Vinn eller forsvinn: Flere Høyre-topper kan ryke

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Når møtene foregår fra kjøkkenbordet, kan partidemokratiet bli tøffere. Nå er det duket for «vinn eller forsvinn» for enda flere Høyre-profiler.

Høstens nominasjoner har bydd på både overraskelser og sitroner, for dem som hadde tatt for gitt at Stortinget var stedet de skulle være de neste fire årene. I de tre nordligste fylkene ble alle Høyres stortingsrepresentanter vraket, og flere politikere fikk samme skjebne i andre deler av landet.

Frp står ribbet tilbake etter at viktige profiler fikk fyken. Åshild Bruun-Gundersen tapte i Aust-Agder, og Jon Engen-Helgheim ble til alles overraskelse ofret i et slags lokalt distriktsopprør i Buskerud. Det er visst fortsatt bedre med en dram i timen enn tre toppkandidater fra Drammen.

Etter å ha lansert sitt comeback omtrent fra den dagen han gikk, valgte Ketil Solvik-Olsen å trekke seg rett før nominasjonsmøtet i Rogaland ville gi ham en gullbillett tilbake til rikspolitikken.

Mandag har turen kommet til Oslo Høyre. De har et luksusproblem, men det er som kjent problemer det også. Noen ganger må man lete med lupe for å fylle partilistene med flinke og motiverte folk. I Oslo Høyre kan de bokstavelig talt velge og vrake i kandidater.

Nominasjonskomiteen gjorde det enkelt for seg selv – men desto verre for dem som skal stemme – da de satte Stefan Heggelund og Michael Tetzschner opp mot hverandre.

Stefan Heggelund (H). Foto: Trond Solberg

For selv om mange nå gir uttrykk for at de gjerne vil ha begge kandidatene på lista, er det ikke så lett å se hvem som da skal ut. Statsrådene Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup er selvskrevne. Som leder i Oslo Høyre er Heidi Nordby Lunde det samme. Mudassar Kapur har fått den viktige jobben som finanspolitisk talsperson, og gir litt sårt tiltrengt mangfold til en stortingsgruppe som lett kan stemples som blendahvit. Det hardtarbeidende talentet Mathilde Tybring-Gjedde er det ingen som vil utfordre.

Om noen ikke prøver seg, er det Stefan Heggelund eller Michael Tetzschner som må ut. Heggelund har lenge vært ansett som en av partiets store stjerner. Prinsipiell, debattsterk og med god nese for engasjerende saker. Han gjorde det også svært godt på uravstemningen blant medlemmene. Han har åpnet for å utfordre Kapur på nominasjonsmøtet.

Med sine 66 år ville Tetzschner vært en ungfole på andre siden av dammen, men i norsk politikk er han blant Stortingets eldste og blir kalt både gammel, veteran og senior. Få appellerer mer enn ham til urhøyrevelgeren med hatt, kalosjer og Finansavisen under armen. Selv om mange synes han kan være en detaljorientert møteplager, anerkjennes han også som særdeles prinsipiell, grundig og omtrent den eneste i partiet som tør å tale store sol Erna Solberg midt imot.

Men er det noe denne høsten har vist, så er det at alt kan skje.

Michael Tetzschner (H). Foto: Tore Kristiansen

Valgforsker Bernt Aardal spør i Aftenposten om de digitale nominasjonsmøtene har gjort det lettere å vrake partitopper. Det at du stemmer fra kjøkkenbordet, kan gjøre det lettere å gjøre opprør mot de etablerte og stemme etter eget hode og hjerte.

Helt usannsynlig virker det ikke. Mange av oss blir tøffere på avstand, bevæpnet med wifi og et tastatur. Det er alltid lettere å gi noen en dårlig beskjed når man slipper å se dem i øynene. Selv om konklusjonen er prematur, det er liten tvil om at politikerne synes det er vanskeligere å ha kontroll på det som rører seg i partiene. Møteplassene har forsvunnet. Dialog på Facebook er mye mer flyktig enn å ta en øl sammen på Lorry, Krambua eller Nordlendingen.

Kampanjer i sosiale medier kan også få større betydning.

Forrige uke vant utfordrer Kamzy Gunaratnam en klar seier mot den innstilte favoritten, Zaineb Al-Samarai, etter et dramatisk nominasjonsmøte i Oslo Arbeiderparti. Etterdønningene lot ikke vente på seg. Dagens Næringsliv har skrevet om tre varsler mot Gunaratnam, som handler om maktmisbruk i interne partinettverk og utfrysing av partikolleger. Varslene er behandlet i partiorganisasjonen uten at det er konkludert med brudd.

Kamzy Gunaratnam (Ap). Foto: Gisle Oddstad

Leder av nominasjonskomiteen, Tone Tellevik Dahl, uttalte til Aftenposten at årets nominasjonsprosess skilte seg ut fra tidligere prosesser. Det gjelder både tonen i debatten på sosiale medier og at deler av debatten gikk i lukkede grupper.

I Venstre har det så langt vært uvanlig gemyttlig, men den mest spennende nominasjonskampen er skjøvet inn i det forjettede 2021. I Hordaland er komiteen delt om de ønsker Sveinung Rotevatn eller Terje Breivik på førsteplassen. Breivik måtte nylig gå av som nestleder, men den smått anonyme og høyt respekterte vestlendingen ønsker å fortsette på Stortinget.

Rotevatn er en av Venstres aller viktigste profiler, og var farlig nær å bli ny partileder. Selv om han er nestleder, kan hans dager på den rikspolitiske hovedscenen gå mot slutten dersom ikke regjeringen blir gjenvalgt. Men for Rotevatn holder det ikke å komme seirende ut av nominasjonen. Han har også en sperregrense å bestige.

Det er ikke godt å si hva som er tyngst å vinne – velgerne eller partiet.



Sveinung Rotevatn (Venstre). Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 14.12.20 kl. 08:55 Oppdatert: 14.12.20 kl. 09:41

