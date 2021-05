Kommentar

Feministene slo tilbake mot SV

Av Hanne Skartveit

Det er interessant å se at det ikke var KrF, men mange feminister som reagerte sterkest på SV-landsmøtets vedtak om selvbestemt abort helt frem til uke 22.

Blant dem som rykket ut mot SVs abortvedtak, finner vi flere av dem var med på å kjempe frem dagens abortlov. Som SVs tidligere parlamentariske leder, Kjellbjørg Lunde. Og overlege Gro Nylander, som gjennom 1970-tallet sto på barrikadene for selvbestemt abort. Mange av oss som var for unge for kampen den gangen, har demonstrert for loven ved senere korsveier, og konsekvent forsvart kvinnens selvbestemmelse.

De færreste som deltar i denne debatten mener at kvinnene som tar abort, er uansvarlige, eller har grunn til å bære skam. Tvert om. Svært mange kvinner som engasjerer seg, vet veldig godt hva dette handler om. Enten fordi de har egne erfaringer, eller fordi de kjenner noen som har måttet foreta dette vanskelige og ofte ensomme valget. Når de som ønsker å utvide kvinnens selvbestemmelse til 22 uker, nærmest fremstiller det som om det bare er de som forstår kvinnens situasjon, så er det en grov fortegnelse av virkeligheten.

«Etter samråd med kvinnen»

Abortloven gir absolutt rett til kvinnen i første del av svangerskapet, og absolutt beskyttelse av barnet i siste del. Ingen i Norge mener det skal være selvbestemt abort helt frem til fødsel. Alle mener det må gå en grense. I dag går den grensen ved uke 12. Samtidig åpner loven for abort senere i svangerskapet. Det kan skyldes sykdom eller avvik ved fosteret, eller det kan være sosiale eller medisinske forhold hos den gravide kvinnen.

Det er her nemndene kommer inn. Det er disse SV og andre, blant annet Ap, ønsker å bli kvitt. De viser til kvinner som opplever seg ydmyket og umyndiggjort i nemndene. Det er ingen grunn til å tvile på disse fortellingene. Men bildet er mer sammensatt enn det både SV og Ap gir inntrykk av.

For det finnes også kvinner som er lettet over at de slipper å ta valget alene. I loven heter det at avgjørelsen i nemnden skal tas “etter samråd med kvinnen”. Det å få bekreftelse fra faglig hold, i en nemnd, på at det er riktig å avslutte et svangerskap, kan gjøre det lettere for noen å bearbeide opplevelsen i ettertid.

Hvordan fungerer nemndene?

Nesten alle kvinner får medhold i nemnden. Jeg har snakket med fagfolk som har sittet i nemnd, som forteller om unntakstilfeller der kvinnen ønsker å beholde et barn med avvik, mens de rundt henne mener hun må ta abort. I slike tilfeller kan medlemmene i nemnden hjelpe henne med å ta det valget hun selv ønsker.

Det finnes også kvinner som opplever press fra en partner som ikke vil ha barnet. Ved å utvide grensen for selvbestemt abort, kan disse kvinnene risikere å bli utsatt for slikt press over lenger tid, og kanskje også til å gjennomføre en abort på et senere tidspunkt enn innenfor dagens grense på 12 uker. Også denne problemstillingen hører med i det store bildet.

Det kan være gode grunner for å se på hvordan nemndsystemet fungerer i dag. Men det må være basert på solid kunnskap, ikke på enkeltstående fortellinger. Jeg har fått tilsendt fra SV den forskningen og de undersøkelsene SVs nestleder Kirsti Bergstø har vist til i sin argumentasjon: Et ekspertutvalg fra 2013, som skulle vurdere hvordan nemndene fungerer. Det peker på hvor lite kunnskap som faktisk finnes om kvinnenes opplevelse i møte med nemndene. Og ulike vitenskapelige artikler som viser til en undersøkelse, der 22 kvinner som har gjennomgått senabort, er dybdeintervjuet. Intervjuene ble gjort i 2004.

Brannslukking fra SV-ledelsen

Et så foreldet og tynt kunnskapsgrunnlag, kombinert med at det ikke var en bred abortdebatt innad i SV før landsmøtet, forklarer kanskje hvorfor det gikk som det gikk. De opprinnelige forslagene var anderledes, og mindre radikale, enn det endelige vedtaket.

Etter landsmøtet gikk de som vant avstemningen, ut og presiserte at deres seier betyr at SV går inn for selvbestemt abort til uke 22, og at både nemnden og kriterierne for senabort skal bort. Det skapte sterke reaksjoner - og intense forsøk på brannslukking fra SV-ledelsens side.

Først forsøkte de å bortforklare sitt eget landsmøtevedtak. Torsdag kveld snudde de, og fortalte VG at de vil droppe sitt abortkrav i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. I stedet vil de kjempe for selvbestemmelse til uke 18. SV-leder Audun Lysbakken omtaler nå landsmøtevedtaket som “et prinsipielt syn” fra SVs side.

Hvithåret bestemor

Vi har lenge hatt fred rundt den norske abortloven. Slik er det ikke i USA. I enkelte amerikanske delstater er det i prinsippet selvbestemt abort frem til fødsel. I andre delstater er det omtrent umulig å få utført lovlige og trygge aborter. Abortlovgivningen i USA hviler på en høyesterettsdom, ikke en demokratisk forankret lov. Derfor har amerikansk abortdebatt blitt så brutal.

Under presidentvalgkampen i fjor høst møtte jeg en amerikansk bestemor i den konservative delstaten Louisiana. Der har kvinners tilgang til abort blitt snevret kraftig inn. Den hvithårede kvinnen, som lignet litt på tidligere førstedame Barbara Bush, hadde vært abortmotstander i hele sitt liv.

Gjennom vår samtale forsto jeg at hun var særlig oppbrakt over at kvinner enkelte steder kunne ta abort omtrent gjennom hele svangerskapet. Rett nok hadde hun ikke hørt noen eksempler på at dette hadde skjedd. Men tanken på at det kunne skje, opprørte henne.

Ble enøyde

Jeg fortalte henne om den norske abortloven, og spurte om den var noe hun kunne leve med. Ja, svarte hun, hun forsto at livet ikke alltid er så svart hvitt som den betente abortdebatten kunne gi inntrykk av. Vår lov ivaretok både kvinnen og barnet, noe slikt trodde hun mange kunne slutte opp om, også blant hennes meningsfeller.

Det er antagelig her SV bommet med sitt landsmøtevedtak. De ble enøyde, og så ikke bredden og dybden i disse vanskelige spørsmålene. Nå er sosiale medier fulle av bilder av fostre på ulike stadier av svangerskapet. Ordbruken minner om mye av det vi hørte på 1970- og 80-tallet.

Dette rammer mest av alt kvinnene som befinner seg i utsatte situasjoner, eller som har sår som ikke helt har grodd. Jeg er sikker på at det ikke var dette SV ønsket med sitt kontroversielle vedtak på landsmøtet. Men det hjelper lite, dersom resultatet blir en ny høylytt og brutal abortdebatt. Med de mange vanskelige etiske dilemmaene som ligger foran oss, er dette det siste vi trenger.