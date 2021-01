Kommentar

Trumps retrett

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Onsdag ga Donald Trump sine tilhengere marsjordre mot Kongressen. Han ba dem vise styrke. Vel et døgn senere kaller han det som skjedde et avskyelig angrep.

Onsdag sa Donald Trump at han aldri ville erkjenne nederlag. Torsdag gjorde han det likevel. Det er bra. Men det skulle ha skjedd for to måneder siden. Nå sier Trump at tiden er inne for å hele og forsone. Det er riktig. Men alt Trump har gjort de siste månedene har vært det stikk motsatte.

Det var en hardt presset president som leste opp en erklæring fra Det hvite hus, fullstendig annerledes i innhold og form enn det krigsrop av en tale han holdt for sine tilhengere før marsjen mot Capitol. Da mobben herjet i Kongressbygningen sa Trump at han elsket og forsto dem, men at de måtte gå hjem. Et døgn senere var han sjokkert over volden, lovløsheten og galskapen.

Trumps helomvending kommer etter at store deler av det republikanske parti vender seg mot ham og medarbeidere slutter i protest. Kanskje kan Trumps retrett redde ham fra ydmykelsen av enda en riksrettssak, eller den triste sorti å bli avsatt av visepresident og regjering.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Etter en svært mørk natt i Washington, D.C. finnes det lyspunkt. I krisen blir det tydeligere for alle hva som står på spill. Det handler om demokratiet og rettsstaten. Langt på overtid sier Trump at han vil fokusere på ryddig og sømløs fredelig maktoverføring. Det var dette han skulle ha sagt i november.

Det var smertefullt å se skjendingen av USAs nasjonalforsamling. Det var skremmende å se hvordan konspirasjonsteorier kan forlede masser til å begå ugjerninger.

-- Dette er ikke hvem vi er. Dette er ikke det virkelige Amerika, sa påtroppende president Joe Biden onsdag kveld. Jeg tror de langt fleste amerikanerne er enige, både demokrater og republikanere. I dette ligger det et håp.

Bidens oppgave med å lege sår og forene landet er gigantisk, men ikke umulig. USA har stått foran større utfordringer. Det blir aldri en perfekt union, men det er mulig å strebe etter noe som er bedre enn dagens politiske stillingskrig. Trump kan gi et bidrag ved å oppfylle sine løfter i natt om en ordnet maktoverføring.

Jeg var en ung student første gang jeg besøkte Capitol Hill i Washington, D.C. Jeg ble imponert over den storslagne nyklassistiske arkitekturen. Jeg ble inspirert av høye idealer om en nasjon med frihet og rettferdighet for alle. En mer perfekt union, som det heter i Grunnloven.

E pluribus unum, latin for « av mange - en» ble vedtatt som nasjonalt motto av Kongressen i 1782. Ørnen i det amerikanske statsvåpen bærer banneret med denne påskriften, som en idealistisk forestilling om mangfold og enhet.

USA ble aldri noen perfekt union. I stedet ble det rasisme, diskriminering og ulikhet. Det politiske liv er preget av kynisme og opportunisme. Onsdag kom det amerikanske demokratiet under angrep, på en måte jeg aldri hadde forutsett. USA er mer splittet enn på svært lenge. Det er stort mangfold, men ingen enhet.

President Donald Trump har skapt en stor politisk kult som tror på alt han sier og som gjør det han befaler. Han har aldri forsøkt å samle det amerikanske folk, men i stedet utnyttet og forsterket den splittelse som allerede fantes. Kampanjen for å få omgjort et lovlig valgresultat er det siste og mest alvorlige eksempel på hvordan han opererer.

Presidenten har spredd konspirasjonsteorier og skapt fiendebilder. Det får konsekvenser. Ord leder til handling. Som på Capitol Hill på onsdag.

Kongressen hadde startet den høytidelige seremonien med å telle og godkjenne valgmannsstemmer da tilhengere av presidenten stormet bygningen. Kongressen er ikke blitt okkupert siden britiske styrker inntok og brant Washington i 1812. