Foto: Tegning: Roar Hagen

Debatt

«25 under 25»: Er satiren døende?

Stemmeskuespilleren Hank Azaria har allerede sagt takk og farvel til den svarte «The Simpsons»-karakteren, Carl. Nå beklager han for å ha gitt liv til den indiske kjøpmannen Apu, en karakter som har vært med i serien i 30 år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGMAR AARSLAND FORSBERG (23), student

Hank Azaria ser i retrospekt at det ikke er riktig av en hvit mann å gestalte det han ser på som rasistiske, indiske stereotypier.

Politisk korrekthet, fornærmelsesfrykt og godhetsposering har altså blitt styrende faktorer i en serie som ironisk nok er bygget på politisk ukorrekthet og satire.

Serien har hatt en enorm suksess, mye grunnet en ufiltrert latterliggjøring av de fleste kriker og kroker i det amerikanske samfunnet.

STEREOTYP: Apu slik Matt Groening ser ham i «The Simpsons». Foto: TT NYHETSBYRÅN

les også Hank Azaria ber om unnskyldning for «The Simpsons»-Apu

Her er så og si alle karakterene vandrende stereotypier, og det er ikke mange aspekter av planeten vi bor på som ikke har blitt offer for absurd kødding og skarp samfunnskritikk, signert «The Simpsons»-skaper Matt Groening. Derunder faller de fleste etnisiteter, religioner, og politiske system.

Jeg tviler ikke på at noen ser skildringen av Apu, med sin overdrevne aksent og karikerte personlighetstrekk, som ganske rasistisk, selv om det er mange som tolker intensjonene annerledes.

Spørsmålet er hvorvidt fornærmelse i seg selv er et gyldig argument for hvorfor noe bør fjernes. Vi synes å dyrke ideen om at de som blir fornærmet, må ha rett, og at den moralske overlegenheten derfor må tildeles de krenkede.

Resultatet er at de som roper høyest, gjerne får definisjonsmakten over hva som er greit og ikke. Kollektivt raseri og emosjonell utpressing er sentrale virkemidler i bestemmelsen av hvilke temaer, etnisiteter og religioner det bør være lov å tulle med.

Vi ser nemlig en åpenbar, dobbeltmoralsk selektering i rasismeanklagene mot «The Simpsons». For hva er vel hovedpersonen Homer Simpson, om ikke den ultimate karikaturen av den dumme, fråtsende, late, og donut-elskende amerikaneren?

Den skotske vaktmester Willie leker vel så til de grader med stereotypien av skottene som aggressive, overpatriotiske og alkoholiserte vesener? Hvorfor er det tilsynelatende ingen i media som krever unnskyldning fra Dan Castellaneta, mannen som står bak disse, hvite (gule), figurene?

INGMAR AARSLAND FORSBERG. Foto: Privat

Den noe inkonsekvente, kollektive utdelingen av skyld har skapt et nytt fenomen, «cancel culture». Vi ser nemlig at minoritetsrepresentasjon og moraliserende tematikk har vist seg å stimulere de erogene sonene til liberale kunstkritikere, der originalitet og vågale uttrykk synes å havne i skyggen. Satirikere får altså gradvis mindre spillerom til kreativ utfoldelse.

Jeg mener på ingen måte at rop om rasisme og fornærmelser skal forbli uhørt. Samtidig ser jeg en uheldig tendens til at kollektivt press kan føre til forhastede og lite gjennomtenkte handlinger, i frykt for å bli stemplet som det ene eller det andre.

Du er ikke nødvendigvis rasist dersom din vurdering av kontekst og intensjon ikke samsvarer med mobben.

For hva skjer med kunst og personlighet dersom det stadig settes selektive begrensninger? Når kompetente stemmeskuespillere mister levebrødet sitt, simpelthen på grunn av hudfargen? Når Oscar-utdelingen starter med mangfoldskriterier for å kunne vinne priser? Når politikk og ideologi synes å gi mindre og mindre rom for stemmer og uttrykksmåter de ikke er enige i?

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

POPULÆRE: The Simpsons. Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også «The Simpsons» slutter å bruke hvite stemmer til ikke-hvite karakterer

«25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her.

Vi oppfordrer til saklig debatt. Her finner du VGs debattregler.