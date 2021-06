Debatt

Når NRK henretter rocken

Elendigheten vil åpenbart ingen ende ta.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Rocken er tilbake! Det var NRK som kunne meddele de glade nyheter torsdags morgen. Det var jaggu fint med noen gladnyheter midt oppi all elendigheten. Rundt 65 år etter rocken ble oppfunnet i Amerika, har altså noen funnet den igjen på Marienlyst. Man kan bli rørt av mindre.

«Er du én av dem som kanskje er litt lei hip hop og elektronisk musikk?», spurte programlederen i Kulturnytt retorisk, før hun fulgte opp med å si at elgitaren og rocken i mye større grad, sannsynligvis, vil prege populærmusikken i årene fremover.

Det tror i hvert fall tre innflytelsesrike personer fra ulike deler av musikkbransjen, la hun til. Og bakteppet og beviset som skulle sette to streker under svaret for denne gledesfylte hypotesen, var seieren til det italienske rockbandet Måneskin under årets ESC, også kjent som Melodi Grand Prix.

Det var så man kunne kjenne smertehylene til rocken, der den lå og sprellet under vekten av dette årlige kostyme-, dans- og sangshowet NRK selv er vert for her til lands, og som har vært en glupsk gjøkunge i allmennkringkasterens musikk- og kulturdekning de siste månedene, med solide byks inn i alle redaksjoner. I «Lindmo», på «Debatten» og i omtrent samtlige nyhetssendinger fram til finalen og Tix’ hederlige attendeplass.

Foto: Odd Klaudiussen

Der Dagbladets Anders Grønneberg nøyde seg med å tygge i seg egen dumhet og deler av Tix’ pannebånd, fortsatte NRK kanossagangen med å dekke Tix’ vei til finalen, som om nevnte Elvis selv hadde gjenoppstått og vendt tilbake. Og nå var altså rocken tilbake, og nok en gang med effektive støttehjul fra ESC, tegnet og forklart fra tre innflytelsesrike personer, to eksterne og én vikarierende musikksjef i NRK P3. Sitatene under er direkte transkribert fra radio.

«Gitarmusikken har liksom alltid ligget der og ulma», sa den ene innflytelsesrike personen.

«Den nye popbølgen har jo vart noen år», sa den andre, før hun fortsatte. «Noen har snakket om at rocken er tilbake, men det har ikke skjedd i stor grad. Men nå føler jeg at det skikkelig er lov å spille gitar på poputgivelser igjen. Den nye Olivia Rodrigo-låta er jo en slags rockelåt liksom».

Hvem kan stille opp hva noen «føler» og hva «noen har snakket om»? En av de andre ekspertene kom henne uansett til unnsetning og synset overlappende: «Jeg tror at ehhh band og liksom rockemusikk, gitarer og instrumentaldrevet musikk kan ha en renessanse nå». Tro kan som kjent flytte fjell. Den tredje eksperten stemte i.

«Jeg tror ikke vi kommer til å se store rockelåter på ehhh topplistene før om mange år, men det skal sies at artistene i dag er mye flinkere til å kombinere sjangere enn det man var før, kanskje? […]»

Den første eksperten oppsummerte til slutt: «Så er det beste eksempelet den nye Eurovision-vinneren. At det er liksom er stuerent å digge Eurovision-vinneren».

En fjerde ekspert, Jon Vidar Bergan, ble så brukt til å kommentere ekspertuttalelsene til de tre foregående ekspertene. Det var en fin dag for eksperter, slik det også var da samme program for ei uke siden konkluderte med at kassetten er på full vei tilbake.

«Nå er kassetten i full fart på vei opp til det store, kommersielle markedet!», jublet de i Kulturnytt. Grunn: Det ble – totalt – solgt 160.000 kassetter i Storbritannia, verdens tredje største musikkmarked, i hele 2020. Eller 100.000 færre enn det Åge Aleksandersen alene solgte bare av plata «Eldorado». I Norge. Den som hadde vært ekspert, så mye jubel og så mange overskrifter en skulle ha forårsaket.

«Stemmer dette, er rocken på veg tilbake?», spurte så programlederen ekspert Jon Vidar Bergan?

