Kommentar

Det ble bare verre og verre

Av Astrid Meland

TV-STJERNEN MED PUNKTERT KARRIERE: Sportens Line Andersen har saksøkt sin arbeidsgiver NRK. Foto: Stian Lysberg Solum

Men måtte NRK ta henne av skjermen, eller var det ren ydmykelse?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En stor flaske med sprit står foran henne. Om all giftighet i denne saken bare kunne blitt desinfisert med er par spray derfra.

Det ser ikke ut som hun har lyst til å være i det trange rettslokalet.

Line Andersen, mest kjent som Sjakk-Line, men også 17. mai-programleder og en folkekjær energibunt i den av og til introverte vintersporten, har lyst til å være på skjermen.

Derfor har hun saksøkt mastodonten NRK.

Hun jobber fortsatt der, men ikke på Sporten. Andersen er for tiden omplassert til kulturavdelingen for å lære seg å skrive for nett og mobil. Slik måtte det bli av hensyn til arbeidsmiljøet i Sporten, sier NRK.

Selvsagt er det en degradering. Vi snakker om NRK hvor stjernene er på skjermen.

Derfor er hun nå representert av advokater. I de korte glimtene vi får av henne, ser hun nervøs ut, kledd i svart, alvorstynget bitende på neglene, vendt mot sine to hjelpere i svarte kapper. Store pleksiglass skiller dem.

les også Egil Sundvor er nøkkelvitne i saken mellom NRK og Line Andersen

Det kan ikke være lett å høre motparten liste opp alle problemene de mener hun har skapt: Val Gardena, St. Moritz, Doha.

Kjefting og grining.

Retten fikk opplest gamle meldinger hun ganske sikkert angrer på. Hun sendte ut bemerkelsesverdige kombinasjoner av selvsikkerhet og nærtagenhet.

Det mange andre nok vil se på som vanlige forsøk på å få turnusen til å gå opp, ble av Andersen sett på som hersketeknikker og usynliggjøring.

Andersen mente hun selv var best, skrev hun. Og det at andre fikk prøve seg, det tolket hun i verste mening. Småligheten overfor kolleger som fikk komme på skjermen, er sikkert litt pinlig.

Men enda verre: Hun må høre hvordan anonyme kolleger skal ha sagt at det var Line Andersen som var problemet i Sporten.

les også Line Andersens advokat om sjokk-sjakkmøtet: Skrev «det feigeste jeg har opplevd»

Oppsummert mener Andersen hun ble forsøkt presset ut høsten 2019 som straff for at hun skjelte ut kolleger i et møte i sjakkredaksjonen.

Og partene er enige om at møtet ble eksplosivt.

Andersen var irritert på forberedelser NRK gjorde til TV-sjakken, mens hun selv var sykmeldt. Særlig likte hun dårlig at hun ikke var med på bildene og teksten i en av promopakkene NRK sendte ut om de kommende sendingene, ifølge hennes egen advokat.

Da hun kom tilbake på jobb, skjelte hun ut kolleger. Og etterpå hadde hun ikke noe problem med å innrømme at det skulle hun ikke ha gjort.

Det er heller ikke første gang, fikk vi vite på rettens første dag. Andersen har flere ganger tidligere beklaget utblåsninger, lovet å skjerpe seg og tone ned ordbruken.

Også etter det famøse møtet i sjakkredaksjonen ringte og mailet hun inderlige beklagelser.

les også NRKs advokat: Line Andersen «skapte utrygghet og frykt»

Så hvorfor kunne ikke kollegene og NRK bare børste det av seg, bli venner igjen og gå videre? Hvorfor måtte hun – den flinkeste av alle – tas av skjermen?

Det er kanskje ikke så rart at hun tenkte slik. For dette hadde gått bra i mange år. Hun hadde vært brå i ordbruken uten at det ga henne store problemer. Det virker snarere som hun ble møtt med en del overdreven forståelse og trøst i NRK.

Høsten 2019 derimot, var hun plutselig et kjempeproblem.

NRK argumenterer med at kolleger gråt og ble sykmeldt, at en ba om å bli skjermet for henne. De sier at de ikke hadde noe annet valg enn å ta henne av skjermen og ut av sjakkredaksjonen av hensyn til de ansattes arbeidsmiljø.

VITNENE KOMMER TIRSDAG: Forhandlingene går over fire dager i Oslo tingrett. Til høyre NRKs sportsredaktør Egil Sundvor som hadde personalansvar for Andersen og er et nøkkelvitne. Foto: Stian Lysberg Solum

les også NRK-sportens klubbleder til Line Andersens kolleger: – Ikke plikt til å snakke

Men hun ble ikke sagt opp. Hun ble flyttet. Og er det virkelig slik at arbeidsgivere har rett til å sette sine ansatte til å jobbe med helt andre ting enn det man kan?

Og hvis så, hvordan går man frem på riktig vis for å få en ansatt over fra sjakk til kultur?

NRK viser til kontrakten der Andersen er ansatt som «journalist» og sier de var i sin fulle rett. De viser også flere forsøk på å få ryddet opp i konflikten og få Andersen på skjermen igjen.

les også Line Andersen: – Griper rett inn i selvfølelsen

Andersen derimot mener NRKs omplassering er en de facto oppsigelse.

Hun mener vi har å gjøre med en prinsipielt viktig sak om hvor langt arbeidsgiveres styringsrett rekker.

Og hun har rett i at dette er uklart juridisk farvann.

Styringsretten er ikke er nedfelt i noe lov, men bygger på sedvane. Kanskje kan saken hennes få betydning for resten av arbeidslivet og andre arbeidsgivere som skalter og valter med ansatte?

les også Line Andersen slår tilbake mot NRKs beskrivelser av henne: – Ikke riktige

På første dag i retten brukte hennes advokater tiden på fremstille NRKs håndtering som en inkvisitorisk skinnprosess der Andersen ikke ble hørt og der ting egentlig var bestemt på forhånd.

NRK på sin side var i svartmalings-modus og gikk gjennom en hel rekke pinlige konflikter Andersen har hatt i NRK.

les også Line Andersens søksmål mot NRK: Megling mislyktes

Og det kan virke som NRK har mange gode argumenter mot en vanskelig ansatt.

Til og med da Andersens egen advokat var i gang med å lese opp meldinger hun har sendt, kunne det virke litt som han jobbet for motparten.

Men når søksmålet er et faktum, kommer alt uansett ut.

Man kan spørre seg, etter NRKs forsøk på å stille Andersen i et dårlig lys, hvorfor kringkasteren har latt dette pågå i så mange år?

Hvorfor skulle Andersen skjønne at nå var det nok, når det alltid hadde løst seg før?

Andersen synes også å ha et poeng når hun viser til at NRK ikke stilte med helt blanke ark. Hennes advokat har rett i at NRKs innleide organisasjonspsykolog skrev syrlige kommentarer og virket forutinntatt, særlig siden hun ikke hadde snakket med Andersen selv.

Forsøkene på å rydde opp førte bare partene lenger fra hverandre. Og nå virker det verre enn noen gang tidligere.

Om Andersen vil tilbake på NRK, må de fortsatt løse arbeidsmiljøkonflikten, også selv om hun skulle vinne søksmålet.

Hvordan skal det gå til?

Andersen har kanskje selv innsett at karrieren i TV-sjakken i NRK er over, og at saken nå mest handler om å gjenopprette æren.

Så spørs det om det er noe ære igjen etter fire dager i Oslo tingrett med «behind the scenes» i Norges største mediehus.