Leder

Avlys eksamen

TAPTE TIMER: Mange elever har gått glipp av en opplæringssituasjon som ikke kan erstattes med hjemmeundervisning. Foto: Thomas Brun

Å frata avgangselever i grunnskolen og videregående skole retten til å avlegge eksamen, er en alvorlig inngripen fra statens side. Det må likevel vurderes.

Som kunnskapsprøve betraktet er eksamen en viktig parameter for å måle gitte ferdigheter hos den enkelte. I tillegg gir nasjonale prøver og eksamener en pekepinn på om alle skoler i hele landet evner å gi elevene den opplæring de har krav på. Eksamen har i så måte en gjensidig kontrollfunksjon.

Vi er i utgangspunktet derfor kritisk til å avlyse eksamener. Eksamen i avsluttende fag og for avgangselever innebærer også en landsomfattende kalibrering av karakterer. Når denne uteblir, som i 2020, kan det slå skjevt ut ved opptakene til høyere utdanning. Simpelthen fordi kullene som har avlagt eksamen vil ha noe lavere karaktersnitt enn de som ikke har vært gjennom denne nasjonale korrigeringen.

For inneværende skoleår mener vi likevel det er riktig å vurdere avlysning av både skriftlig og muntlig eksamen for elever i grunnskolen og på videregående, slik Utdanningsdirektoratet anbefaler i et notat til Kunnskapsdepartementet. Skoleåret 2020/-21 har vært et sammenhengende unntak på grunn av pandemien. Dette må departementet ta hensyn til.

Smittevernet ved skolene er gjennomført i tråd med lokale coronarestriksjoner. Disse har variert. Det betyr at undervisningen har vært ulik også innenfor én og samme region. Å lage eksamensoppgaver som rettferdig tar opp i seg alle disse forskjellene, fremstår like umulig som det vil være å gjennomføre selve eksamen. Hjemmeundervisning har vært pålagt elever og lærere, også i tilfeller hvor dette av ulike årsaker har vært lite gunstig for selve opplæringssituasjonen. Det vil oppleves urimelig for begge parter å bli underlagt nasjonale målinger når forutsetningene har vært så sprikende.

Samtidig mener vi det er riktig å gjøre noen unntak, som i fjor. For mange privatister vil eksamen være den eneste form for evaluering, og gjerne den eneste grunn til at man har fulgt et fag eller et kurs. Ofte handler det om å forbedre en karakter, for eksempel i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Disse må få anledning til å avlegge eksamen til våren. Det samme gjelder elever på enkelte utdanningsløp med spesielle krav til eksamen.

Det er liten tvil om at kunnskapsminister Guri Melby (V) forstår hvilket dilemma dette koker ned til. Vi har derfor tillit til at hun fatter en beslutning til elevenes beste, gitt den ekstraordinære situasjon hele samfunnet står i.

Som hun selv har påpekt er det viktig å finne en løsning som sikrer at elevene får vitnemål, og at ingen hindres i å få læreplass, fagbrev eller videre utdanning som følge av alle avvikene fra normal læreplan gjennom dette skoleåret.