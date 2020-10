STÅ I MOT! – Taper humoren og satiren, blir verden et mørkere sted. Derfor må vi stå i mot. Hver eneste dag, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Trond Solberg

Skal vi tro på de krenkede?

De sier de er krenket, men de har en politisk agenda.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

De siste årene har satirikere og humorister fått et langt farligere yrke. Jyllandspostens karikaturtegninger av Mohammed førte til voldsomme tumulter og en rekke dødsfall, aller flest blant muslimske demonstranter - ironisk nok. Mange mennesker i forlagsbransjen verden over opplevde trusler, attentater og vold, også her hjemme, da William Nygaard ble skutt. Redaksjonen i den uredde franske ukeavisa Charlie Hebdo ble regelrett massakrert pr Kalashnikov, og nylig ble en lærer i Frankrike halshogget på åpen gate, med et støyende storpolitisk spill i etterkant, blant annet fra Tyrkias president Erdogan.

Dagens bestialske angrep i Nice med flere dødsofre kan på samme måte være en «hevn» fra ekstremister, der hensikten er å skremme folk fra å bruke sin ytringsfrihet.

Her i Norge lagde nylig en ørliten gruppe religiøse et voldsomt bråk om en skolerevysketsj på Stovner. Og hva har alle disse reaksjonene til felles? De er et maktspill, et clash mellom moderniteten og ytterliggående religion. Det er klart at aksjonistene hadde en agenda, og ikke gikk av veien for å bevisst manipulere fakta, for dermed å hisse opp til enda mer bråk.

Da Mohammed-karikaturene i sin tid ble sendt rundt i Midt-Østen, la en dansk imam inn ekstra tegninger i bunken, blant annet en av Mohammed som gris. Den sto aldri i Jyllandsposten, og var en ren provokasjon fra islamister - men bidro selvsagt til at de voldsomme reaksjonene tiltok i styrke, volden eskalerte og ambassader ble satt i brann.

Dette var villet. Noen hadde interesse av at det skulle skje.

Det samme gjaldt Charlie Hebdo-mordene – islamistene skulle true tegnerne og satirikerne til å tie, ved å begå den ultimate forbrytelse, og skremme redaksjonen til taushet. Det klarte de ikke. På Stovner manipulerte aksjonistene også sitt budskap, ved å legge inn et bilde av gamle dagers rasistiske blackface i sin svært tendensiøse Facebook-posting, noe som skapte mye furore. Bråket nådde helt inn til Stortinget.

Sannheten var jo at sketsjen ikke var rasistisk på en flekk, men tvert imot gjorde det satiren skal gjøre: Narr av makten. Poenget var at en lokal politimann skulle gå undercover blant ungdommene på Stovner, og gjorde seg selv til latter ved å sminke seg med brunkrem og snakke «ungdommens språk». Men, ved å ty til en provokasjon lyktes aksjonistene likevel, på sitt vis. De lyktes i å knytte sin egen lille utgruppe sterkere sammen mot storsamfunnet og si: «De» er rasister, vi er de forfulgte.

Men se, det ble revy på Stovner i 2020 også, om enn ikke på scenen foreløpig, men «Jaffar på Bjerget» er innspilt på video.

Hvorfor clasher moderniteten så kraftig med den ytterliggående religionen? Fordi frihet aldri er et mål for de som truer og hetser humorister og satirikere. Målet er underkastelse, noe en fri kultur og moderne rettsstat aldri kan godta. Målet deres er at noe skal holdes unna kritikk og latterliggjøring, som for eksempel i Pakistan, der gatemobben dreper folk utelukkende ut fra luftige og vanligvis usanne påstander om blasfemi.

Det er ekko av det samme vi ser i dagens identitetspolitikk: Plutselig ligger – av alle ting – en benk i Botanisk Hage tynt an, og Holbergstatuer skal rives. Det er historieløshet i sin pureste form. Men gir det resultater? Ja, dessverre.

Flere av våre fremste karikaturtegnere holder seg i dag unna profeten. De ønsker ikke å få en rabiat øksemorder inn av badevinduet, og jeg forstår dem godt. Storavisen New York Times, selve symbolet på Vestens ytringskultur, sluttet med syndikerte karikaturer etter kritikk mot en tegning av Trump og Netanyahu. Over hele verden er ytringsfriheten truet, og satirikere som sitter i fengsel eller blir arbeidsløse, er dermed fratatt både inntekt og ytringsfrihet.

De er fortroppen, som bruker humor til det den er til for: Å holde et trollspeil opp for oss, vise oss nye sammenhenger, avsløre det pompøse, peke på løgnene, latterliggjøre det sneversynte og advare oss om maktmennesker og mørke strømninger. Det sies at pennen er mektigere enn sverdet, og det er i mange tilfeller sant.

Men når sverdet kutter av satirikerens hode, gjør det noe med motet og viljen hos svært mange andre. Da blir pennen lagt ned. Taper humoren og satiren, blir verden et mørkere sted.

Derfor må vi stå i mot. Hver eneste dag.