«Den har jo aldri vært borte», svarte han klokt, en faktaopplysning som egenhendig drepte alt som tidligere var sagt i sendingen. For den har levd hele tiden, til tross for gjentagende dommedagsprofetier på dens vegne og bekostning.

Da Øyafestivalen nylig kunngjorde at de måtte avlyse årets festival, røpet de samtidig at headliner neste år er en 63 år gammel australsk rocker ved navn Nick Cave. Det vil sannsynligvis Madrugada også være, som gir ut ny skive før den tid. Og kanskje Kvelertak igjen? De trekker jo også masse folk, og ikke bare litteraturprofessorer over 60 år som elsker tekstene til Bob Dylan.

Samtidig trekker festivaler som Tons of Rock, Bukta, Parken og Slottsfjell tusenvis av folk, godt hjulpet av trekkplastre som utøver den utdøende kunstformen rock.

Så der burde han egentlig gitt seg, eksperten. I stedet fortsatte han.

«Jeg ser en tendens nå, til at mange unge starter band. Til og med jenter starter band!», sa han, og så fortsatte pludringen, med repeterende poeng med masse forbehold, i den til sammen 14 minutter lange sendingen. Til og med jenter, altså. La oss tenne et lys for The Runaways før vi fortsetter.

Rocken har neppe følt seg så stemoderlig behandlet og trampet på her til lands, siden Petter Stordalen åpnet et av sine «rocka» billighotell ved å rope masse usammenhengende rør, mens han tente på og dernest knuste og hoppet på en gitar. Men det var, tross alt, inne på hans eget hotell, og på hans egen regning. Med NRK stiller dette seg en tanke annerledes.

Det er selvsagt lov å mene at rocken både har utspilt sin rolle og er steindød. Det har forskjellige folk hevdet med jevne mellomrom like lenge som rocken har eksistert, uten at rocken har brydd seg nevneverdig. Det er også helt objektivt rett at rocken ikke er et like dominerende kulturuttrykk som det engang var.

Det er òg et faktum at rocken – som all annen musikk – har blandet seg med andre uttrykk og utviklet seg, på samme vis som da den oppstod, ikke ut av intet, men som en videreføring av det som hadde vært, en gnist Elvis Presley brukte til å sette hele verden i flammer, og som The Beatles benyttet til å antenne Europa og resten av verden. Resten er, som kjent, historie.

Men NRK ser samtidig ut til å glemme at de selv har vært en viktig pådriver i å få de selvoppfyllende profetiene mer sanne enn hva tilfellet er. Jeg synes det er helt topp at NRK markerer Bob Dylans 80-årsdag, med flere spesialsendinger i en rekke kanaler. Det skulle bare mangle, men særlig TV-dekningen deres henger overhodet ikke med i tiden når det kommer til populærmusikk, og i særdeleshet rock.

NRK kommer derfor ikke utenom at de selv har vært en – bevisst eller ikke – bremsekloss for nettopp denne genren, helt siden den allmektige Egil Monn Iversen forsøkte å forhindre at Elvis ble spilt på radio her til lands. Allmennkringkasteren, som vi alle er med å finansiere over skatteseddelen, gjør rett og slett ikke jobben sin på dette feltet.

Som selvbestaltet ekspert gikk jeg nå inn på deres egne nettsider, under vignetten «kultur» og så etter musikksaker. Øverste sak var da «Trønderrock og strupesong i tiande sesong av Stjernekamp». Nyheten hadde i det minste ordet rock gjemt inni seg.

Nytt av året var en tilleggsserie på nett som følger de jevnt over temmelig ukjente «stjernene» i kulissene under programmet. De nye programmene vises hver torsdag og søndag, fortalte de. Ved siden var det en sak om Tusvik og Tønnes russelåt, der de synger pikk og fitte. Og en sak om at Josefine og Oskar vant MGPjr, ESCs underutviklede stelillebror.

Rocken er ikke død. Den er bare plassert i et torturkammer hos NRK. Den nyansatte musikksjefen Mats Borch Bugge har jaggu ett og annet å ta tak i. Trøsten får være at det ikke kan bli særlig verre. La dét være symbolet for noe som iallfall minner om et slags håp.