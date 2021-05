Leder

Frykten for fakta

FALSKE PÅSTANDER: Daværende president Donald Trump på valgnatten i 2020. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Republikanske ledere vil hindre en tverrpolitisk gransking av angrepet på Kongressen 6. januar. Slik demonstrerer Donald Trumps parti at de ikke er interessert i at den fulle og hele sannhet skal komme frem.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

Planen om en 6. januar kommisjon er utformet etter modell av 11.september-kommisjonen som ble nedsatt etter terrorangrepene mot USA i 2001. Republikanske ledere i Kongressen har tidligere støttet tanken om en 6. januar kommisjon. De har deltatt i arbeidet med et mandat for kommisjonen, som skal bestå av fem demokrater og fem republikanerne.

Denne uken fikk imidlertid republikanske ledere kalde føtter. Partiets leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ba republikanerne avvise forslaget som deres partifelle John Katko hadde fremmet. Donald Trump kalte kommisjonen for “en felle”, satt opp av demokratene. Og nå synes heller ikke republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, at det er behov for en kommisjon. Selv et angrep på demokratiet blir i dagens polariserte USA oppfattet som et partipolitisk spill.

Det er et lyspunkt at noen republikanere våger å gå mot Trumps vilje. I Representantenes hus stemte 35 republikanere denne uken for å opprette 6. januar-kommisjonen. ;Men fire av fem republikanere stemte mot. Senatet skal nå avgjøre saken. For å vedta opprettelsen av kommisjon må minst ti republikanske senatorer stemme for. Det er usannsynlig, men ikke umulig.

Det er lett å forstå Trumps motstand. En kommisjon vil måtte gå detaljert inn på hans rolle i tiden før, under og etter stormingen av Kongressen. Trumps falske påstander om valgjuks og forsøkene på å stanse godkjenningen av Joe Biden som president vil bli gransket. Noen republikanere sier at en granskning er unødvendig og at de ønsker å se fremover. De frykter at fokus på det som skjedde i presidentvalget vil skade republikanerne i mellomvalgene i 2022. Men Trump er ikke ferdig med 2020. Han fortsetter å hevde at valget ble stjålet.

Fakta må frem. Det voldelige angrepet på demokratiet var rettet mot folkevalgte fra begge partier. USA har ikke tidligere vært vitne til at en rasende mobb forsøkte å stanse godkjenningen av et lovlig og demokratisk valg.

Det er nødvendig å forstå det som skjedde, hvordan det kunne skje og hva som kan gjøres for å hindre at noe lignende kan skje i fremtiden. Amerikanerne har krav på å få vite den fulle og hele sannhet om det som skjedde. Derfor trenger USA en tverrpolitisk kommisjon.