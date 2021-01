Kommentar

Renzis dolkestøt kan ha reddet Contes politiske liv

Av Yngve Kvistad

Statsminister Contes plutselige avgang fremstår merkelig. Men selv italiensk politikk har en indre logikk.

Kortversjonen er at Giuseppe Conte (56) går for å kunne komme sterkere tilbake.

Han mistet sin absolutte majoritet i Senatet for to uker siden da regjeringspartner og tidligere statsminister Matteo Renzi (46) trakk sin støtte til sentrum-venstre-koalisjonen.

Renzi, som har forlatt sine sosialdemokratiske venner i PD og startet et sosialliberalt parti, Italia Viva («Det levende Italia») – inspirert av den franske president Macrons «en Marche!»-bevegelse – oppga som grunn at han var uenig i regjeringens økonomiske disposisjoner og corona-politikk.

Blant annet ønsker han å makse opptaket av billige lån fra Den europeiske sentralbanken for å finansiere den pandemiskapte krisen i helsevesenet.

Conte på sin side har vært tilbakeholden med nye låneopptak, gitt Italias kvelende gjeldsbyrde som allerede er halvannen gang større enn landets verdiskapning. Regjeringens linje er å restrukturere den skakke økonomien via EU-tilskudd, blant annet fra unionens covidfond, der Italia med sine 2000 milliarder kr. er absolutt største mottaker.

Det er få som kjøper Matteo Renzis politiske begrunnelse for å bryte med regjeringen. Mer trolig har han satt i gang et høyt spill for å bli kvitt Giuseppe Conte som statsminister. Forsikringer om det motsatte til tross, dette synes som et personlig oppgjør. Med Conte ute kan han tilby sine 17 senatorer og 28 deputerte som støtte til en ny sentrum-venstre-regjering der han nok også forventer en fremtredende rolle for seg selv.

Renzi skal ha forsøkt å lansere Contes kulturminister Dario Franceschini (PD) som en statsminister også Italia Viva kan stille seg bak. Franceschini (62) hadde samme statsrådpost i Renzis regjering og er den lengstsittende italienske kulturminister noen sinne. Den erfarne politikeren ville under andre omstendigheter vært en samlende kandidat.

Men Renzi ser ut til å ha forregnet seg. For det første er Franceschini lojal mot sitt eget parti, følgelig også mot Giuseppe Conte. For det andre: Å utløse politisk krise midt i en pandemi med 85 000 døde, midt i den største økonomiske krise Italia har stått i siden krigen, er ikke spesielt tillitvekkende.

Sosialdemokratenes nåværende leder, Nicola Zingaretti (55), kaller forgjengeren «upålitelig». De var en gang nære venner. Det største regjeringspartiets talsmann har sammenlignet ham med en viss Brutus, et navn med svikefulle konnotasjoner i den historiske byen hvor politikk som fag og fenomen i sin tid ble oppfunnet.

Ironisk nok kan Matteo Renzis dolkestøt ha reddet Giuseppe Contes politiske liv.

Ved å kaste kortene nå, kjøper Conte seg tid til å bygge en ny regjeringsplattform. For i dag ville han uansett ha blitt nedstemt i underhuset over en domstolsreform som heller ikke Senatet vil ha. Med nederlag i begge kamre hadde statsministeren i alle tilfelle blitt nødt til å oppsøke Quirinalet, presidentens residens, og søke avskjed.

Dermed måtte president Sergio Mattarella (79) også ha tatt parlamentets mistillit med i vurderingen om han kunne be den 56-årige jusprofessoren sondere mulighetene for å fortsette. Det slipper han nå. Og Conte slipper å bruke energi på en sak som også har splittet koalisjonen han leder.

