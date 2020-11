Kommentar

Målingen som sier at Trump vinner

Av Anders Giæver

KAMPKLAR FØR TIRSDAG: Donald Trump på et av sine mange valgmøter, i Arizona 19. oktober. Foto: MANDEL NGAN / AFP

AUSTIN, TEXAS (VG) Alle de kjente meningsmålerne gir Biden en klar seier på tirsdag. Bortsett fra Trafalgar Group. Og de hadde mest rett forrige gang.

Amerikanske valg og meningsmålinger er hjemsøkt av et spøkelse som kalles «Bradleyeffekten». Det er egentlig mer en teori enn en dokumenterbar effekt, oppkalt etter Los Angeles’ tidligere borgermester Tom Bradley, som stilte til valg som Californias første svarte guvernør helt tilbake i 1982.

Alle meningsmålinger viste at Bradley ville vinne med klar margin. Men da stemmene var telt opp hadde den republikanske motkandidaten George Deukmejian vunnet knepent. Teorien var at mange av de spurte rett og slett ikke hadde lyst til å si at de skulle stemme på den hvite kandidaten, fordi de følte det sosialt stigmatiserende.

Frykten for at Bradleyeffekten skulle kicke inn igjen i 2008 før Barack Obama ble valgt til USAs første svarte president var stor, og det var en heftig diskusjon i forkant hvorvidt meningsmålingene tok høyde for en slik konsekvens.

Men Bradleyeffekten uteble, og mange avskrev den som en bortforklaring for andre metodiske svakheter ved målingene i 1982.

Inntil 2016, da Trump vant valget, stikk i strid med de fleste målinger. Trafalgar Group var en av de få som hadde forutsett at Trump ville vinne, nettopp på grunn av de overraskende seirene i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

Instituttets kontroversielle forskningsleder, Robert Cahaly, tilskriver fulltrefferen nettopp Bradleyeffekten, eller «social desirability bias», en påstått tendens blant en betydelig gruppe velgere til å svare det man tror spørsmålsstilleren forventer.

Cahaly er høyt og lavt i disse dager, og hevder at andelen velgere som skammer seg over å si at de stemmer på Trump, er enda større i år enn den var for fire år siden. Og at presidenten derfor vil bli gjenvalgt med komfortabel margin.

Cahaly frustrerer de andre meningsmålerne til døde. De mener han hadde griseflaks forrige gang, og at Cahaly ikke har sannsynliggjort på noen som helst måte at han har knekket koden på Bradleyeffekten.

Nate Silver fra FiveThirthyEight som er det mest respekterte meningsmålingsinstituttet, kaller Trafalgars metoder for galskap.

Men det er rart med det. Når alle de andre – inkludert FiveThirtyEight, bommet forrige gang og Trafalgar traff, gir det sistnevnte en helt egen status. Slik blir den spennende valgnatten på tirsdag også en stor test for alle meningsmålerne.

