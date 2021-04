Leder

«Alvorlig svikt»

Regjeringen står til stryk i forberedelsene til pandemien, men redder seg på utvist handlekraft og kreativitet da den først kom.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Lederen for coronakommisjonen, Stener Kvinnsland, brukte ordene «alvorlig svikt» i sin omtale av beredskapen i møte med corona-epidemien. Det er sterkt – og helt dekkende. På tross av advarsler fra fagmiljøene helt fra januar for et drøyt år siden, og dramatiske meldinger fra andre europeiske land, satt regjeringen passivt og ventet. Erna Solberg og hennes folk kartla ikke engang mulige tiltak, og hvilke konsekvenser de ville ha for folk flest.

En global pandemi har stått øverst på listen over mulige kriser i nær sagt alle trusselvurderinger, i hvert fall siden 1980-tallet. Både norske myndigheter og internasjonale institusjoner har advart, år ut og år inn. Derfor er det intet mindre enn oppsiktsvekkende at vår regjering var så uforberedt da coronaen kom.

Egen beredskapsminister

Ikke fantes det noe i nærheten av nok smittevernutstyr. Ikke hadde det vært gjennomført nasjonale øvelser som handlet om pandemi. Den grundige gjennomgangen etter svineinfluensaen i 2009, med klare såkalte læringspunkter, hadde ikke ført til helt nødvendige endringer. Hverken av rolleavklaringer mellom ulike helsemyndigheter, gjennomføringer av øvelser, eller andre tiltak.

Beredskap har vært et viktig tema i norsk politikk etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Før stortingsvalget to år etter angrepet, brukte Erna Solberg mye tid og krefter på å fremstille Høyre som et parti som tok beredskap på alvor. Hun utnevnte til og med på et tidspunkt en egen beredskapsminister, som satt frem til kort tid før coronaen kom til Norge.

Statsminister Erna Solberg får hard kritikk, men likevel godkjent av kommisjonsleder Stener Kvinnsland for regjeringens håndtering av coronaen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ikke noe av dette forberedte Norge på pandemien. Kommisjonsrapporten forteller en historie om konflikter og faglige uenigheter mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, om manglende samordning mellom ulike etater, og dårlig samarbeid mellom stat og kommuner. Dette er både resultat av svak beredskap, og dårlig samordning underveis.

Ikke den endelige konklusjonen

Men fasiten, tross alt, er at Norge ligger svært godt an sammenlignet med de aller fleste andre land, også i Europa. Vi har lave smittetall, lave dødsfall, og få som har blitt alvorlig syke. Norsk økonomi har så langt kommet mindre skadet gjennom pandemien enn mange andre. Regjeringen har fortsatt stor tillit i befolkningen, og folk flest synes å forstå behovet for fortsatt strenge tiltak, selv om mange nå er slitne og lei.

Coronakommisjonens rapport er ikke den endelige konklusjonen. Vi står midt i krisen. Kommisjonen fortsetter sitt arbeid. Det foreløpige målet må være at regjeringen og helsemyndighetene lærer av det som har kommet frem så langt, og foretar nødvendige endringer. Og ikke minst – at de såkalte læringspunktene både nå og etter senere evalueringer, virkelig får følger. Ikke bare blir lagt i en skuff.