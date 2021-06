Leder

Nobelt ansvar

Stortinget kan godt slukke Den norske Nobelkomiteens pengesorger uten å havne i habilitetsproblemer.

Avisen Dagens Næringsliv har de siste par uker rullet opp en småpinlig disputt mellom Nobelstiftelsen i Sverige, den norske Nobelkomiteen, Stortingets presidentskap og nasjonalforsamlingens parlamentariske ledere.

Ironisk nok handler stridighetene om fredsprisen, i ytterste konsekvens hvor den skal deles ut, og om hvordan Nobelkomiteens sekretariat, Nobelinstituttet, skal finansieres.

I Alfred Nobels testamente ble det norske Storting utpekt til å nedsette komiteen som skulle forvalte denne prisen etter gitte retningslinjer.

Våre folkevalgte akseptere oppdraget enstemmig i 1897, og siden 1901 – da Nobels fredspris første gang ble delt ut – har Norge vært «hjem» for Verdens kanskje mest prestisjetunge pris.

I 1904 ble Det norske Nobelinstitutt opprettet og har fra og med det historiske år 1905 hatt tilhold i det såkalte Parkkvartalet i Oslo, i en klassisk patrisiervilla som Nobelstiftelsen i Stockholm hadde kjøpt et par år tidligere.

Villaen – med Nobelinstituttet og brorparten av tilliggende bygningsmasse – er i dag fredet av Riksantikvaren etter kulturminneloven.

Ifølge DN har den svenske Nobelstiftelsen lenge presset på for å selge Henrik Ibsens gate 51, hvor instituttet holder hus. Stiftelsen ønsker å redusere driftskostnadene i Norge. Nobelkomiteen har derfor henvendt seg til Stortinget for å be om at det norske bidraget økes fra 1,5 millioner kr. til åtte millioner.

Stortingets visepresident Morten Wold (Frp) har avvist henstillingen, fordi det kan undergrave prinsippet om «en armlengdes avstand» mellom Stortinget og Nobelkomiteen. Wold viser til den seks år lange diplomatiske krisen med Kina da menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiabo i 2010 fikk Nobels fredspris.

Men frykten for Kina eller andre despotregimer som kan komme til å mislike kommende fredspriser, holder ikke som argument. Tvert imot.

For det første fordi det legitimerer påstanden om koblinger mellom Stortinget og Nobelkomiteen. Det er en farlig insinuasjon. Nobelkomiteens lojalitet er forankret i Alfred Nobels testamente, ikke i norsk utenriks- eller næringspolitikk.

For det andre finansierer Stortinget, via statsbudsjettet, allerede Nobelinstituttets bibliotek. Om beløpet er 1,5 millioner eller fem ganger mer, kan derfor ikke være et prinsipielt argument.

Å finansiere Nobelkomiteen er den svenske Nobelstiftelsens ansvar. Men særlige forhold som norsk pris- og lønnsnivå, valutaforskjeller, norsk sikkerhetsregime i forbindelse med prisutdelingen samt norsk pensjonssystem, gjør at driftsmidlene fra Stockholm ikke strekker helt til. Vedlikehold av en fredet bygning kommer i tillegg.

Stortinget kan godt påta seg å finansiere en større andel av driften av Det norske Nobelinstitutt uten å komme i konflikt med Nobelkomiteens uavhengighet. Alternativt kan man vurdere å la Staten kjøpe villaen for å sikre Nobelinstituttets eksistens på egen historisk grunn.

Det blir for dumt om Norge ikke har råd til å dele ut Nobels fredspris.