Kommentar

Ensomhetens år

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Morten Mørland

Av alle ubehagelige nyord de siste årene, har politikerne våre påført oss det verste: «Sosial boble» gir meg frysninger.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Flukten fra kontorene

«Hvis alle er skikkelig flinke og holder seg unna folk i november, kan vi alle sammen feire jul med storfamilien igjen». Det er mulig Erna Solbergs gulrot til coronatrøtte nordmenn fungerer for noen, men for andre er det bare nok et slag i ansiktet.

Hvert år blir jeg overrasket over hvor mange som forteller at de har et litt anstrengt forhold til jul. At de ønsket at de stilleste dagene hadde gått litt fortere. Det er lett å føle seg litt mislykket i møte med de enorme forventningene til familielykke og idyll. Alt som er litt vanskelig i livet blir gjerne forsterket «når alle lyder pakkes inn i vatt».

Nei, takke seg til hverdagen, til og med den grå.

November har aldri hatt et godt rykte, men sjelden har den vært så svart som nå. Tråkke rundt i vissent høstløv og brukte engangsmunnbind som ikke har funnet veien til en søppelkasse. Istedenfor et smil fra en tilfeldig forbipasserende ser alle ut som de skal rane en bank eller nettopp har rømt fra operasjonssalen. Det regner støtt, og noen har slått av lyset. Men til forskjell fra tidligere år har vi ingen julebord å glede oss til.

Det er lett å miste motet når man etter åtte måneder på hjemmekontor får beskjed om å komme seg tilbake på hjemmekontoret, bevæpne seg med munnbind og holde seg i den sosiale boblen.

Det er mulig det er enkelt for statsministeren å lage seg en «boble», men jeg får bare ekle assosiasjoner til gymtimene på skolen hvor man skulle velge lag. De beste og mest populære ble valgt først. Noen ble alltid stående igjen.

les også Ville vi sagt det samme om en mann?

Nær én million nordmenn bor alene. Flest aleneboende er det i Oslo. Da kan det fort bli nok egentid, som det heter så fint. Selv de av oss som i utgangspunktet liker hjemmekontor, synes det røyner på med måned etter måned uten kolleger, jobblunsj og en tilfeldig prat ved kaffemaskinen.

Ikke er det så stas å sitte foran en skjerm hele dagen heller. Noe pandemien virkelig har lært oss, er at digitale møteplasser ikke erstatter de fysiske.

Om det er en trøst, så er man ikke er alene om å føle det slik.

I den norgesaktuelle boken «Ensomhetens århundre» har den britiske økonomiprofessoren Noreena Hertz reist verden rundt for å beskrive de negative effektene av ensomhet. Hun begynte med boken lenge før pandemien, men timingen for utgivelse kunne ikke vært bedre. Alle kan vi supplere med erfaringer fra dette «ensomhetens år».

Folk som leier seg en profesjonell venn eller japanske pensjonister som begår butikktyveri for å bli en del av fellesskapet i fengsel, er av de mer ekstreme eksemplene. Men inspirasjonen til boka kom fra hennes egne studenter som fortalte hvor ensomme og isolerte de følte seg. Hun observerte at de hadde problemer med å lese ansiktsuttrykk og omgå hverandre fysisk.

Hertz mener ensomhet er et betydelig samfunnsproblem. Farligere enn både stillesitting, overvekt og å røyke 15 sigaretter om dagen. Og hva verre er: Vi blir mindre empatiske.

les også Kystens tapte stolthet

Forfatteren legger, litt sjablongmessig, mye av skylden på kapitalismen og nyliberalismen. Vi er blitt «konkurrenter og forbrukere» istedenfor «samarbeidspartnere og borgere». Hun mener det er blitt stadig færre fysiske møteplass, og sosiale fellesskap forvitrer.

Noe av det mer interessante hun peker på, er hvordan vi har innredet samfunnet. Istedenfor å treffe ekte mennesker når vi ringer, er det stadig flere roboter i andre enden. Netthandel brer om seg, og den daglige praten i kassa på nærbutikken blir erstattet med selvbetjente kasser. Post og bank er i all hovedsak erstattet med digitale tjenester. Til og med sjekking på byen er digitalisert.

Mye av dette har vi ansett som fremskritt, uten å reflektere nevneverdig over hva som skjer når vi reduserer de menneskelige kontaktflatene. Som følge av corona blir vi på mange utesteder overlatt til å bestille mat og drikke på en app. Mange synes det er praktisk.

Takk som byr. Måtte den nitriste skikken som omgjør den hyggelige bartenderen eller baristaen til et bud forsvinne ut av livene våre sammen med munnbind og sosiale bobler.

Publisert: 01.11.20 kl. 16:43

Les også