Studentmødre til sjenanse: − Mamma-diskriminering!

Erna sier at vi skal få flere barn, og jeg har et barn i magen. Regjeringa sier at vi trenger flere grunnskolelærere, som jeg utdanner jeg meg til å bli. Men utdanningssystemet motarbeider begge deler.

VERONICA LUNDSTEN, lærerstudent med Instagram-kontoen student.mor

Det er ikke tilrettelagt for unge mødre å få barn i studietiden. Hverken økonomisk eller praktisk. Jeg venter mitt første barn 24. august.

Det innebærer at 20 dager med fødselspermisjon overlapper med den obligatorisk undervisningen på grunnskoleutdanninga ved Høgskolen i Innlandet, som jeg må møte opp i fysisk for å få ta eksamen.

Hvis fødselen hadde kollidert med eksamensdatoen, hadde jeg hatt rett til å få flyttet på eksamen. Men jeg har termin midt i en samling med obligatorisk oppmøte, som gjør at hvis jeg føder på termin mister jeg retten til å gå opp til eksamen. Og da har jeg ikke krav på tilrettelegging i det hele tatt.

De 20 dagene høgskolen «tvinger» meg til fysisk oppmøte, må jeg amme barnet mitt. Disse 20 dagene har jeg permisjon fra deltidsjobben min, men jeg vil ikke ta permisjon fra studiet fordi jeg vil opprettholde studieprogresjonen.

Det eneste som trengs for å amme i disse 20 dagene er barnet og puppen min, det hadde ikke vært et problem å møte opp i obligatorisk fysisk undervisning med barnet. Men det sier HiNN tvert nei til, og skriver i e-post at de ikke kan tillate det fordi det kan være “til sjenanse for de andre studentene”.

Jeg får heller ikke digital undervisning eller en kompensasjonsoppgave for at jeg kan ta igjen de 20 dagene det er snakk om for å fortsette utdanningsløpet.

Den manglende tilrettelegginga er til sjenanse for meg og mange andre kvinner som ønsker å få barn under studiene. Det er rett og slett mødrediskriminering.

Gjennom pandemien har undervisere og forelesere laget digitale løsninger for de som har måttet holde seg hjemme i karantene eller med forkjølelsessymptomer.

Det vil sannsynligvis gjelde ut 2021, som betyr at hvis jeg hadde vært i karantene de samme 20 dagene som jeg er i permisjon, så hadde jeg fått tilrettelagt undervisning og kunne fullført semesteret mitt. Men fordi jeg skal føde, så er det for mye å be om.

Det hele blir ekstra grelt når statsministeren til stadighet ber norske kvinner om å føde flere barn. Samtidig er det stor mangel på grunnskolelærere. Og jeg vil gjøre begge deler: jeg vil få barn (gjerne flere, til og med!) og samtidig utdanne meg til å bli grunnskolelærer.

Regjeringen har satt på ønskelista si at de vil at flere studenter skal fullføre utdanningen sin på normert tid, men hvordan har de tenkt til å legge opp til det i praksis? Hvordan skal de tilrettelegge for at norske kvinner både skal få flere barn og ta høyere utdanning?

Det er mange grunner til at kvinner trenger permisjon fra studiene under og etter graviditet, og det skal det selvfølgelig tilrettelegges for. Men de av oss som har lyst til å fortsette studiene mens vi får barn, burde også få tilrettelegging.

Så da sitter jeg her, med et barn i magen som regjeringa visstnok ønsker seg, og i et utdanningsløp som regjeringa visstnok ønsker seg. Men jeg får ikke lov til å gjøre begge.

Jeg vil fortsette med utdannelsen gjennom studieløpet og jeg har en kjæreste som vil bidra til at jeg får det til mens vi får vårt første barn. Han har allerede tenkt til å ta ulønnet fri de dagene jeg er i praksis på skole.

Men fordi Høyskolen ikke ønsker å tilrettelegge, må han ta ytterligere fem uker ulønnet fri, som også innebærer at vi må booke inn to voksne på hotell ved skolen i Hamar. Dette fører til at vår lille familie blir økonomisk vingeklipt det kommende året, mens vi egentlig gjør akkurat det statsministeren ber oss om: vi får barn, vi jobber og studerer.

Er det ikke til samfunnets beste at jeg får mulighet til å fullføre studiet på normert tid? Dersom jeg ønsker å bidra til samfunnet ved å sette et nytt liv til verden og bruke min permisjonstid fra jobb til å fullføre et studieår på en utdanning Norge skriker etter, så bør vel dette være til alles beste?

For ja, jeg må ta permisjon fra jobben, som jeg har ved siden av studiene, fordi det er tilnærmet umulig å overleve på kun studielån samtidig som man skal ha mat på bordet og tak over hodet.

Ved å tilrettelegge for at mødre som ønsker det skal kunne fortsette i studier, kunne regjeringa og samfunnet fått i pose og sekk: flere barn og en ny grunnskolelærer som fullfører med toppkarakterer på normert tid.

Men da må det faktisk tilrettelegges for at det skal være mulig å få barn samtidig som vi studerer.

Det er mangel på grunnskolelærere og Erna vil at vi skal føde flere barn. Jeg prøver å gjøre begge deler, men motarbeides av rigide utdanningssystemer som ikke ivaretar mødre.

Jeg gleder meg til å møte barnet mitt for første gang når jeg føder i august, og jeg har lyst på flere barn seinere. Men jeg vet ikke om jeg kan få flere når det ikke tilrettelegges for å få barn mens jeg studerer.