SVARER VG: – Det som står på spill er ikke MDGs «sjel», men vår felles fremtid, skriver MDG-politikerne.

Grønn samling

Ja, det er i aller høyeste grad et ungdomsopprør på gang. Men det er et opprør mot askegrå klimapolitikk, ikke mot egen organisasjon.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HULDA HOLTVEDT, talsperson i Grønn Ungdom

BIRTE SIMONSEN, medstifter av MDG

Nylig skrev VGs Tone Sofie Aglen en ganske lettvint analyse av de pågående nominasjonsprosessene i Miljøpartiet De Grønne. «De som bygde partiet liker ikke helt de som overtar partiet», konkluderte hun med.

En av oss var med å starte MDG for 32 år siden, og den andre er 21-årig talsperson i Grønn Ungdom. Så la oss begynne med å si at vi liker hverandre svært godt, ryktene til tross.

Men det er helt riktig som Aglen har fått med seg at det er høy aktivitet i MDG for tiden. Vi har nominasjonsprosesser gående i alle landets fylker, og diskuterer så bustene fyker hvordan sammensetningen skal se ut og hvilke mennesker som er best egnet til å ta partiet videre til et historisk viktig valg til neste år. Det er kamp om nominasjoner og politikk, men Aglen har tatt en drøy slurk av tranflaska når hun hevder dette står om partiets «sjel».

Ungdomskandidatene har fremmet sine kandidaturer på en imponerende måte og partiet har innstilt 4 kandidater under 30 år. Aglen påpeker også ganske riktig at ungdomskandidatene er en del av klimagenerasjonen, og dermed har fått sitt engasjement vekket på en annerledes måte enn miljøvernerne som har vært med i partiet siden begynnelsen. Vi kan også bekrefte at ungdomskandidatene mener alvor, kjemper for plassene sine, og nekter å la seg bli klappet på hodet. Heldigvis.

Ja, det er i aller høyeste grad et ungdomsopprør på gang. Men det er et opprør mot askegrå klimapolitikk, ikke mot egen organisasjon.

Våre ungdomskandidater trer nå inn i en gjeng med fantastiske grønne kandidater hvor den yngste er 20 år og den eldste 72 år. Det er slik mangfold i et politisk parti skal og bør være. Det er en kilde til stolthet for både gamle og unge grønne. Det er plass til alle i MDG.

Det politiske skillet Aglen tegner mellom de unge og gamle i MDG, er sterkt overdrevet. Hun påstår at Grønn Ungdom er vindkraftforkjempere og «teknologioptimister» som «vil gjøre alt for å få ned klimautslippene», inkludert å ofre urørt natur. Men naturvernet står sterkt i GU, og vi er enige i den restriktive linja til moderpartiet. Vi trenger en nasjonal rammeplan for utbygging av vindkraft slik at sårbar natur blir spart og reindriftsområder blir bevart. Vi løser ikke klimakrisa med å forverre naturkrisa. Det er det stor enighet om innad i partiet.

Vi mistenker at Aglen heller ikke vet at GU er det eneste ungdomspartiet som går til valg på samme program som moderpartiet. Nå jobber vi sammen med å lage et nytt program, og når det vedtas, går vi alle til valg på samme plattform, slik at velgerne vet med sikkerhet hva de får for å stemme grønt; en radikal klima- og miljøpolitikk, som ikke ødelegger livsgrunnlaget for oss sel vog fremtidige generasjoner.

Påstanden om at Grønn Ungdom vil «begrave blokkuavhengigheten» avslører at Aglen heller ikke har forstått hva blokkuavhengighet innebærer. Ingen, verken i MDG eller GU, tar til orde for å fjerne dette urokkelige prinsippet. Vi skal ikke binde oss til verken venstresida eller høyresida.

Men vi kan likevel fortelle velgerne hvilke samarbeid vi mener ser best ut ved et forestående valg. GU mener vi kan få mest igjen for å forhandle med venstresida, ettersom den gråblå Høyreregjeringa aktivt gjør vondt verre for norsk klima- og miljøpolitikk. Så får vi se hva MDG bestemmer seg for.

MDG trengs i de viktige verdikampene. Solidaritet med alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner er selve grunnsteinen i grønn ideologi.

Det som står på spill er ikke MDGs «sjel», men vår felles fremtid.

Publisert: 29.10.20 kl. 12:29