Kina tenker i lange baner

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Mens USA er opptatt av å velge president legger Kina langsiktige planer. Stormakten i øst kan utnytte politisk usikkerhet og økonomisk krise i vest til å styrke sin globale makt.

De siste dagene har eliten i Kinas kommunistparti skrevet en ny femårsplan og endog skissert en visjon for 2035. Møtet i Sentralkomiteen foregår bak lukkede dører og planen skal formelt godkjennes av Folkekongressen neste år.

Men alle vet hvem som bestemmer. Etter en periode med kollektivt lederskap har partiets nåværende generalsekretær, Xi Jinping, samlet all makt i egne hender. Xi er også president og leder for de væpnede styrker. 67-åringen har utsikter til å lede landet på livstid. Han er blitt Kinas mektigste leder siden Mao Zedong.

Sjelden har kontrasten mellom Kina og USA vært tydeligere. Om få dager går amerikanerne til valg etter en intens og tøff valgkamp. Begge sider fremstiller det som et historisk skjebnevalg. Joe Biden ønsker å bryte med svært mye av Donald Trumps politikk de siste fire årene. Akkurat på samme måte som Trump har vært opptatt av fjerne mye av det Barack Obama oppnådde i sine åtte år som president. Slik er demokrati i praksis.

Xi Jinping trenger ikke å bry seg verken med politisk opposisjon eller kritisk presse. Uforstyrret kan Xi og partieliten utforme både femårsplaner og visjoner for 2035, året da Kinas “sosialistiske modernisering” skal fullføres. Partiet, som neste år fyller 100 år, er frimodige nok til å fremheve sitt eget undertrykkende og autoritære ettpartisystem som en modell for andre.

«Kina er et land som holder ord. Så snart en femårsplan er godkjent vil landet, fra sentrale til lokale myndigheter, sørge for at det blir gjennomført», skriver det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

De siste dagene har eliten i Kinas kommunistparti skrevet en ny femårsplan og endog skissert en visjon for 2035. Her fra møtet tidligere denne uken. Foto: XINHUA/WANG YE / XINHUA

De statskontrollerte mediene gir et lite innblikk i hva det snakkes om i partiets sentrale organer. I en lederartikkel i China Daily heter det at Kina trenger å styrke økonomien i eget land ettersom pandemien har ført til en nedgang i global etterspørsel. Kina vil de kommende årene arbeide for å bli selvberget, særlig når det gjelder teknologi og vitenskap. For å kompensere for mindre verdenshandel vil de utvikle et enormt indre marked med 1,3 milliarder innbyggere.

Tiden med tosifret årlig vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) er definitivt over. Nå er målet en årlig vekst på 6,5 prosent. Det er ventet at vekstmålet kan bli redusert til fem prosent. Kina har tilsynelatende fått kontroll over coronapandemien som startet i eget land. Etter en kraftig nedtur tidligere i år er det igjen solid vekst i kinesisk økonomi.

Xi har også lagt ambisiøse planer for å redusere Kinas karbonutslipp frem mot 2060. De har en lang vei å gå. Kina slipper ut større mengder klimagasser enn noe annet land. Dessuten topper Kina topper listen over dødsfall forårsaket av luftforurensning. Anslagene varierer fra noen hundre tusen til langt over en million dødsfall i året.

Partiet har prioritert økonomisk vekst fremfor klima og miljø. Vekst er sentralt for å hindre sosial uro. I det siste har det vært en økning i bruk av kull som energikilde for å stimulere økonomien. Regimet har riktignok erklært krig mot luftforurensningen og lovet en grønn omstilling. Men i det strengt sentralstyrte landet er det ikke plass for uavhengige miljøorganisasjoner og kritiske røster.

At Xi vil øke etterspørsel innenlands betyr ikke landet blir mer innadvendt. Kina ønsker å vinne større internasjonal innflytelse og markedskontroll. Det skal skje gjennom å bygge nye handelsruter og investere i andre lands infrastruktur.

Xi Jinpings store prosjekt er «Belt and Road»-initiativet. I mer enn 100 land vil Kina bygge infrastruktur, i form av veier, broer, jernbane, havneanlegg og datanettverk. Justert for inflasjonen er prosjektet syv ganger større enn den amerikanske Marshall-planen som sørget for gjenoppbygging i Europa etter andre verdenskrig.

China Daily kaller «Belt and Road» for Kinas flaggskip. Det er undertegnet 200 samarbeidsprosjekter med over 130 land og 30 internasjonale organisasjoner. Avisen skriver at på grunn av USAs handelskrig mot Kina og andre land vil Beijing styrke båndene til disse samarbeidslandene.

Kina forsøker å fremstille det gigantiske prosjektet som en suksesshistorie, men det er tydelig at Kinas autoritære styringsmodell viser seg uegnet i mange tilfeller. Jonathan E. Hillman skriver i boken “The Emperor's New Road” om korrupsjon og mislykkede prosjekter i flere land. Mottakerlandene har lite innsyn i sosiale, finansielle og miljømessige sider av prosjektene.

Kina er ingen modell for andre land, slik USA var for mange i tiårene etter andre verdenskrig. Forholdet til USA er dårligere enn på lenge. Også i Europa vokser kritikken mot Kina. NATO er blitt mer på vakt mot kinesiske investeringer i kritisk infrastruktur. Men om ikke Kina vinner hjerte og sinn kan de likevel vinne innflytelse gjennom å bruke økonomisk makt.

Xi sier ifølge statlige medier at Kina vil fremme verdensfred, bidra til global utvikling og forsvare den internasjonale orden. Men Kinas selvhevdende og aggressive politikk i nærområdene skaper i stedet økt internasjonal spenning, i Sørkinahavet, og i forhold til land som Taiwan og India.

Selv om USA kan endre politisk kurs etter et valg, er utfordringen fra Kina en av de få saker som forener demokrater og republikanere. Det er tverrpolitisk enighet om at Kina er USAs største globale rival, økonomisk og politisk.

