TI ÅR SIDEN TERROREN: – Vi kan alle bidra til «aldri mer 22. juli», om vi er villige til å diskutere hvordan det kunne skje, skriver Helén Ingrid Andreassen og Sofie Rosten Løvdahl, begge overlevende etter 22. juli-angrepet i 2011. Foto: Terje Bringedal

Hvordan kan vi innfri løftet om «aldri mer 22. juli»?

Vårt eneste ønske for denne sommeren at vi ikke blir stående alene igjen, at du tør å heve stemmen din mot høyreekstremisme og dens konsekvenser, enten du er statsminister i Norge, eller den vanlige kvinnen i gata.

HELÉN INGRID ANDREASSEN,

SOFIE ROSTEN LØVDAHL, overlevende etter 22. juli

Foto: Privat/Sandra Skillingsås

Om en liten måned markerer vi at det har gått ti år siden det blodigste angrepet i Norge i moderne tid. Den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik sprengte først regjeringskvartalet i fillebiter. Deretter dro han til AUFs sommerleir på Utøya. Utkledd som politimann drepte han systematisk alle han kunne, uavhengig om de var 14 eller 45 år.

Vi overlevde på tilfeldig vis, men vi var ikke tilfeldige ofre. Breivik fortalte selv i rettssaken at alle barn på Utøya var legitime mål på grunn av sitt politiske ståsted.

Vi har lenge følt oss alene i debatten om 22. juli. Derfor vil vi invitere deg til å prate om terroren, og at vi i fellesskap, uavhengig av politisk ståsted, kan starte oppgjøret med det høyreekstreme tankegodset til gjerningsmannen.

For dessverre ser vi at det ekstreme hatet og de forvridde konspirasjonsteoriene lever videre.

Vi forstår godt at folk som ikke ble personlig rammet av 22. juli synes det er utfordrende å snakke om terroren. Men akkurat på samme måte som det er viktig at det er flere enn jødene som snakker om jødeutryddelsen under andre verdenskrig, er vi helt avhengig av å ikke legge hele ansvaret for å minnes 22. juli på ofrenes skuldre.

Dersom vi som samfunn skal innfri løftet om «aldri mer 22. juli» trengs absolutt alle. Både du som tilhører den politiske høyresiden, du som ikke bryr deg om politikk, og du som ikke har egne minner fra dagen, trengs for å aldri glemme det som skjedde 22. juli.

Det å heve stemmen som overlevende i en debatt om 22. juli og høyreekstremisme vil si å snakke om en dag vi som tenåringer så våre venner bli skutt. Dette er vanskelig nok i seg selv, men dessverre vet vi at dette innlegget mest sannsynlig vil føye seg i rekken av utspill som gir grobunn for hets og trusler.

Nylig publiserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Utøyastudien, som viser at hele 1 av 3 overlevende har opplevd hets og trusler. Ironisk nok har debatten om 22. juli ofte endt opp med at det er vi overlevende som får begrenset vårt rom til å ytre oss. Mange av ofrene for terroren 22. juli blir gjentatte ganger møtt med påstander om et «Utøya-kort», hets eller trusler når de snakker om egne opplevelser og deltar i samfunnsdebatten. Anklager om at AUF og Ap drar 22. juli-kortet for å vinne debatter har også kommet fra sentrale politikere på høyresiden, samtidig som radikale fremmedfiendtlige stemmer har fått mye plass i media i debatten etter 22.juli.

Vi vet så altfor godt at 22. juli ikke var en naturkatastrofe, og ikke noe som skjedde i et vakuum. For terroristen levde og vokste opp i vårt samfunn. Han gikk på de samme skolene som oss, han engasjerte seg i politikken som mange av oss, og han var en del av det norske samfunnet vi som regel er så stolte av. Likevel så falt han etter hvert ut av fellesskapet og inn i den ekstreme tankeverdenen.

