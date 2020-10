RØDT KORT: – NFF har over mange år jobbet godt mot rasisme, nå er det på tide at de jobber like godt mot homohets, skriver Jon Reidar Øyan. Foto: Rune Bertiniussen, NTB

Hold kjeft og sett deg ned, jævla soper!

Fotballforbundet må intensivere kampen mot homohets. NFF må rett og slett gi homohetsen i fotballen rødt kort.

JON REIDAR ØYAN, leder i Homonettverket i Arbeiderpartiet

Det var kraftsalven som smalt fra Kristiansund sin Flamur Kastrati til VIF-trenger Fagermo i søndagens tippeligakamp. Velkommen til 2020, hvor primitive guttevalper fortsatt bruker homo/soper som skjellsord for å sette ord på følelsene sine. Selv om Kastrati nå blir posterboy på de homofobiske holdningene som er i fotballen, er det faktisk Norges Fotballforbund sitt ansvar å fikse det. Han er et resultat av manglende forebyggende arbeid.

Kastrati sin beklagelse virker ekte, men den illustrere hele problemet med homohets i fotballen på en utrolig effektiv måte. Han sier han ikke visste hva «soper» betyr. Men brukte det allikevel. Han trodde det betydde «idiot». Hvorfor ropte han ikke akkurat det da? Kanskje fordi han var så sint og provosert at han trengte ett enda kraftigere og styggere uttrykk for å beskrive følelsene sine. Ett uttrykk han påstår han ikke vet hva betyr, men som han vet er det verste du kan kalle noen for.

La oss si at vi tror på Kastratis unnskyldning. At det faktisk skyldtes uvitenhet. Da avdekker det at NFF og klubbene ikke jobber godt nok med å bekjempe homohets i fotballen. At arbeidet mot negative holdninger er så fragmentert, at en spiller kan stå med rødt bånd på drakta for å vise sin negative holdning mot rasisme, mens han samtidig krenker en annen minoritet på det aller groveste.

Det er bra at klubben sendte ut pressemelding der de presiserer at dette ikke er i tråd med det klubben ønsker å stå for. Og at dette vil få konsekvenser for spilleren. Kristiansund BK må slutte å bruke regnbuelogoer på sosiale medier fram til de har gjennomført et kræsjkurs om holdninger og homohets. Det hjelper ikke å bruke regnbueeffekter om de ikke gjør det som skal til. Nemlig å endre holdninger og gi kunnskap.

Norges Fotballforbund må nå sette seg ned og finne ut hva de skal gjøre framover, ettersom det er åpenbart at de ikke har lyktes med det de ønsker å oppnå. Hva kan de gjøre for å unngå at de verdiene de ønsker å stå for, brytes hver eneste dag, på tribunen, i garderoben og på banen.

NFF har over mange år jobbet godt mot rasisme, nå er det på tide at de jobber like godt mot homohets. NFF skal ha skryt for at de har tatt tak i problematikken de siste årene, men innsatsen må intensiveres. NFF må rett og slett gi homohetsen i fotballen rødt kort.

Publisert: 26.10.20 kl. 11:44

