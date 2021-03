Leder

Siv Jensens populistiske bommert

Avtroppende Frp-leder Siv Jensen bommer med sitt utspill om frontfagsmodellen. Foto: Mattis Sandblad

Frp-leder Siv Jensen var finansminister i nær sju år. Det skulle ingen tro, etter hennes forsøk på å blande seg inn i årets lønnsoppgjør.

Under helgens landsstyremøte i Frp gikk avtroppende partileder Siv Jensen ut og ville sette den såkalte frontfagsmodellen til side. Hun vil at lærere og helsearbeidere skal prioriteres i årets lønnsoppgjør. Forhandlingene begynner onsdag denne uken.

Det er oppsiktsvekkende at en politiker går ut på denne måten, rett før et lønnsoppgjør. Det er partene i arbeidslivet som forhandler. Staten kan komme inn i innspurten, for eventuelt å bidra med å løse opp i floker, eller legge til rette for løsninger arbeidsgiverne og arbeidstakerne har kommet frem til i fellesskap.

Frontfagsmodellen

Dette er kjernen i det såkalte trepartssamarbeidet, mellom arbeidsgiverorganisasjonene, fagbevegelsen og staten. Denne modellen er mye av forklaringen på at Norge er et så godt og velorganisert samfunn, preget av høy tillit, både folk i mellom, og mellom folk flest og dem som styrer landet.

Vårt velferdssamfunn er også avhengig av at industrien vår er konkurransedyktig. Da kan ikke lønningene øke så mye at norske varer priser seg ut av det internasjonale markedet. Får ikke våre bedrifter solgt varene sine i utlandet, blir det dårligere inntekter - også for staten. Og da blir det mindre penger til lærere og helsearbeidere - og andre offentlig ansatte. Mindre velferd, rett og slett.

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik er oppgitt over Siv Jensens utspill om lønnsoppgjøret. Foto: Odin Jæger

Derfor har den såkalte frontfagsmodellen vært førende for lønnsoppgjør gjennom mange tiår. Denne modellen bygger på at industrien forhandler lønn først, og legger rammene for de yrkesgruppene som kommer etter. På den måten holder lønnsutviklingen i det norske samfunnet seg innenfor det industrien kan tåle, uten å svekke seg ute i verden.

Samhold, ikke splid

Det er denne modellen Siv Jensen nå utfordrer. I et kriseår, der så mange har ofret så mye. Aller mest gjelder det dem som har mistet jobb og levebrød. Både norsk økonomi og verdensøkonomien står overfor enorme utfordringer. Nå, og i tiden som kommer på den andre siden av coronaen. Mye skal repareres, både økonomisk, menneskelig og sosialt.

Lærere og helsearbeidere har gjort, og gjør, en avgjørende innsats i møte med pandemien. Det er ikke vanskelig å være enig i at de fortjener anerkjennelse for jobben. Men det er det også veldig mange andre som gjør. Pandemien har satt svært mange grupper på prøve dette året, både i offentlig og privat sektor. Enkeltmennesker og grupper har strukket seg langt utover det vi kunne våget å håpe, i en krise som dette. Ingen nevnt, ingen glemt.

Men det må ligge fast at det er partene i arbeidslivet som forhandler lønn. De må holde seg innenfor de rammene norsk økonomi tåler akkurat nå. Og de må få gjøre det i fred for politikere som forsøker å score billige politiske poeng i en vanskelig tid for landet. Som setter grupper opp mot hverandre, i en tid da vi trenger samhold, ikke splid. For det er det Siv Jensen gjør. Norges tidligere finansminister.