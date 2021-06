Kommentar

Velgerne lar seg ikke skremme

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Hvis noen fortsatt lurer på hvorfor Arbeiderpartiet i Oslo må danse etter Lan Marie Bergs pipe og behandle Rødt med silkehansker. Her er svaret.

Lille Oslo er en egen planet, heter det i en av deLillos mest ikoniske låter. Politisk er det i alle fall blitt en slags sannhet. Det politiske landskapet i Norges hovedstad skiller seg ut fra andre landsdeler. Men om Oslo er et forvarsel om hva som vil komme eller om hovedstaden faktisk er i utakt med resten landet, er i det blå. Utover det, og at Høyre er største parti, er Oslo ganske så rød.

En av høyresidens viktigste triks i ermet i valgkampen har vært å skremme rødgrønne velgere med «nissene på lasset». Tanken er at det å havne i lommen på MDG, SV og i særdeleshet Rødt skal virke avskrekkende på å stemme Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Men i Oslo er man åpenbart ikke lettskremt når det kommer til venstresidepartiene.

På Respons ferske måling for VG, får Rødt alene 9,2 prosent oppslutning. Det er det beste partiet er målt i Oslo de siste ti år. Mange vil sikkert mene at Bjørnar Moxnes har gjort mye ut av sin énmannsgruppe på Stortinget. Nå kan han få selskap.

De tre partiene på venstrefløyen har til sammen mer enn 30 prosent av velgerne i ryggen. Til sammenligning må Arbeiderpartiet nøye seg med skuffende 19,9 prosent. Det er betydelig under landssnittet, men også dårligere enn de ble målt hos NRK for bare en uke siden.

Det kan selvsagt være tilfeldig. Men selv om dette er en måling til Stortinget, er det umulig å ikke se den i sammenheng med siste ukes drama i Oslo-politikken.

Byrådet valgte å gå av etter at et flertall stemte for mistillit mot MDGs miljøbyråd Lan Marie Berg. Selv om Raymond Johansen kommer til å gjenoppstå med nytt byråd før noen har rukket å savne ham, kan dette ha påvirket velgerne. Å være limet i koalisjonen og den tålmodige storebroren, ser ikke ut til å være noe magnet på velgerne.

Mens Ap har vært mest opptatt av å tette lekkasjen mot Sp de siste årene, lekker de nå mest til sin venstre flanke. Særlig taper de velgere til SV og Rødt. Flere Ap-velgere har satt seg på gjerdet.

Politisk har Ap vært gjennom et hamskifte der de snakker mer om distriktspolitikk og «vanlige folk». Det kan straffe seg i en storby der «elsyklende byråkrat» er et honnørord. Mange velgere har høy utdannelse. De er unge, og mer opptatt av klima og miljø.

Det er denne gruppen som har mest grunn til å føle seg forlatt av «nye» Ap. Det var ikke mange akademikere i byen representert da Ap tegnet opp hvilke type velgere de henvendte seg til. Og det har vært litt sånn for Ap de siste årene at legger de ned innsats for å tette lekkasjen et sted, så begynner det jommen meg å lekke et annet sted.

Særlig ser Rødt ut til å ha suksess. Selv om mange har kritisert Rødt for å felle et rødgrønt byråd, er de i sin sjel et vaktbikkje-parti, også når makten er på rødgrønne hender. Derfor kan bråket ha styrket Rødt.

Så langt har de ikke blitt tatt helt seriøst som maktfaktor i valget. De fleste har tatt for gitt at Rødt ikke vil klare sperregrensen fordi de tidligere har falt nedover når det nærmer seg valg.

I år er det likevel Rødt av sperregrensepartiene om ligger best an på de fleste målinger. Med en stor gruppe på Stortinget, kan partiet virkelig gjøre seg gjeldende som opposisjonsparti. Det er neppe hva Jonas Gahr Støre gleder seg mest til om han blir statsminister.

Det er blitt ansett som en slags formel på styringsdyktighet at Ap alene er større enn samarbeidspartiene på venstresiden til sammen. Nå er dette snudd på hodet. Det forklarer også hvorfor Ap i Oslo må behandle disse partiene bedre enn man innerst inne drømmer om. Mange ønsker nok både MDG og Rødt dit pepper'n gror etter siste ukes tumulter, men den gamle Ap-arrogansen fungerer ikke lenger.

Ved forrige lokalvalg fikk MDG en skikkelig opptur. Lenge lå de an til å gjøre sitt virkelige rikspolitiske gjennombrudd i høst. Selv om også MDG gjør en god måling, kan det se ut som velgerne er mer røde enn grønne.

Heller ikke Venstre har mye vind i seilene om dagen, for å si det forsiktig. Så langt er det lite som tyder på at klima blir like viktig ved dette valget. I 2019 seilte klima og miljø opp som den viktigste saken. Nå kan det virke som ulikhet og sosiale forskjeller er viktigere.

Uansett kommer det til å bli et bikkjeslagsmål om de samme velgerne på rødgrønn side. Selv om det ikke har særlig stor betydning for hvem som blir statsminister, kan det bety mye for styrkeforholdet og hva slags politikk man får. Men kannibalisme på venstresiden er også risikabelt. Tidligere har det ført både MDG og Rødt under sperregrensen.

Oslo-målingen sier også noe interessant om hvor forskjellig det politiske landskapet er i landet. Da NRK publiserte sin måling for Møre og Romsdal forrige uke, fikk de tre partiene SV, MDG og Rødt under ti prosent oppslutning. Her vil nok «elsyklende byråkrat» i all hovedsak benyttes som et skjellsord.

De tre største partiene var Høyre, Sp og Frp. KrF er betydelig større enn både SV, MDG og Rødt, og i sitt eget hjemfylke fikk nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug 18 prosent. I Oslo er KrF nesten borte, og Frp mindre enn partiene på venstresiden.

Spørsmålet er om det er Møre og Romsdal, og ikke Oslo, som ender opp som en egen planet.

