Riksrett ble uunngåelig

Å stille Donald Trump for riksrett har ingenting med hevn eller hat å gjøre, som noen av presidentenes støttespillere påstår. Kongressen hadde sviktet sin grunnlovsfestede plikt til å føre tilsyn med den utøvende makt hvis de ikke hadde reist tiltale.

Trump gjorde noe ingen president før ham har gjort. Han opptrådte som en oppvigler foran sine tilhengere. En mobb svarte med vold i et forsøk på å stanse Kongressen fra å erklære Joe Biden som vinner av presidentvalget. Det skjendige angrepet på Kongressen tok liv.

Natt til torsdag vedtok et flertall i Representantenes hus, inkludert ti republikanere, å tiltale presidenten for å ha oppmuntret til voldelige og undergravende handlinger. Trump utgjør en klar og konstant fare for nasjonen, sa flertallsleder Nancy Pelosi.

Som alle andre presidenter avla Trump en ed på at han ville forsvare landets konstitusjon. Å mane sine tilhengere til å kjempe mot godkjenningen av et lovlig valg var et svik mot denne grunnleggende forpliktelsen. Ved hjelp av konspirasjonsteorier og grunnløse påstander om valgfusk har han svekket tilliten til demokrati og rettsstat.

Hvis Donald Trump hadde akseptert valgresultatet og erkjent nederlag for mer enn to måneder siden hadde han spart landet for en dyp og alvorlig krise. Da ville hans ettermæle sett bedre ut enn det gjør i dag. Men Trump hadde ingen respekt for tradisjonen med en fredelig overføring av makt etter et valg, selve kjennetegnet ved et demokrati.

Han har med alle midler forsøkt å omgjøre et rettferdig valgresultat. Det har skadet både nasjonen og ham selv. Trumps presidentskap kollapser og i hovedstaden er det unntakstilstand. I alle 50 stater er det frykt for hva militante høyreekstremister kan gjøre i forbindelse med innsettelsen av en ny president.

Arven etter Trump er en dypt splittet og rystet nasjon. Først nå, etter mobbens angrep på Kongressen, har Trump og hans lojale republikanere begynt å snakke om forsoning og nødvendigheten av å dempe spenningen. USA trenger utvilsomt forsoning, men i fire år har Trump og hans håndlangere høynet konfliktnivået med uansvarlig retorikk. I Kongressbygningen sist onsdag så vi resultatet.

Etter hendelsene 6 januar ble riksrett uunngåelig. Det er nødvendig å forsvare de demokratiske institusjonene mot alle forsøk på angrep og undergraving. Senatorene må derfor ta stilling til hvilket ansvar presidenten hadde for det som skjedde. For at det aldri skal skje igjen.

