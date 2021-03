SKOLELØSNING: Skal covid-19-brannen slukkes, må det satses der det brenner mest – og det er nå blant ungdom på skoler i mange ulike deler av landet, skriver Gunnar Kvåle. Foto: Illustrasjonsbilde: Thomas Brun, NTB

Debatt

Covid-19-brannen må slukkes der det brenner mest!

Uten effektive tiltak blant ungdom blir det vanskelig å slå epidemien tilbake. Høy smittespredning som fører til mange covid-19-syke barn, skader elevene atskillig mer enn om elevene må ha hjemmeskole i en kortere periode. Strengere tiltak i skolene må derfor snarest på plass.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUNNAR KVÅLE, dr. med., professor i internasjonal helse, Bergen

Flere studier har vist at over halvparten av dem som blir innlagt på grunn av covid-19 får plager som varer i lang tid etter den akutte sykdommen. En studie fra Norge av personer som har gjennomgått covid-19, viser at dette gjelder også unge og de med lettere sykdom. Mange sliter lenge med utmattelse, konsentrasjonsvansker, tung pust og dårlig hukommelse. En av forskerne bak studien, professor Nina Langeland ved Universiteter i Bergen, sier hun er bekymret over funnene som viser at over halvparten av unge voksne i alderen 16 til 30 år - og som ikke har vært innlagt på sykehus - har langtidssymptomer et halvt år etter at de ble smittet. «Barn og unge bør også unngå å bli smittet er min konklusjon», sier hun.

Uten et bedret smittevern vil flere barn bli syke, få skolefravær på grunn av karantener og oppleve at foreldre blir syke. I tillegg vil manglende tiltak i skolene kunne føre til at det vil ta lengre tid til en får ned smitten i samfunnet. Dette vil ramme barna i form av lange perioder med høyt tiltaksnivå.

Det er mange grunner for klare anbefalinger om hvorfor det er viktig med raskt å innføre strenge skoletiltak, inkludert hjemmeskole, i områder med høy smitte. Det er svært viktig at den nye smitteveilederen som kunnskapsminister Guri Melby har annonsert er basert på ny kunnskap fra internasjonal forsking om hvor farlig det kan være når nye virusvarianter kommer inn i et skolemiljø. Ut fra det som rapporteres om drama i kulissene da skoler i Oslo ble nedstengt, virker som om Folkehelseinstituttet internt ikke er enige med seg selv om hvilke råd som bør gis.

I et ferskt innlegg publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet advares det sterkt mot å gjenåpne skolene for tidlig i England. I artikkelen vises det til at både modellering og andre data har viste økende smitte i områder der den britiske virusvarianten (B.1.1.7) var i omløp i november 2020 da skolene var åpne. Forfatterne konkluderer at uten kraftige tiltak på plass i skolene er det sannsynlig at åpne skoler i en tid med mer smittsomme og farligere virusvarianter er i omløp, vil resulterer skolestenging og økende fravær.

I februar 2021 ble det påvist større risiko for smitte blant lærere til tross for at det da var færre elever til stede på skolen. Tidligere er det påvist et smittenivå blant lærere som er 3-4 ganger høyere enn i resten av befolkningen i England.

Skal covid-19-brannen slukkes, må det satses der det brenner mest. Det er nå blant ungdom på skoler i mange ulike deler av landet.