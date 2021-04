Kommentar

Stormaktenes skattejakt

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Tro om igjen hvis du trodde valget på Grønland var for spesielt interesserte. Både USA, Kina og Russland følger det som skjer på den arktiske øya med argusøyne. Men vi nordboere har ekstra god grunn til å løfte blikket.

Når folket på Grønland går til valgurnene tirsdag, er det fordi et stort gruveprosjekt splitter både land, folk og politikere. Stridens kjerne handler om det australske gruveselskapet Greenland Minerals skal få utvinne sjeldne jordarter fra Kvanefjell ved byen Narsaq på Grønlands sydspiss. Regjeringen gikk i oppløsning, og måtte skrive ut nyvalg.

De to store partiene i landet har ulik holdning til gruveplanene. Det sosialdemokratiske regjeringspartiet, Siumut, støtter prosjektet, men rives i stykker av interne stridigheter. Det venstreorienterte partiet, Inuit Ataqatigiit, er storfavoritt til å vinne valget på sin motstand mot gruvedrift.

Men resultatet engasjerer langt større supermakter enn de drøye 55.000 innbyggerne som bor på den selvstyrte øya som er en del av Danmark. Grønlands rike naturressurser er det mange som vil ha kloa i.

Konflikten går i kjente og mindre kjente spor.

Skal man utvinne naturressurser, som gir arbeidsplasser og sårt tiltrengte inntekter? Eller skal man kun ta hensyn til miljøinteressene? Det er et klassisk dilemma som deler mangt et lokalsamfunn.

I dette tilfellet er svaret avhengig av øynene som ser. Fjellet er fullt av sjeldne mineraler som er viktige ingredienser i ny, grønn teknologi. De er sentrale i produksjon av kraftige magneter og elektronikk, som brukes blant annet i smarttelefoner, elbiler, solceller og vindmøller. Dette er helt avgjørende for å nå klimamålene, vil noen hevde.

Men fjellet inneholder også giftig fluor og radioaktive stoffer som uran og thorium. Kritikerne frykter at det vil forurense naturen i årevis. Avfallet må deponeres, og kan true drikkevann, sauedrift, jordbruk og turisme. De frykter at gruven skal gjøre det naturskjønne området til en spøkelsesby. Som aksjonistene sier: «Vi har levd her i tusenvis av år. Vi skal ikke levere videre et forurenset land».

På Kvanefjell ønsker det australske selskapet Greenland Minerals å hente ut en rekke sjeldne jordarter og mineraler. VG besøkte området i 2013, da gruveselskapet begynte å lete. Foto: Espen Rasmussen

Men dette er nå langt mer enn en lokal konflikt om naturressurser. Både USA, Kina og Russland har blikket stivt festet på Grønland og de arktiske områdene. Det handler selvsagt om den strategiske plasseringen, som gradvis blir mer sentral når isen smelter. «Den polare silkeveien» kan forkorte sjøreisen betydelig sammenlignet med Suezkanalen, som de siste dagene har vist seg å ikke være helt problemfri.

Det skjuler seg enorme naturressurser under isen som gradvis smelter. Grønland har vist seg rik på sjeldne jordarter og mineraler som er helt avgjørende i den teknologiske utviklingen. De er ikke bare råstoff i grønn teknologi, men også kritiske bestanddeler i høyteknologi som kampfly, missiler, våpen, PC-er og medisinsk utstyr. De er essensielle, men vanskelige å få opp av jorden og sette i produksjon.

Så langt sitter Kina på 80 prosent av markedet for sjeldne jordarter. I 2016 var det nettopp et kinesisk selskap som kjøpte seg inn i det australske gruveselskapet som vil utvinne mineraler på Grønland. Hvis de får tommelen opp, kan det bli den tredje store gruven utenfor Kina.

Men kineserne har ikke bare kontroll på naturressursene. De har også den beste teknologien, og har i realiteten monopol på hele verdikjeden. Det forsterkes av en rekke patenter på alt fra gruvedrift til ferdige produkter. Det bekymrer stadig flere, deriblant EUs president Ursula von der Leyen.

Selv om det neppe var hensikten, var Donald Trumps utspill om å kjøpe Grønland en øyeåpner for mange. Grønland er kjent for sine sosiale problemer, men besitter også enorme naturressurser. Foto: Lucas Jackson / X90066

Nå er Grønland utpekt som en mulighet til å redusere avhengigheten av Kina. Det toppet seg med president Donald Trumps lite diplomatiske utspill om å kjøpe Grønland. Det falt på stengrunn, men de siste årene har amerikanske myndigheter sendt flere delegasjoner på sjarmoffensiv til Grønland for å få et samarbeid om råstoff. Men så langt er det bare kineserne som har gjort langsiktige investeringer.

Paradoksene står i kø. Det var nettopp miljøproblemene som gjorde at USA stanset arbeid med tilsvarende gruvedrift på 90-tallet. Kineserne var ikke like bekymret for miljøet, og amerikansk industri valgte å flytte virksomhet til Kina.

Samtidig får den samme Trump æren for at Grønlands status har fått et skikkelig løft. Flere fikk øynene opp for Grønland ikke bare er et haleheng til Danmark fullt av sosiale problemer og udyrkbar jord.

Men kinesisk investeringslyst ses ikke på med blide øyne i vårt naboland. Danmarks etterretningstjeneste har uttrykt bekymring for det den omtaler som Kinas økende interesse for investeringer i Grønland. Det gjelder både forskning, mineralutvinning, infrastruktur og turisme. Danske myndigheter grep inn da kinesere ville bygge tre flyplasser på øya. Grønlandsk avhengighet av Kina er helt uakseptabelt for Danmark, skriver den danske avisen Politiken på lederplass dagen før valget.

Dette burde være kjente toner for norske ører. Både Russland og Kina omtales av e-tjenesten som en trussel mot norske interesser. I festtaler snakkes det varmt om nordområdene og de verdifulle ressursene vi skal leve av. Likevel er det ingen tvil om hvilke to land som viser mest interesse for å utvikle ressurser og infrastruktur i våre nordligste områder.