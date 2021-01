KRANGLER: – Skribenten Gunhild Haustveit (t.h) etterlyser kildekritikk, men det er da lov å håpe at hun selv også er kritisk til sine kilder, skriver Håkon Mjelde. Foto: PRIVAT

Transdebatten: − Hun bruker kilder som er regelrett transfobiske

En transmann er en mann, og en transkvinne er en kvinne.

HÅKON MJELDE, student (26)

Transfobiske holdninger forkledd bak et slør av «kritikk» og «det må være lov å stille spørsmål», er ikke noe nytt. Det er et velkjent fenomen, og noe som alltid dukker opp i slike saker, spesielt når det gjelder rettighetene til individer som ikke passer inn i det heteronormative landskapet, men også i andre sammenhenger.

Først brukt på kvinner, så mot homofile og deres mentale tilstand, og nå igjen om transkvinner og -menn.

Med alle de negative sosiale konsekvensene det å komme ut som transperson innebærer, selv i et veldig aksepterende samfunn som Norge, så er det vanskelig å ta anklager om at folk gjør dette fordi «det er trendy» seriøst. Tror noen ærlig talt at folk påfører seg selv de negative helsemessige konsekvensene for å... ja, for hva, egentlig?

Skribenten Gunhild Haustveit etterlyser kildekritikk, men det er da lov å håpe at hun selv også er kritisk til sine kilder. Studien hun viser til i et av innleggene sine, støttet seg på tre kilder: 4thwavenow, en nettside som erklærer seg «tvilende til medisineringen av kjønnsatypisk ungdom», Transgendertrend, en side med åpenbar partiskhet og som ofte siterer The Whiterspoon Institute, en konservativ tankesmie som ofte publiserer studier med dårlig gjennomført vitenskap i sin agenda mot LHBT og abort, blant annet – og sist, Youthtranscriticalprofessional, som i sitt navn avslører partiskhet.

Lisa Littman, hovedpersonen bak studien, har også blitt kritisert for å ha forsøkt navngitt «Rapid onset gender dysphoria», en liksom-diagnose, for å virke både mer klokkeren, samt for å gi det hele et preg av autentisk akademia, når det hele egentlig bare er sprøyt. Kort forklart: Lisa Littman rekrutterte i sin studie folk fra sider som i egenskap av deres medlemskap på disse sidene, allerede er kritiske til «transagendaen», på engelsk ofte kalt TERFs. Deretter ga hun foreldrene spørsmålene, fordi vi alle vet at foreldrene våre kjenner våre internettvaner best. Med andre ord, foreldrene skyldte på internett, og da sosiale medier, i deres forsøk på å bortforklare at deres barn var trans.

Haustveit bruker også boken «Irreversible Damage», en bok som dedikerer et helt kapittel til transkjendiser, og «feilkjønner» flere av dem. Den beskriver også at flere «cisjenter ‘velger’ å bli trans når de eksponeres for ‘transkultur’ på nett», noe som impliserer at hele konseptet med transpersoner er «noe som er innbilt» i hodet, og ikke noe de faktisk er.

Med andre ord så er boken åpenbar transfobisk, med de samme TERF-argumentene som kjennere av denne «debatten» allerede kjenner til. forfatteren Abigal Shrier har ikke noen relevant akademisk grunnlag for å forfekte påstandene hun kommer med. «Puberty blockers» er heller ikke en permanent inngripen. Og de aller fleste som «detransition» gjør det av sosiale grunner.

Anekdotisk kan jeg fortelle at det i min vennegjeng for lenge siden skjedde noe lignende som det studien Gunhild Haustveit viste til tilsa. «Plutselig» kom folk ut av skapet, den ene etter den andre kom ut som bifil+, fem til sammen, både gutter og jenter. Det kunne virke som om det var trendy å komme ut, men det var andre grunner til nettopp dette. Åpenhet og respekt sprer seg.

Det er ikke slik at det står skrevet hvem man er på utsiden av kroppen, men når folk lærer seg å kjenne deg, og ser at du faktisk ikke er kritiske til hvem de er, men at du har respekt for dem, så viser de deg også ofte respekt og lar deg kjenne dem. Slik var det da, og slik er det ofte nå også. Akkurat slik Erika Melhus skrev i VG, så blir samfunnet mer aksepterende – noe som igjen gjør at folk tør å være seg selv, selv om det, som hun også skrev, er langt fra perfekt.

I Haustveits første innlegg skrev hun: «Men å seie at biologiske menn kan dusje i damegarderoben er eit fint smotthol for ekle menn. Me kan ikkje la transaktivismen gå så langt at me ikkje lenger beskytter kvinner.» Gunhild mener altså at det eneste som hindrer «ekle menn» fra å komme seg inn i en kvinnegarderobe er den magiske strekfiguren med kjole som vanligvis signaliserer «kvinnegarderobe», og at større aksept for totalen av den menneskelige erfaring betyr at det magiske skjoldet sprekker og «ekle menn» vil oversvømme garderober og andre intime arenaer.

Du kan godt like Harry Potter, men det er ikke en magisk charm på den strekfiguren, altså. Et lite sidespor, men hvorfor er det alltid «ekle menn»? Og hvorfor presiseres det at man «ikke lenger beskytter kvinner», men hva med gutter og menn som opplever overgrep, eller «ekle kvinner»? Dette er stereotypiske sexistiske påstander i en typisk pakning av mannsforakt som et balltre i sin jakt på en marginalisert gruppe mennesker, en promille av en promille i den norske befolkningen. Haustveit forkler det som for meg fremstår som transfobia i en drakt av å beskytte kvinner, og definerer i samme åndedrag bort eksistensen til mange kvinner.

Hele sitatet gir også inntrykk av at det bare er visse kvinner som skal ha krav på beskyttelse. Det er altså helt greit å være for å «beskytte kvinner» så lenge de passer inn i en heteronormativ virkelighetsforståelse.

Hvis du går ut med ulike kilder som alle er enten TERF, eller regelrett transfobiske så må jo konklusjonen være at det er noe transfobisk her, eller? «Transdebatten trenger flere moderate stemmer» skriver hun til sist, og det kan jeg være enig i.

Men debatten bør gå på hvordan man kan bedre helsetilbudet til folk som har det vondt, med seg selv, eller med livet, skape en aura av aksept og respekt, begrepsdefinisjoner, samt la folk være seg selv. Debatten kan ikke handle om hvorvidt transpersoner eksisterer eller ikke, om at transmenn egentlig er lesber, og at transkvinner egentlig er mentalt lidende.

En av de modigste personene jeg noensinne har kjent er en transmann, og av den grunn kunne jeg ikke være stille lenger.

En transmann er en mann, og en transkvinne er en kvinne.