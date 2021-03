Kommentar

Det er alltid kvinnen som får skylden

Av Shazia Majid

UT MOT KLANEN: Prins Harry og hertuginne Meghan har valgt å legge seg ut mot det britiske kongehuset. Det har sin pris. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Er tradisjonen viktig nok, kan en kvinne ofres for klanens skyld. Nei, vi snakker ikke om innvandrermiljøene. Vi snakker om det britiske kongehuset.

Og hvem har skylda? Kvinnen. Det er alltid kvinnen.

Hertuginnen Meghan har fortalt verden hva hun opplevde da hun giftet seg inn i en kollektivistisk klan. Et system hvor storfamilien går foran alt. Også kjent som det britiske kongehuset.

Det flere ser er en naiv, bortskjemt, sutrete, manipulerende og hysterisk kvinne. En gold-digger som har ødelagt livet til prins Harry. Selv om hun forteller om åpenbar rasisme mot seg selv og sønnen Archie. Det er prinsen det er synd på. Det er han som har mistet alt. Hun har skilt ham fra broren, faren og hele familien.

Den fortellingen er så gjenkjennelig for slike som meg, som kommer fra klansystem, at jeg under normale omstendigheter knapt hadde løftet et øyenbryn. Meghan’s opplevelser ligner på dårlig indisk såpeopera. Eller en av de utallige tårepersene på pakistansk TV. Disse som fanger hundrevis av millioner av kvinner i disse dypt patriarkalske landene hver kveld. Og som diskuteres i etterkant dem imellom. De er klisjeer. De treffer. Fordi de er sanne.

Gullburet

Jeg tror på Meghan. Fordi jeg har sett henne før. I så mange andre kvinner.

Disse som må utviske sin identitet til fordel for familiens navn og ære.

De er ikke like privilegerte som kona til prins Harry av England. Markel kommer ikke i nærheten av den undertrykkingen og frihetsberøvelsen mange kvinner må leve under i land som India og Pakistan.

Men gullbur er også et bur.

Også rike mennesker blør når du skjærer i dem. Også ressurssterke kvinner smuldrer opp når de gjentatte ganger, både åpenlyst og i undertekst, blir fortalt at de ikke duger. At de ikke er gode nok for klanens store sønn. Alle som har levd noen uker i klansamfunn vet jo at få kvinner er gode nok for klanens sønn. Det er derfor svigerfamilier søker unge bruder, uskrevne blad, for da kan de formes til det man ønsker de skal være.

Kjenner jeg klansystemet rett, var det nok også det som var tanken da prins Charles ble presset til å gifte seg med prinsesse Diana. Hun var 19 og han var 32 – og de hadde gått rett inn i en indisk såpeopera. Eller annenhver husholdning i Pakistan.



Klanens kryptonitt

Men så vet vi jo at prinsesse Diana til slutt fikk nok og sa fra og ble kalt hysterisk. Kvinner som sier ifra blir ofte erklært ute av balanse. Det er enklest slik.

For det viktigste for ethvert kollektivistisk klansystem er at fasaden må skinne. Om fasaden så må reises over lik – individet trumfer aldri kollektivet.

Hertuginne Meghan representerer alt et kollektivistisk klansystem, altså et system hvor storfamilien står over kjernefamilien, ikke liker i kvinner de tar inn.

En ressurssterk, driftig og ikke minste fargerik dame, som har jobbet seg opp fra servitør-jobber til Hollywood. Hun er «selfmade».

Slike damer lar seg ikke herse med, og ikke minst, er de ikke redd for å tale i forsamlinger. Kvinner som taler i forsamlinger er klanens kryptonitt. For de avslører at klanen ikke har kontroll over individet, og da smuldrer hele institusjonen opp. De må derfor stoppes. Ofte til enhver pris. Og de klarte det nesten med Meghan, som ble til en skygge av seg selv. Livredd og suicidal.

I kjærlighet og krig

Både menn og kvinner er ofre i et slikt system. Men menn kommer seg som regel bedre ut. Charles utroskap med Camilla Parker Bowles er tilgitt. Knapt noen snakker lenger om prins Andrews påståtte overgrep mot mindreårige, og prins Harry vil nok også bli møtt med en lun favn den dagen han mot formodning skulle gå fra hertuginnen.

Men Meghan vil for alltid stå for «Megxit». Selv om det er to i dette ekteskapet, og prins Harry er en voksen mann.

Når det er sagt: Meghan er ikke ufeilbarlig. Men hvem er det? Hun har ressurser, hun bruker dem. Det skulle bare mangle. Hun velger å gå i ringen med en 1200 år gammel institusjon, som selv hun som skulle blitt hennes svigermor, prinsesse Diana ikke klarte å rokke ved. Hun trenger all den hjelpen hun kan få. Hun får det kanskje litt vel lett nå det er venninnen Oprah Winfrey som intervjuer henne. Det hjelper også med de yndige bildene fra hønsegården, eller den myke frisyren, den dyre kjolen eller den gravide magen hun ømt hviler hendene på.



BESKYTTER MEGHAN: Alle snakker om Meghan og hvordan hun tråkker over gamle tradisjoner, men prins Harry spiller en minst like stor rolle i denne sagaen. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Dådyrblikket

For slik er det, og slik var det, både for henne og for Diana, og så utallige mange andre kvinner – skal de bli trodd, kan de ikke snakke med utestemme. De må hviske, fremstå sympatiske – ja nærmest som helgener. De må gå med beskyttelsesvest i et minelagt område i Afrika, holde Aidssyke i hånden, bruke dådyrblikket – eller under en pandemi, ta det de har for hånden – den gravide magen, eller snakke om det mest intime, nemlig at hun vurderte å ta sitt eget liv.

Alt for å bli trodd på at man er et ordinært menneske, forelsket i en ekstraordinær mann.

Jeg tenker det bør være lov. Når man legger seg ut mot «the firm», som hertuginnen kaller det britiske kongehuset. Eller «the establishment», som prinsesse Diana kalte det. Den rette betegnelsen bør være klanen. Og klanen er undertrykkende fordi den ikke tar hensyn til den enkeltes frihet. Storfamilien går foran alt.

Håp for fremtiden

Meghan var naiv, sier hun selv om sitt møte med den britiske kongefamilien. Det var ikke prins Harry. Han visste hvordan moren ble brutt ned. Da han så de håpløst trange rammene, og den grove mishandlingen de britiske tabloidene og deler av det britiske folket utsatte Markel for, gjorde han det eneste rette.

Han ønsker å hindre fortiden i å gjenta seg.

Ved å knuse den glinsende fasaden har Meghan og Harry tatt tak og røsket til der det smerter mest. Det gir håp om fremtiden. Ekteparet bør derfor applauderes og forfremmes, ikke degraderes og hetses. Vi lever tross alt i 2021.

