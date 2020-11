Kommentar

Trump - verdens dårligste taper

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump er verdens mektigste mann i drøye to måneder til. Han kan gjøre mye skade på kort tid.

Joe Biden tiltrer som USAs president først 20. januar neste år. Frem til da sitter Trump med alle de fullmaktene som følger med presidentembetet. Det har alltid vært bred enighet om at den sittende presidenten i denne perioden bare kan gjøre det helt nødvendige for at systemet skal fungere. Ikke komme med politiske initiativer, ikke gjøre store endringer.

Den sittende presidenten har ikke lenger den samme autoriteten, den samme tyngden, når en annen har vunnet valget. Folket har gitt en ny president tillit. Det må han som er på vei ut av Det hvite hus, respektere. Og det har avtroppende presidenter respektert. Frem til nå.

Mange frykter at Trump vil bryte med tradisjonen, og tvert om opptre som om det er han som skal styre USA de neste fire årene. Donald Trump er grenseløs. Hevngjerrig, og ustyrlig. Bare fantasien setter grenser for hva han kan finne på for å skade sin etterfølger, Joe Biden.

Denne uken sparket Trump forsvarsministeren sin, Mark Esper. Esper la seg ut med Trump da han i sommer nektet å bruke soldater mot amerikanske borgere som demonstrerte i gatene. Vi kan tenke oss hva som kan utspille seg dersom Trumps nye mann i jobben ikke står opp på samme måte.

Det ryktes også at Trump har tenkt å sparke FBI-sjef Christopher Wray, CIA-sjef Gina Haspel og kanskje også USAs viktigste smittevernekspert, Anthony Fauci. I teorien kan Trump kvitte seg med mange flere ledere disse siste ukene i Det hvite hus, folk med stort ansvar for viktige områder i det amerikanske samfunnet.

Avtroppende president Donald Trump har fortsatt ikke erkjent nederlaget. Han forsøker å ødelegge mest mulig for valgvinner Joe Biden. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Maktskiftene i USA er kompliserte. Rundt 4000 stillinger er rene politiske utnevnelser, og byttes ut når det kommer en ny president. Den nye administrasjonen skal være klar til å styre verdens supermakt fra dag en. Derfor må den avtroppende presidenten legge til rette for sin etterfølger, slik at overgangen mellom ham og den nye presidenten kan gå så knirkefritt som mulig.

Dette er det gode rutiner for, finjustert gjennom maktskifter i mer enn to hundre år. Det er alltid satt av penger til den inngående administrasjonen. Den nye presidenten og hans folk skal gjennom de neste månedene også få sikkerhetsorienteringer, og tilgang til klassifisert informasjon. De skal få komme inn i lokalene de snart skal innta. Og ikke minst - de skal snakke med dem som nå sitter i posisjoner som valgvinnerne snart skal overta.

Ved tidligere valg har alt dette skjedd umiddelbart. Ikke noe tyder på at det går slik denne gangen. Så lenge Trump nekter å godta at Biden vant, nekter han også den nyvalgte presidenten og hans folk det de trenger for å forberede seg til maktovertagelsen i januar. Lederen for direktoratet som styrer dette, Emily Murphy, er utnevnt av Donald Trump. Hun har ennå ikke signert brevet som må til for at Biden-kampanjen kan få de nødvendige tilgangene, både til penger, lokaler, informasjon og folk.

Det er ikke noe som tyder på at Trump og hans folk vil vinne frem med sine påstander om valgfusk. Biden har vunnet en solid valgseier, både nasjonalt, og i viktige vippestater. En rekke av søksmålene fra Trump-leiren har allerede blitt avvist av domstolene som grunnløse. Mange, også enkelte republikanske politikere, har etterlyst dokumentasjon på valgfusk. Trumps folk har ikke klart å komme opp med noe.

Likevel fortsetter Trump og mange av hans partifeller å sabotere. Det er sjokkerende å se hvordan Trump-leiren håndterer valgnederlaget. Svært få ledende republikanere har anerkjent Bidens valgseier, og enda færre har gratulert ham. Et hederlig unntak er tidligere president George W. Bush. Han har både gratulert, og understreket at valget er avgjort.

Noen av republikanerne, med senatsleder Mitch McConnell og senatorene Lindsey Graham og Ted Cruz i spissen, har stilt seg fullt og helt bak Trumps ville påstander om valgfusk, og oppmuntret ham til å slåss videre. Mange andre sentrale republikanere går ikke så langt, men holder seg tause, eller uttaler seg vassent om Trumps rett til å utfordre valgresultatet gjennom domstolene.

Den retten har presidenten, det er det ingen i tvil om. Det er ikke søksmålene som er problemet, men ordbruken både fra Trump og de andre som snakker om valgfusk. Uttrykk som «å stjele valget», og påstander som viser seg å være løgn på løgn, hisser opp folk unødig og svekker tilliten til selve demokratiet. Dette er det mest skadelige med det som skjer nå.

Joe Biden kommer til å bli innsatt som president 20.januar. Det er jeg ikke i tvil om. Likevel er situasjonen alvorlig. Landet er dypt splittet etter en opprivende valgkamp. Pandemien har truffet USA hardt, og økonomien er under press. Det siste USA trenger akkurat nå, er en president som er så dårlig taper at han hindrer et ryddig maktskifte.

Joe Biden tiltrer som USAs 46.president 20.januar neste år, på tross av Donald Trumps forsøk på å sabotere. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Publisert: 11.11.20 kl. 10:44

