Kommentar

Det koker i Oslo-skolen

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Et tankskip som snus, eller en suksess som demonteres? Resultatet er uansett uro og tillitskrise i Oslo-skolen. På sikt er det elevene som blir de største taperne.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Ville vi sagt det samme om en mann?

Hadde skolene i Oslo ligget i en hvilken som helst annen norsk by, hadde det kokt og lokalavisene vært tapetsert.

Osloskolen er berømt og beryktet i hele landet. Berømt for sterke faglige resultater til tross for en svært sammensatt elevgruppe. Beryktet for fokus på testing og pugging.

Den blir ansett som Høyres hjertebarn, og en torn i øyet på det rødgrønne byrådet. Mens politikerne strides om Oslo-skolen er et tankskip som må snus, eller en suksess som nå demonteres, er det full krise på gulvet.

Her er en smakebit på den siste tids uro: Hundre rektorer har sendt brev til sin sjef, utdanningsdirektør Marte Gerhardsen. De er bekymret for at fagmiljø og kompetanse forvitrer. Nylig ble det kjent at en hel seksjon som jobber med læringsmiljø i Oslo kommune slutter i protest.

Før sommerferien var det mobbeombudet som slo alarm: – Nå er vi ferdige med et skoleår der pila har pekt feil vei, uttalte Kjersti Owren til Dagsavisen. Hun viser til økning i mobbing blant syvendeklassinger, varsler om dårlig skolemiljø og en sterk økning i henvendelser fra fortvilte foresatte og skoleansatte.

Marte Gerhardsen er utdanningsdirektør i Oslo kommune. Foto: Gisle Oddstad

les også Skjermslaver og digitale føydalherrer

Da Gerhardsen tiltrådte som sjef lovet hun færre direktører, men det er tvert imot blitt flere. Mens lærerne ble oppfordret til sterk lønnsmoderasjon, fikk direktørene store lønnsøkninger. Ansvarlig skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har toet sine hender, og ble anklaget for å ha abdisert.

Når Dagbladet også har avslørt store summer til konsulentbruk og amerikansk coaching, har opposisjonen fått nok. Jeg må si at jeg nå er oppriktig bekymret for Oslo-skolen, uttalte Venstres Hallstein Bjercke. Frps Aina Stenersen er ikke mindre bekymret: – Uroen øker fra dag til dag. Vi mener byråden nærmest vanskjøtter Oslo- skolen, sa hun. Nå er byråden kalt inn på teppet.

Stemningen er ikke bedre på lærerværelsene. Forkastelig, skuffende og ødeleggende for systemet, er reaksjonene fra lærerorganisasjonene på den såkalte lønnsfesten.

Ikke sjelden blir mediene beskyldt for å overdrive konflikter, men når jeg snakker med rektorer og andre aktører i Osloskolen så tenker jeg at i dette tilfellet har vi nok heller underdrevet. Rektorer forteller om full krise på mange nivå.

Tilliten mellom skolelederne og utdanningsetaten er på frysepunktet. De er dypt bekymret for faglighet, og beskriver å ha gått fra et regime med betydelig kontroll og støtte til mangel på ledelse. De etterlyser en skoleeier med faglige ambisjoner som bryr seg om alt fra nasjonale prøver og nye læreplaner til håndtering av corona. De er uroet for at basisferdigheter som lesing, skriving og regning ikke er like viktig lenger.

Kort fortalt: De mener pendelen har svingt fra full styring til null styring. Og at de har en skoleledelse som ikke forstår skole.

Marte Gerhardsen fikk ingen drømmestart som sjef for Oslo-skolen. Uten skolefaglig bakgrunn starter man i motbakke med blylodd rundt føttene i en sektor som, i likhet med mange andre, har stor tro på egen faglighet. Det ble ikke bedre av at mange mistenkte dette for å være en partiansettelse. Samtidig er hun langt mer populær blant lærere og i Utdanningsforbundet. Lav tillit til Gerhardsen er det først og fremst blant rektorene.

Inga Marte Thorkildsen (SV) er skolebyråd i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

les også Den grønne generasjonskonflikten

Og bakom synger Astrid Søgnen-saken. Søgnen var Oslos sterke skoledirektør i 18 år, og regnes som selve personifiseringen av Osloskolen. Hun får mye av æren for at skolen gjennom år har forbedret elevenes faglige resultater, til tross for en svært sammensatt elevgruppe. En del av metoden var å bygge opp sterke, kompetente rektorer. Men det var også uro rundt hennes lederstil, og mange mente ytringsrommet var i overkant trangt.

Det måtte bare gå galt da Søgnen møtte Thorkildsen. De er motpoler på så mange vis, og SV-byråden er kjent for å vektlegge andre forhold i skolen, som levekår, barnevern og en traumeinformert skole. Det endte som det må når politikk og embetsverk kolliderer, Søgnen måtte gå.

Mange mener roten til problemet er at byråden prøver for hardt å slette alle spor etter Søgnen (og Høyre, selv om Søgnen selv er en gammel Ap-politiker). Det omorganiseres over en lav sko, og ledere skiftes ut. Selv de som mener det var sunt med et regimeskifte, mener det nå går for langt. Man risikerer at alt det positive som er oppnådd forsvinner ut med badevannet.

Astrid Søgnen, Oslos mektige skoledirektør gjennom 18 år. Foto: Trond Solberg

les også Når plagsomme lillebror er like stor

For å gjøre bildet enda mer komplisert. Selv om Osloskolen er politisk omstridt, er hovedinntrykket at mange foreldre uavhengig av partifarge har satt pris på det sterke fokuset på kunnskap. Derfor har Ap i mye mindre grad utfordret skolepolitikken enn SV da de hadde ansvaret for skolesektoren. Men det er nok en hemsko for alle, ikke minst for skolen selv, at den så sterkt forbindes med partiet Høyre.

Men så var det hovedpersonene da. Hva skjer med elevene oppi alt dette? Høyres fremste skolepolitiker, Mathilde Tybring-Gjedde, har påpekt at kartleggingsprøvene viser at antall elever som er under kritisk grense i lesing, skriving og regning øker i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var godt fornøyd med de nasjonale prøvene som ble lagt frem tirsdag, men nevnte ikke at det er en svak negativ trend på resultater og elevenes mestringsnivå. I regning har eksempelvis snittet for 5.-klassingene falt med to skalapoeng på to år.

Det er imidlertid ingen grunn til å verken krisemaksimere eller dra konklusjoner. Det tar lang tid før man ser resultatene av politikken som føres. Det er også noe av det som gjør skolepolitikk så krevende. Det er et langsiktig arbeid, men konsekvensene av å mislykkes er store. Kunnskap og utdanning er nøkkelen til å utjevne forskjeller, i Norge så vel som i utviklingsland.

Men en ting er sikkert uavhengig av hvilken ideologisk retning man ønsker seg for Osloskolen. Dersom ikke lærere, rektorer og skoleeier klarer å dra i samme retning, vil skolen få problemer.

Og de største taperne er til syvende og sist elevene.

Publisert: 11.11.20 kl. 19:18

Les også