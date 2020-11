«BASIC BITCH»: – Etter å ha sett to episoder blir det klart at Tønsberg framstilles som et homogent samfunn, en slags harry versjon av vestkanten i Oslo, når det ikke er realiteten, skriver Balqiis Omar-Ali-Hanaf i dette innlegget, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: DPLAY

«25 under 25»: «Basic Bitch»: Nok en blendahvit TV-serie

Hva er poenget med å bli en filmskaper med minoritetsbakgrunn hvis jeg ikke eksisterer på skjermen?

BALQIIS OMAR-ALI-HANAF (24), film- og TV student, Westerdals

Som film- og TV-student har jeg lært at vår bransje skal opplyse og underholde folket. Vi bygger et eget univers, med fiktive karakterer og egne regler. Men selv om det i utgangspunktet ikke skal være noen regler for film og TV, blir det fort klart at det ikke er plass til minoriteter på skjermen.

Slik som all annen historie dreier filmhistorien seg rundt Vesten. Filmhistorien har et lite innslag av japansk film på 50- og 60-tallet, for å deretter gå tilbake til Vesten.

VGs anmeldelse av humorserien Basic Bitch: Sløve hvite bygde-uoriginaler

Den eneste gangen det ble vist en film med «mangfold» i undervisningen var «Birth of a Nation» (en film om KKK-medlemmer som jakter ned hvite folk i blackface).

Nesten ingenting har forandret seg. Den eneste forskjellen er at minoriteter i dag blir brukt som rekvisitter for de hvite hovedkarakterene som på slutten av filmen skal lære noe viktig om seg selv. Denne modellen blir også brukt i Norge.

Ofte blir det kvotert skuespillere med minoritetsbakgrunn som statister for å dysse ned debatten og slippe å ta et oppgjør med de virkelige problemene.

ETTERLYSER STØRRE MANGFOLD: Film- og tv student Balqiis Omar-Ali-Hanaf (24). Foto: Privat

For å bruke et eksempel: i serien Hvite gutter møter vi fire hvite gutter som tar den lange ferden fra trygge vestkanten til farlige Grønland. På et utested blir guttene redd to høye mørke menn.

De to mørke mennene forteller at de er leger og lærer dermed guttene at de ikke lenger skal være fordomsfulle. Episoden ender med at de fire hvite guttene har lært noe, mens de to mørke mennene står igjen like identitetsløse som da vi først møtte dem.

Og for de som vil ha mer Hvite gutter, har det nå blitt laget søster-serien «Basic Bitch». Manusforfatteren sier i et intervju med nettstedet Kampanje at Norge trenger flere serier om jenter. Man skulle tro at en slik serie skulle åpnet en dør for mangfoldighet.

Etter å ha sett to episoder blir det klart at Tønsberg framstilles som et homogent samfunn, en slags harry versjon av vestkanten i Oslo, når det ikke er realiteten.

Men alt er ikke blendahvitt. «Norsk-ish» er et eksempel på en serie som tar opp temaer mange nordmenn med innvandrerbakgrunn kan kjenne seg igjen i. Når det først kommer en slik serie stilles det høye krav. Etter min mening er dette en middelmådig serie. Og det må være lov.

På filmskolen blir jeg fortalt at det aldri har blitt laget mer innhold for film og TV. Det må være lov å feile selv om man lager en serie som er utradisjonell.

Det kan virke som om NRK har laget «Norsk-ish» for å få nordmenn med innvandrerbakgrunn til å være fornøyde og holde kjeft i et par år, slik at de kan gå tilbake til sin trygge hverdag hvor de lager folkekjære serier for seg og sine.

«NORSK-ISH»: Nasrin Khusrawi, Ravdeep Singh Bajwa og Selda Ekiz spiller vennene Fariba, Amrit og Helin i Norsk-ish. Foto: NRK

Som film- og TV-student får man et bilde av hvordan bransjen fungerer. Når dette bildet ikke inkluderer alle kan det kan føre til en demotivasjon hos minoritetstudenter som har sitt første møte med bransjen gjennom skolebenken. Skoler begrenser seg selv ved å ha en utdanning som mangler mangfold.

Uansett om filmene og seriene som blir laget er middelmådige eller eksepsjonelle håper jeg i framtiden å se ekte karakterer fra alle sider av samfunnet.

