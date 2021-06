Kommentar

Derfor stormer det rundt MDGs Lan Marie Berg. Igjen.

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Blir miljøbyråd Lan Marie Berg utsatt for en ufin heksejakt eller drar MDG offerkortet i en sak der hun rett og slett ikke har gjort jobben sin? Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Blir miljøbyråd Lan Marie Berg utsatt for en utidig heksejakt, eller drar partiet offerkortet i en sak der hun rett og slett ikke har gjort jobben sin?

I kveld avgjøres det sannsynligvis om det blir flertall for mistillit mot MDGs mye omtalte og omstridte miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Bakgrunnen er en gigantsprekk i det som skal bli nytt reservevann i Oslo. Siden 50-tallet har man visst at det var altfor sårbart med én drikkevannskilde. Men som ofte er med den type prosjekter vet alle at det er viktig, men haster det så mye da? Og årene går. Mattilsynet ga til slutt kommunen frist til 2028 med å få reservevann på plass.

Men det går åpenbart ikke på skinner. Da byrådet la frem sitt reviderte budsjett 20. mai, ble det kjent at prosjektet ligger an til å bli fem milliarder kroner dyrere enn planlagt. En økning fra 12,5 til 17,7 milliarder kroner er så vidt vi vet den største kostnadssprekken i et kommunalt prosjekt noen gang.

Det fellende spørsmålet er om Lan Marie Berg som ansvarlig byråd har brutt informasjonsplikten til Bystyret, og hvordan hun har styrt prosjektet. Men fordi det er nettopp Berg som er hovedpersonen, er dette også blitt en debatt om dette egentlig er en heksejakt, og et smålig forsøk på å ta en brysom politisk motstander.

Opposisjonen mener de har fått mangelfull og for sen informasjon. En gjennomgang VG har gjort viser at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret. De mener hun ikke svarer tilfredsstillende om hverken årsakene til kostnadsoverskridelsene, og hva byrådet har gjort for å følge opp og få kontroll.

Berg forklarer dette med at hun ville vente på ekstern kvalitetssikring av tallene. Hun ville også avvente til hun kunne legge frem en ny kostnadsramme som var grundig bearbeidet. I tillegg har hun ment det var uheldig med offentliggjøring fordi man kunne avsløre tilbudsprisene før en eventuell utlysning av ny konkurranse.

Opposisjonen påpeker at de jevnlig blir orientert om en rekke små og store saker som er unntatt offentlighet, og at det finnes gode rutiner for dette. Her har også Berg i ettertid tatt selvkritikk. Men fordi de ikke er blitt informert før, mener opposisjonen de har havnet i en umulig situasjon der de ikke har noe annet valg enn å godta kostnadsoverskridelsene. Nå er det for sent å endre prosjektet.

Det leder over til det andre spørsmålet. Har Lan Marie Bergs styring av virksomheten vært god nok? En av grunnene til at opposisjonen trekker det i tvil, er at de første signalene om budsjettoverskridelser kom til vann- og avløpsetaten i mars i fjor. Alarmklokkene begynte for alvor å ringe i desember. Berg hadde likevel ikke møte med etaten om saken før 12. mars i år. De mener å finne få spor etter styringsdialog fra byråden som angår selve kostnadsstyringen av prosjektet.

Selv om dette ikke skal være en del av vurderingen partiene gjør, er det en opplevelse av at Berg er knallgod på kommunikasjon og gjennomføring av viktige symbolsaker for MDG, men heller svak på etatsstyring. De områdene hun har ansvar for, som bymiljøetaten og vann- og avløp, er viden kjent for å være komplekse organisasjoner som krever stødig ledelse. Det gjelder for så vidt i hele Kommune-Norge.

Samtidig er hun en av byrådene med lengst erfaring, og åpenbart den viktigste merkevaren, i tillegg til sjefen selv, Raymond Johansen (Ap). Men det er uryddig å trekke inn hva man synes om Berg som politiker i spørsmålet om man har tillit til henne.

Saken er ikke blitt enklere av at MDG-topper har tatt kraftig til orde for at dette bare er smålige angrep på Lan Marie Berg. «Mugne, patriarkalske fordommer og kjønnsstereotypier som mistenkeliggjør resultatrike kvinner», skriver den vanligvis så moderate Une Bastholm, partileder i MDG.

«Mistillitsforslaget og kjøret mot Lan Marie Berg handler lite om parlamentarisk kontroll av makten, og mye om å ydmyke en politisk rival», skriver partiveteran og 2.-kandidat for Oslo MDG, Rasmus Hansson i VG.

Selv om innleggene med litt godvilje kan tolkes som et forsøk på å slå ring rundt en partifelle som står i stormen, er det også en måte å kastrere politiske motstandere på. Det er ingen tvil om at Lan Marie Berg utsettes for mye og helt uakseptabel hets.

Samtidig går Berg hardt ut i saker som angår og provoserer mange, men stiller ikke like villig opp i debatter. Det skaper frustrasjon, og det er ikke enkelt for hennes politiske motstandere å bli slått i hartkorn med grumset i kommentarfeltet. Men å behandle henne mildere eller annerledes enn andre politikere, er det motsatte av å ta henne på alvor.

Mandag ettermiddag skal de politiske partiene etter planen behandle mistillitsforslaget. Særlig sterkt er presset på Rødt, som har en samarbeidsavtale med byrådet. Det var neppe noen sjarmoffensiv fra MDG-ledelsen å antyde at Rødt i Oslo er drevet av «mugne patriarkalske fordommer».

Om man har tillit til en byråd eller ikke, bør i utgangspunktet være gjenstand for en grundig og prinsipiell vurdering. Et komplekst saksområde som vannforsyning krever i tillegg til et våkent hode innsikt i haugevis med dokumenter og tall. Det blir ikke enklere av å måtte trenge gjennom beskyldninger om politisk spill, hets, ydmykelse og kompetansenivå.

Men desto viktigere.

