sensommeren da smitten dalte. Strategien så ut til å bære frukter.

Men både før og etter ser det meste ut til å ha gått galt. – Ønsketenkning har styrt svenske beslutninger, sa tidligere statsepidemiolog Annika Linde til Telegraph i helgen.

I sommer trodde Tegnell Sverige fremover ville slippe lettere unna enn Norge. I storavisen Financial Times insinuerte han at Finland måtte gå i ny, full lock down til høsten.

Men så langt i høst har Finland og Norge hatt mye mindre smitte enn Sverige. Tegnell forregnet seg da han mente opp til 40 prosent i den svenske hovedstaden var immune.

En undersøkelse i juni tydet på at vel elleve prosent hadde antistoffer i Stockholm. Dette demper høyst sannsynlig spredningen. Men åpenbart ikke nok.

Den sentrale forklaringen på de mange døde i vår, er ifølge Tegnell at Sverige mislykkes i å beskytte institusjonene. Det hadde altså ikke med høy smitte i samfunnet å gjøre.

Men til tross for forsterket innsats rettet mot sårbare, har en rekke sykehjem og institusjoner fått corona på nytt i høst.

Dødsfallene øker også i Sverige, selv om det på langt nær er så ille som i vår og som lenger sør i Europa.

Men nå trår statsministeren frem som ny pandemi-general. I forrige uke innførte Sveriges statsminister Stefan Löfven skjenkestopp fra klokken 22.00.

I etterkant fikk Anders Tegnell spørsmål om dette ikke var et brudd med den svenske strategien, som handler om å gi råd og unngå forbud. Tegnell svarte at alkohollovgivningen alltid har vært et unntak.

Men så luftet utdanningsministeren muligheten for å stenge skolene etter jul dersom smitten ikke går ned. Trusselen kan tyde på at regjeringen er villig til å endre også på det Sveriges gjorde rett og som ble et eksempel til etterfølgelse for de fleste europeiske land.

Og dernest på mandag offentliggjorde statsministeren et forsamlinsforbud på åtte personer.

Om dette er å ta ansvar eller om det er populisme, ser svenskene ulikt på. Refrenget i Sverige har vært at tilliten er så høy at de ikke trenger påbud, folk gjør uansett som ekspertene sier. Tegnell har sagt dette gjør den svenske coronastrategien mer holdbar.

Og det er klart det er grenser for hvor lenge man kan ha lock down.

Men nå holder det altså ikke med vennlige råd for regjeringen. Kanskje de også så bildene fra Finlandsferjen sist helg hvor mange hundre var samlet tett i tett på konsert med bandet «Klamydia».

– Gå ikke på gym, gå ikke på bibliotek, ha ikke middag, ha ikke fester, still inn, sa statsminister Löfven mandag.

– Dette er regjeringens beslutning, sa Anders Tegnell til svensk radio etterpå.

Lite tydet på at han i det hele tatt var spurt. I etterkant bidro han til forvirring om hva som gjaldt.

På tirsdagens pressekonferanse ville han ikke komme med oppklaringer rundt regelen, men henviste til regjeringen. Han la til at det juridiske alltid har ligget på regjeringens bord.

Det interessante er nettopp det at regjeringen tar i bruk lovverket og ser ut til å fatte beslutninger på egen hånd uten å vente på ekspertenes mening.

Rett nok har det vært et tak på forsamlinger siden i mars. Men i Sverige har påbud vært upopulært og politikerne har vært oppsiktsvekkende fraværende i håndteringen av corona.

Det sies at beslutningene skal være basert på vitenskap. Men hva om vitenskapen ikke er kommet langt nok?

Denne pandemien har illustrert hvor uenig eksperter kan være. Verdens klokeste hoder tar ikke overraskende av og til feil når det trengs raske beslutninger basert på mangelfull informasjon.

Og heller ikke i Sverige finnes det en bred, faglig enighet om corona.

Så langt har statsepidemiolog Tegnell tilsynelatende båret ansvaret temmelig alene på sine skuldre. Det er et stort ansvar for en enslig byråkrat som ikke stiller til valg.

I andre land har regjeringer måttet skjære igjennom når det ikke finnes fasit, men tvert imot en rekke kryssende hensyn som må veies opp mot hverandre.

I Sverige er det stort sett Tegnell, og siden han ikke blir motsagt så ofte, høres det ofte ut som om det er bred faglig enighet om noe som i virkeligheten er omstridt. Som for eksempel munnbind.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalte mandag svenskene å ta i bruk munnbind på spørsmål fra en svensk journalist.

Tegnell avviser at WHO har anbefalt Sverige det, og mener fortsatt at evidensen for munnbind er tynn.

Han mener dette er noe hvert land vurderer best på egen hånd, at det ikke er dukket opp situasjoner hvor det har noe for seg å anbefale munnbind i Sverige. Samtidig mener Tegnells kolleger i det amerikanske smittevernbyrået CDC at munnbind både beskytter bæreren og folk rundt.

Det er fristende å gjette at munnbind blir det neste regjeringen innfører på tvers av svenske eksperters råd.

For om statsepidemiologen skal ta på seg munnbind, må nok statsministeren gjøre det først.

Publisert: 17.11.20 kl. 17:45