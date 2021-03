FORSKJELLS-NORGE: – En medvirkende årsak til at de rikeste blir rikere, er at det er disse som betaler minst skatt. Og ikke alle kan, som Stein Erik Hagen (bildet), bruke 3,5 millioner på å støtte et parti som vil senke skatten hans, skriver kronikkforfatteren. Foto: Helge Mikalsen

Den norske livsløgnen øker forskjellene

Forskjellene øker selv om ingen vil det. Det skjer fordi vi lurer oss selv.

SIGRUN GJERLØW AASLAND, nestleder i sentrum/venstre-tankesmien Agenda

Vi liker å tenke at vi i Norge er et land med små forskjeller. En undersøkelse utført av YouGov på vegne av Tankesmien Agenda viste nylig at et stort flertall av befolkningen synes det er viktig å «motarbeide økte forskjeller mellom fattig og rik».

Det er kanskje ikke så overraskende. Små forskjeller og høy tillit er en del av vår identitet. Vi har mindre inntektsforskjeller og likere muligheter enn i mange andre land, og det er vi stolte av. Det finnes ingen norsk politiker som vil gå til valg større økonomiske forskjeller. Men hverken tillit eller små forskjeller er en norsk naturtilstand. De kommer av sentral lønnsdannelse, en raus velferdsstat og radikal omfordeling gjennom skattesystemet over flere tiår, særlig i etterkrigstiden.

De siste tre tiårene har forskjellene økt jevnt og trutt. Hvert år blir avstanden mellom dem som tjener mest, og dem som tjener minst, litt større. Stadig mer eiendom og aksjer samles på stadig færre hender. Lønnsveksten i toppen av inntektsfordelingen har vært formidabel, samtidig som de lavest lønte ikke har hatt lønnsvekst de siste ti årene. Antall barn som lever i fattigdom, øker. Det siste året har ulikhetene dessuten blitt enda større, fordi pandemiens kostnader har rammet så skjevt. Det er de med lavest inntekt som har hatt størst risiko for å miste jobben.

Den viktigste forklaringen på økte forskjeller over tid er at de aller rikeste er i ferd med å bli ufattelig rike. Det er 68-generasjonen, født rundt 1950, som har trukket vinnerloddet og sitter på de største formuene. Størst er likevel formuesforskjellene blant de yngste. Syv av ti av landets rikeste har arvet sin formue. Dermed varer forskjellene også over generasjoner.

Utviklingen er urovekkende blant annet fordi ulikhet er så selvforsterkende. Høy inntekt gir mer sparing, større formuer, som igjen gir høye kapitalinntekter i form av boligprisvekst, renter og avkastning på investeringer. Formuer vokser med andre ord helt av seg selv. Eier du en bolig i en stor by i Norge, er det godt mulig at den hvert år stiger mer i verdi enn du tjener på å jobbe. Pengene vokser, og så arves de. Arveavgiften er helt borte, så de virkelig store formuene arves også. Fattigdom, i andre enden, går utover tilgang på trygg bolig, utviklende aktiviteter, helse, utdanning og arbeid – og ulempene arves dermed også til neste generasjon. De færreste vil si at det er rettferdig.

I tillegg er ulikhet dårlig nytt for økonomien. For store forskjeller gjør at vi ikke klarer å utnytte alle krefter i samfunnet. Økonomisk ulikhet har betydning for fordeling av makt og innflytelse. Ikke alle kan, som Stein Erik Hagen, bruke 3,5 millioner på å støtte et parti som vil senke skatten hans. Folk med veldig lite penger svekker dessuten etterspørselen i økonomien. Derfor er mange ledige med lav kjøpekraft også dårlig nytt for norsk økonomi ut av krisen.

En medvirkende årsak til at de rikeste blir rikere, er at det er dem som betaler minst skatt. De siste årene har dette bildet blitt sterkere, fordi skattelettelser i hovedsak har tilkommet dem som allerede hadde mye: de med høye inntekter, høy formue og de som arvet rikdommen sin.

Likevel er det ingen av partiene som tar til orde for særlig store endringer i skattepolitikken. Selv om de alternative budsjettene viser en langt mer sosial fordelingsprofil på skatteoppleggene, foreslår ingen av dem skatteøkninger fra nivået den rødgrønne regjeringen avsluttet på.

Hvorfor gjøres det så lite med et problem som nesten alle ønsker å løse? Jeg tror det er fordi vi ikke ser hva som skjer foran øynene våre. I den samme undersøkelsen stilte vi også spørsmål om hva folk faktisk tror om formuesfordelingen. I Norge i dag eier den rikeste femdelen av oss 70 prosent av landets formue. Bare tre av ti var i nærheten av å svare et så høyt tall. Vi er rett og slett ikke klar over hvor store forskjellene er. Vi er jo så like her til lands!

Undersøkelsen tyder på at når vi ikke vet bedre, får vi heller ikke bedre. Og motsatt, jo mer folk vet, desto mer vil de omfordele gjennom skatteseddelen. Det er tydelig sammenheng mellom hva folk vet om fordeling, og hva de tenker om skatt. De som har et realistisk bilde av hvordan formuene er fordelt, synes det er rimelig å betale mer skatt. De som tror pengene er jevnere fordelt, synes heller ikke skattenivået burde opp. Med andre ord: jo mer folk vet om hvordan formuene våre faktisk fordeler seg – jo mer synes de det er rimelig at vi omfordeler.

Her er altså en viktig forklaring på det tilsynelatende paradokset. Nesten ingen vil ha økte forskjeller, men vi får det likevel. Det skjer fordi vi tror vi er ganske like som det er. Vi tror at vi kan ta det helt med ro. Hadde vi visst bedre, ville vi valgt en annen politikk. Det er en deilig villfarelse, men den er også ganske farlig.

Men nå kan du ikke lenger si at du ikke visste.