Etter 22. juli har vi sett flere eksempler på høyreekstrem vold og terror både nasjonalt og internasjonalt, og i 2019 skjedde det som ikke skulle skje. Nok en gang gikk en norsk høyreekstremist til angrep. Philip Manshaus drepte stesøsteren sin Johanne Ihle-Hansen på grunn av hennes hudfarge, og angrep deretter Al-Noor Moskeen i Bærum. Hvordan kunne det skje? Og hvordan forhindrer vi at det skjer igjen?

Etter flere høyreekstreme angrep både her hjemme og i utlandet, bør vi ha kommet dit at vi anerkjenner at ord faktisk henger sammen med handling. Ord betyr noe, og i ytterste konsekvens kan ekstreme holdninger bli til ekstreme handlinger. Vi tror splittende retorikk, å spille mennesker opp mot hverandre, bruke et de-humaniserende og fiendtlig språk når det kommer til for eksempel innvandring – kan være farlig.

Snakker du om et Europa i krig mot islam, bidrar du til å skape enda mer splittelse og fremmedfrykt i samfunnet. Nører du opp under slike konspirasjonsteorier kan mennesker bli redde, og enkelte kan gå så langt at de tenker at vold rettferdiggjøres for å beskytte seg selv.

Hvordan vi forhindrer ny terror er et spørsmål som ikke kan besvares uten en debatt hvor et mangfold av stemmer deltar. Da trengs alle små og store samtaler rundt middagsbordene. Vi håper dette innlegget kan åpne for en mer reell debatt rundt hvordan vi kan ta oppgjøret - sammen. AUF og overlevende har lenge etterlyst et oppgjør i etterkant av 22.juli, nettopp for å innfri løftet om «aldri mer 22. juli».

For å starte et oppgjør tror vi det er nødvendig at de fremste politikerne på høyresiden anerkjenner 22. juli for det det var: Et målrettet politisk terrorangrep på AUF og Ap, hvor vi ikke var tilfeldige ofre, men angrepet på grunn av våre verdier.

Det vil gi oss en samfunnsdebatt hvor også overlevende og etterlatte kan diskutere med politikere på tvers av de ulike partiene uten at overlevende skal måtte kjempe en kamp i kommentarfeltet om hva 22. juli handler om.

Vi forstår at det har vært vanskelig å snakke om 22. juli delvis fordi ingen ønsker å tråkke oss på tærne, men håper at dette kan være en invitasjon til at flere vil bidra. Bare en debatt med ulike perspektiver og meninger om årsakene og konsekvensene av 22.juli kan ta oss videre i hvordan vi forebygger nye høyreekstreme angrep.

Når vi nå snart skal markere at det er ti år siden 22. juli, er det med en vond klump i magen. Ti år etter står fortsatt ikke et nasjonalt minnesmerke etter terroren klart ved Utøya. Statsminister Erna Solberg har fortsatt ikke anerkjent 22. juli som et politisk terrorangrep på AUF og Ap. Og ti år etter har samfunnet fortsatt ikke startet på det politiske oppgjøret med terroristens holdninger.

Derfor er vårt eneste ønske for denne sommeren at vi ikke blir stående alene igjen, at du tør å heve stemmen din mot høyreekstremisme og dens konsekvenser, enten du er statsminister i Norge, eller den vanlige kvinnen i gata. Vi kan alle bidra til «aldri mer 22. juli», om vi er villige til å diskutere hvordan det kunne skje.

Heldigvis ser det ikke ut til at AUF og overlevende er alene om å ønske et oppgjør med tankegodset til Breivik. Den nye forskningen fra Øyvind Bugge Solheim og Anders Ravik Jupskås viser at hele 61 prosent av de spurte mener at vi ikke har tatt et politisk oppgjør med tankegodset til Breivik.

Selv om vi lenge har følt oss alene i kampen om å sette 22. juli på dagsorden, gir dette håp om at vi nå kan samle alle gode krefter mot den dødelige høyreekstremismen.