Han kan tvert imot konsentrere seg om å samle støtte til sitt nye prosjekt; en bred, tverrpolitisk union forankret i det moderate, Europa-vennlige flertallet i nasjonalforsamlingen. Lykkes han med det, kan Giuseppe Conte – den politiske novisen mange trodde bare var en nikkedukke – ha utmanøvrert hele kobbelet av durkdrevne partipamper.

I så fall er mulighetene store for at han blir sittende ut hele valgperioden, til mai 2023. En bragd i seg selv i et system og en kultur hvor flyttebilene kjører i beredskap rundt departementskontorene som ambulanser i en storby.

Litt urettferdig ry å ha, riktig nok, all den tid Frankrike har kastet regjeringer oftere enn Italia etter krigen.

Det er likevel italienerne som får høre at de bytter statsminister med samme frekvens som andre skifter skjorte. Årsaken til det er en grunnlov og et valgsystem som Italia, klok av skade, innførte etter krigen for å unngå at all makt igjen kunne samles på én hånd.

Prisen er drøssevis av småpartier, skjøre koalisjoner og ustabile regjeringer. Oppsiden er sterke institusjoner som holder nasjonen gående selv om politiske ledere må ta sin Borsalino og gå.

Nå står Giuseppe Conte foran metamorfosen som kan gjøre ham til republikkens 67. statsminister

Det blir i så fall hans tredje regjering siden 2018. Hans første var populistisk, den andre progressiv, mens nummer tre blir et sentrumsanliggende – hvis appellen til «de villige», som han kaller dem, går hjem hos de riktige.

Conte er allerede sikret støtte fra de to største partiene etter valget i 2018; den systemkritiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og sosialdemokratiske Partito Democratico (PD), som begge har vært en del av hans siste regjering. Koalisjonens støttespillere i småpartiene til venstre for PD er også med.

Et tillitsvotum i Deputertkammeret sist uke viste at Conte har god kontroll i underhuset. Overhuset er utfordringen. Her mangler han 15 - 19 senatorer på å ha absolutt majoritet.

Strategien for å få flertall har to løp:

Det første er å vinne mange nok uavhengige senatorer, og samle dem i den såkalte Maie-gruppen. Dette er politikere som representerer italienere bosatt i utlandet. De regnes som EU-vennlige, og vil ifølge storavisen Corriere della Sera konsolidere seg allerede i dag, onsdag.

Det andre handler om å få Silvio Berlusoni til å gjøre det samme hjemme som da han ba partifellene i Europaparlamentet støtte Ursula van der Leyens kandidatur som EU-president.

Her brøt han med partnerne på ytre høyre; Lega-sjef Matteo Salvini (47) og Giorgia Meloni (44), som leder Italias brødre. Det høyreradikale partiet er en direkte videreføring av de nyfascistiske bevegelsene MSI og Nasjonalliansen. Både Salvini og Meloni har gode meningsmålingen i ryggen og frykter en såkalt «Ursula-allianse», fordi det vil umuliggjøre nyvalg nå.

Skal Italia rekke å avholde nyvalg innen utgangen av valgperioden, må det nemlig vedtas innen fem-seks uker og gjennomføres senest siste søndag i juni. Simpelthen fordi sittende president Mattarella er inne i sitt siste år, og i den avsluttende perioden kan han ikke skrive ut valg.

Den som mer enn noen er opptatt av akkurat dette vinduet, er Silvio Berlusconi (84). Hans tunge sukk kan høres helt fra Nice i Frankrike, der han samler krefter etter en hjerteoperasjon.

Berlusconis drøm er å avslutte sin politiske karriere som Italias president. Da må han vurdere om han kan stole på Salvinis støtte, eller igjen risikere å bli falt i ryggen. De to er ikke på talefot for tiden.

Alternativt kan Silvio tenke: Sett at man med Forza Italias 143 representanter bidrar til den brede koalisjonen som kan sikre en stabil regjering til 2023 – ville det ikke da være naturlig for Contes takknemlige flertall å nominere ham til embetet når det skal besettes i 2022… ?

