ULOVLIG? – Covid 19-forskriften pålegger personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet internering på karantenehotell. Forskriften gjør ikke noe unntak for fullvaksinerte. Det er ikke bare er høyst urimelig, men også etter all sannsynlighet ulovlig, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra stranden i Fuengirola på den spanske solkysten. Foto: JON NAZCA / X02457

Fullvaksinert? Bare reis!

Hvis det er karantenehotell som skremmer deg som fullvaksinert fra å reise, kan du bare se bort fra denne frykten – og reise uten å risikere noe som helst.

GEIR WOXHOLTH, professor dr juris, Universitetet i Oslo

Covid 19-forskriften pålegger personer som har vært på reise til utlandet internering på karantenehotell. Forskriften gjør ikke noe unntak for fullvaksinerte. Det er imidlertid alminnelig enighet om at risikoen for at fullvaksinerte selv kan bli smittet – og smitte andre, er svært liten. Derfor er det mange som mener at praktiseringen av reglene om karantenehotell for fullvaksinerte er høyst urimelig.

Faktum er imidlertid at forskriften på dette punkt ikke bare er høyst urimelig, men også etter all sannsynlighet ulovlig. Så hvis det er karantenehotell som skremmer deg som fullvaksinert fra å reise, kan du bare se bort fra denne frykten – og reise uten å risikere noe som helst. Politiet har ikke hjemmel til å pågripe deg og føre deg med tvang til et karantenehotell. Og nekter du å vedta et forelegg med en bot, og saken kommer for domstolen, blir du høyst sannsynlig frifunnet. Om saken da ikke henlegges av politiet selv før den kommer så langt.

Alt taler for at forskriftsbestemmelsene om karantenehotell er i strid med EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102, så langt de søkes anvendt overfor fullvaksinerte. De er også høyst sannsynlig i strid med smittevernloven § 1-5. Jeg er ikke noen ekspert på grunnlovsrett og EMK, men tar meg likevel den frihet å komme med noen synspunkter.

EMK art 8 slår fast at «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.» En tilsvarende rettighet er inntatt i Grunnloven § 102. Her må det foretas en to-trinns vurdering. I det første trinnet må det vurderes om tiltaket, påbudet om karantenehotell, overhodet berører de nevnte rettighetene (inngrepsvurderingen). Dersom man kommer til at tiltaket gjør inngrep i rettighetene, er det andre trinnet om inngrepet likevel kan rettferdiggjøres, fordi det er begrunnet i viktige samfunnsinteresser og fremstår nødvendig og forholdsmessig (krenkelsesvurderingen).

Ved bedømmelsen av om det foreligger et inngrep er begrunnelsen for inngrepet som utgangspunkt ikke relevant. Det er vanskelig å se saken på annen måte enn at reglene som pålegger de som ikke spesielt er unntatt tvungent opphold på karantenehotell, som et inngrep i deres rett til respekt for hjem, privatliv og familieliv. Tidligere kunne man altså avsone karantenen i eget hjem når man kom tilbake fra en reise. Nå er det altså forbudt for alle og enhver som ikke spesielt er unntatt å komme hjem til egen bolig. Det er vanskelig å tenke seg at det kan foreligge noe mer direkte brudd på den rettighet som er vernet, i dette tilfellet retten til respekt for ens hjem, privatliv og familieliv, enn dette.

Spørsmålet blir derfor om inngrepet er nødvendig og forholdsmessig. Det er ingen uenighet om at bekjempelsen av Covid 19- smitte er en svært viktig samfunnsinteresse. Like klart er det at Covid-19 forskriften som sådan har hjemmel i smittevernloven. Men det er på ingen måte klart at et krav om tvungent karantenehotell for fullvaksinerte er i samsvar med forholdsmessighetskravet i lovens § 1-5 eller med grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

Det er umulig å forstå at det å påby fullvaksinerte karantenehotell kan være nødvendig og forholdsmessig for å bekjempe pandemien. Fra et smittevernfaglig perspektiv er det en enorm forskjell på smitterisikoen forbundet med at fullvaksinerte kommer hjem fra hytta i Bohuslän eller fra en sydenferie i Spania og forbundet med at det lander et fly på Gardermoen fullastet med uvaksinerte turister fra Bombay eller med uvaksinerte arbeidsinnvandrere fra et land med høy covid-smitte.

Forholdsmessighetsvurderingen må knyttes direkte til begrunnelsen for de skjerpede reglene med obligatorisk karantenehotell. Den er primært et behov for å forsinke importsmitte ved introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene. Muligheten for slik spredning når det gjelder fullvaksinerte er på det nærmeste ikke til stede.

På dette punkt har det også betydning at påbudet ikke fremstår som en individualpreventiv regel, men en allmennpreventiv, nærmest som en parallell til straffesanksjonerte normer. Her er sanksjonen imidlertid ikke bøte- eller fengselsstraff, men «arrest» i karantenehotell – og dersom man ikke aksepterer dette kommer straffansvaret inn. Man kan mistenke at formålet er å skremme folk fra å dra til utlandet.

Regjeringen har anført risikoen for forfalskning av smittedokumenter som et argument mot å lempe på ordningen for fullvaksinerte. Dette er altså bevistekniske grunner, og har ikke noe direkte med risikoen for smittespredning å gjøre. Siden en domstol vil foreta vurderingen om forholdsmessighet i forhold til den enkelte person, vil han eller hun selv lett kunne føre et enkelt bevis for at han eller hun faktisk er fullvaksinert, og ikke en bedrager.

Den generelle risikoen som kan foreligge for at et fåtalls personer forfalsker vaksinedokumenter er klart ikke noe tungtveiende argument i en forholdsmessighetsvurdering. Det kreves kompetanse for å foreta slike forfalskninger, og ikke minst vil det strenge straffeansvaret motvirke risikoen for utbredte forfalskninger. FHI har uttalt at risikoen for smitte som følge av forfalskning av vaksinedokumenter i utgangspunktet ikke er høy.

I avveiningen mellom hva som er viktigst å unngå – at enkelte på uriktig grunnlag får gjennomføre karantene i eget hjem, eller at en hel gruppe blir pålagt karantenehotell uten at det er grunn til det, er det ganske opplagt at det siste er mest uheldig. Det vil også kunne underminere andre smitteverntiltak og svekke tilliten til myndighetene, noe også FHI har påpekt.

Regjeringens argument om verifisering av dokumentasjon for unntak fra karanteneregler plasserer den for øvrig selv rett i skammekroken. Den har hatt lang tid til å forberede en slik verifisering – i prinsippet helt fra ulike karantenetiltak ble innført. Og ordningen med karantenehotell for fullvaksinerte kommer om få uker til å bli opphevet uansett, i forbindelse med innføringen av vaksinepass. Vaksinepass for fullvaksinerte er derfor bare en måte å verifisere noe som allerede er lovlig på. Den etablerer ingen «nye» rettigheter.

Det er nettopp derfor du som fullvaksinert kan reise allerede nå.

(Teksten er noe endret sammenlignet med versjonen på trykk i VG 27. mai.)