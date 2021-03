Leder

FN må handle

TIL ANGREP: Politiet forsøker å bryte opp en demonstrasjon ved å bruke tåregass. I mange tilfeller har de skutt med skarpt mot demonstranter. Foto: YE AUNG THU / AFP

I dag bør Norge og de andre 14 medlemmene av FNs sikkerhetsråd gå inn for en internasjonal våpenembargo mot Myanmar.

Få dager etter militærkuppet 1. februar uttrykte Sikkerhetsrådet dyp bekymring over situasjonen i Myanmar og oppfordret juntaen til å løslate landets sivile leder Aung San Suu Kyi og andre. Siden den gang har det gått fra vondt til verre. Sikkerhetsrådet møtes fredag for å vurdere situasjonen i Myanmar.

Militærjuntaen forsøker med brutale midler å knuse en oppstand som har spredd seg til byer over hele landet. De militære skyter mot fredelige demonstranter. Flere titalls unge er drept. Over 1700 er arrestert, blant disse folkevalgte, journalister og aktivister. Det er på høy tid at FNs sikkerhetsråd sender et tydelig signal til kuppmakerne. Generalene lytter ikke til formaninger. De bryr seg ikke om vestlige sanksjoner. Men juntaen kan ikke ignorere et vedtak i FN som forbyr alt våpensalg og som dessuten rammer generalenes økonomiske interesser. Det forutsetter at det internasjonale samfunn opptrer samlet. Det store spørsmålet er om Kina og Russland, to av vetolandene i Sikkerhetsrådet, vil støtte en kraftfull resolusjon.

FNs menneskerettighetssjef Michelle Bachelet sier det er fullstendig avskyelig at militære styrker skyter med skarpt mot fredelige demonstranter. Hun er rystet over at de angriper helsepersonell og ambulanser. FNs spesialutsending til Myanmar er blitt nektet innreise. Juntaen tror den kan gjøre hva de vil, uten at det får konsekvenser. Juntaens ledere regner antagelig med at Kina og Russland vil blokkere for effektive sanksjoner. De vet også at deres handelspartnere i ASEAN, en samarbeidsorganisasjon av land i Sørøst-Asia, vanligvis ikke bruker sanksjonsvåpenet.

Kina er Myanmars største handelspartner og viktigste våpenleverandør. Beijing har foretatt store investeringer i Myanmar og inngått omfattende samarbeidsavtaler med Aung San Suu Kyis regjering. Mange demonstranter i Myanmar er kritiske til Kinas rolle og Beijings uklare signaler etter kuppet har forsterket inntrykket.

Kina tjener på stabilitet i Myanmar, for å sikre sine egne økonomiske og strategiske interesser. Et militærdiktatur styrte Myanmar i 50 år. Men Kina kan ikke unngå å se at det pågår en bred folkelig mobilisering mot juntaen. Det eneste som kan bringe stabilitet er at generalene trekker seg tilbake, løslater politiske fanger og lar de folkevalgte gjenoppta sitt arbeid. De unge i Myanmar gir tydelig uttrykk for at de ikke vil akseptere å miste friheten og demokratiet som generasjoner har kjempet for. De bør få ubetinget støtte fra FN.