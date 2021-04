Kommentar

Hva med lærerne?

Av Shazia Majid

VURDERER Å SLUTTE: Pandemien er krevende for alle, særlig lærere som ikke kan beskytte seg mot smitte på jobb. Flere har sluttet eller vurderer å slutte. Dette bildet er tatt før pandemien. Foto: Line Møller

VESTLI, OSLO (VG) I over ett år har de stått i førstelinjen. Men ingen klapper for innsatsen. Lærere føler seg glemt under corona-pandemien.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vestli skole i Groruddalen må være en av de fineste barneskolene jeg har sett. Det tenker jeg allerede før jeg setter min fot innenfor.

Uteområdene er møysommelig tilrettelagt små barneføtter. Her skal det hoppes og hoies. Men ingen hopper, og ingen av dem hoier. Mens en klasse er på vei inn døren. En lang rekke av små mennesker, med minst en meter imellom hver.

Det er slik for de fleste av oss. Når vi tenker på skole, tenker vi først og fremst på elevene som går der. Og slik skal det være. Særlig under en pandemi som rammer barn og unge hardest.

Men er det rom for å tenke på flere? Tenke på hun som leder barnerekken inn døren til skolen? Og når hun ikke kan åpne døren, sitter hun foran en pc og forsøker å lese et lite ansikt på skjermen: Er han bare trøtt, eller er han kanskje blitt slått?

Utslitte lærere

All vår corona-strategi har handlet om å holde smittetallene så lave som mulig. Og dernest, å holde skolene så åpne som mulig. Begge deler har kostet. Noe har vi snakket mye om, noe har vi snakket mindre om:

For hvordan går det egentlig med lærerne?

Vi føler oss glemt, forteller flere lærere jeg har snakket med. De er slitne nå. Fryktelig slitne, hører jeg dem si. Særlig de som jobber på skoler i Oslo-bydeler hvor smitten har vært vedvarende høy i månedsvis.

Nå kommer sykemeldingene, forteller rektorer.

Det er uforutsigbarheten som tærer mest. Det og følelsen av at de ikke har klart å gi elevene undervisningen de fortjente. For ikke å snakke om angsten for eget liv og helse. Mange forteller at de står i klasserom, uten noen form for beskyttelse, og er redde hver eneste dag.

Grunnskolelærere og barnehageansatte er en av de mest smitteutsatte yrkesgruppene. særlig gjelder det Oslo, hvor nærmere 40 prosent av de smittede i den tredje bølgen har vært barn og ungdom.

De store dilemmaene

Spørsmålene som til enhver tid gnager er når må de i neste karantene fordi det er oppdaget smitte i klassen? Når vil skolen stenges igjen? Når blir det rødt nivå, eller gult, og rødt igjen? Får de gjennomført skoleplanen, eller må de kaste den og lage nytt på timers varsel?

Og hva sier den nye smittevernveilederen? Skal de gå med munnbind, eller skal de la være? Hva er best for elevene, hva er best for lærere og læring? Dilemmaene har vært store og mange.

På Vestli skole, som i resten av byen er klasser delt i mindre grupper på maks 15. Bordene er satt så langt fra hverandre som mulig. Alt er flunkende nytt. Ingen elever sitter to og to sammen. Om de vil det aldri så mye. En-meteren er likevel ikke mulig å få til. Ei heller er det mulig for læreren å være lærer på avstand. Ingen av lærerne jeg ser går med munnbind.

STENGTE ETTER NYÅPNING: Nye Vestli skole sto ferdig 1. mars. 4. mars måtte de stenge etter et stort smitteutbrudd, som førte til lange køer utenfor testsenteret på Rommen. Dager etter ble hele Oslo og Viken nedstengt. Foto: Odin Jæger

Inn og ut av karantener

Når en liten jente med sort, langt hår og briller rekker opp hånden går læreren bort, setter seg på huk inntil henne og hjelper. På andre siden av glassveggen blir en gutt fulgt til toalettet av læreren sin. Dette gjør de ikke til vanlig, men nå må dørhåndtak og vannkran sprites ned før og etter toalettbesøkene. Også det er lærernes ansvar. Som må avbryte undervisningen en rekke ganger i løpet av skoledagen.

Lærere og elever i bydeler med svært høy smitte, slik som Stovner bydel, hvor Vestli skole ligger, har vært inn og ut av karantener under hele pandemien.

For Vestli skole toppet det seg 3. mars, bare fire dager etter den etterlengtede åpningen av den splitter nye skolen. Smitte ble oppdaget på seks av skolens syv trinn. Skolen stengte ned, alle ble sendt hjem og noen dager etter ble hele Oslo og Viken nedstengt. Det har sin pris.

Lærere slutter

Den prisen var høy allerede før den britiske mutanten og den tredje bølgen. Det viste en omfattende lærerundersøkelse utført i november/desember.

Lærere fortalte at de jobbet mye mer, og at et stort flertall ikke hadde blitt betalt for merarbeidet. De var slitne og over halvparten hadde enten søkt seg bort, eller vurderer jobber utenfor skolen. Samtidig har rekordmange lærere søkt om førtidspensjonering.

Det er ille. Men mye av det er ikke lett å gjøre noe med midt under en pandemi. Det som må gjøres er to helt konkrete ting: Betale lærere for merarbeidet – og vaksinere dem mot coronaviruset!

I januar sa Guri Melby følgende om merarbeidet: «Det er ganske uholdbart. Hvis så mange lærere ikke får kompensert for sitt ekstraordinære merarbeid, så holder ikke det».

Snart et halvt år etter er det bare en tredjedel av skolene i hovedstaden som skal ha fått på plass betaling av corona-merarbeidet. For meg ser det ut til at skoleeier forsøker å la det skure og gå frem til sommerferien.

BEKYMRET: Kunnskapsminister er bekymret, både for lærere som ikke får betalt, og som vil førtidspensjoneres Foto: Terje Bringedal

Må bli vaksinert

For lærere handler det ikke så mye om penger. Men om å bli sett og ivaretatt. Få andre yrkesgrupper foruten skole- og barnehageansatte er mer eksponert for smitte på arbeidsplassen – samtidig som de står ubeskyttet mot smitte.

Da er det helt naturlig at De ønsker å bli prioritert i vaksinekøen. Det bør gjennomføres, særlig i bydeler og områder med vedvarende høy smitte. All den tid åpne-skoler-først-strategien er den viktigste strategien vi har.

Jeg forstår at lærere føler seg glemt. Pandemien vil ikke vare evig. Nå er det for sent for klapping. Det jeg frykter mest er lærere som forsvinner ut av yrket.

Vestli skole kan være så fin den bare vil. Men den har slitt med ufortjent dårlig rykte, fordi så mange av elevene kommer fra ressurssvake innvandrerfamilier. Nye lærere vil helst ikke begynne her. Slik har det vært i mange år. Og nå blir det antagelig verre. Det kunne vært forhindret.