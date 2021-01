ISOLASJON: – Hvis ensomhet er et så stort samfunnsproblem, hvorfor er myndighetene så tause om hvordan vi løser det, spør Erik Iversen. Foto: PRIVAT

Alene mot corona

Sosial distansering. Sosial avstand. Sosial boble. Det kunne vært begreper som tatt ut av en dystopisk fremtidsroman. Men det er Norge i dag.

ERIK IVERSEN, jurist

På nyåret ba helse- og omsorgsministeren alle om å vente med å ta opp igjen det sosiale livet etter jul. «Sosial nyttårspause», kalte han det. Alle bør unngå besøk de neste 14 dagene. Men hvis du er aleneboende så kan du ha en eller to faste kontakter.

Det stikker. Som da samfunnet åpnet igjen i sommer og vi kunne begynne å klemme igjen. Men bare kjæresten eller noen nære venner, ikke flere. Eller da Oslo innførte «sosiale bobler». Jeg vitset om at Oslo i samme slengen kanskje kunne skaffe noen venner til de som ikke hadde noen å fylle boblen sin med. For når du ikke har nære venner der du bor som du kan klemme eller invitere på besøk, da har du ingen sosial boble. Da er boblen din bare deg selv. Og da forsterker ordbruken bare utenforskapet.

Flere har skrevet om ensomheten under coronaen. Og politikerne har fulgt opp. Ensomhet er et stort samfunnsproblem, sier de, det fører til nedsatt immunforsvar og for tidlig død og er verre enn røyking. Helsebyråd Robert Steen i Oslo mente at alle i høst måtte gjøre som før, ta frem de gamle telefonbøkene sine. Ring en venn. Statsministeren oppfordret folk til å danse BliME-dansen hjemme.

Men jeg føler meg jo ikke mindre alene i leiligheten min av å danse helt for meg selv? Hvor mye mindre ensom blir du egentlig av det? Hvis en gammel venn fra langt tilbake ringer, er du jo fremdeles like alene i huset ditt når samtalen er over?

Vi er mange som bor alene i Norge. Noen har det fortreffelig på hjemmekontor og klarer seg bra i sitt eget selskap. Andre savner det sosiale fellesskapet de hadde før mars. Atter andre hadde ikke noe sosialt fellesskap før mars 2020, og er like ulykkelige nå som da. Kanskje litt mindre, fordi de har færre å være misunnelige på. Vi er forskjellige. Men det er flere som sliter nå enn før.

Selv har jeg nære venner utenfor jobb, men bare ikke i den mellomstore byen på Østlandet der jeg bor nå. Med sporadiske unntak har jeg hatt en lang «sosial pause» fra før mars 2020 og frem til nå. Jeg har heldigvis ikke vært ensom hele tiden, men noen perioder har vært tyngre enn andre. Sånn tror jeg mange andre også har hatt det.

Det finnes ingen enkle løsninger. Jeg har selv vært lokalpolitiker, så jeg vet at myndighetene ikke kan trylle. Og dette handler ikke om meg, for det er mange som sliter mye mer. Men jeg blir oppgitt over hvordan innsatsen mot ensomhet og utenforskap så langt bare blir begrenset til høytidsaktige taler om felles krafttak.

For hvis ensomhet er et så stort samfunnsproblem, hvorfor er myndighetene så tause om hvordan vi løser det? Det er myndighetene som har anbefalt oss å være hjemme, ikke besøke andre, ikke være sosiale. Så bør de ikke også snakke mer om hva de stiller opp med for de som nå sliter psykisk som følge av isolasjonen? Anerkjenne at de legger sin psykiske helse i potten for at vi skal slå ned viruset? Fortelle hva vi skal gjøre når samfunnet åpner igjen, og forskjellen blir tydelig mellom de som har noen å feire og være sosiale med, og de som ikke har det?

For nå tar vi «sosial nyttårspause» og håper det blir bedre. Så får hjelpen til de som trenger det komme etterpå. Hvis den kommer. Vi kan alltids håpe.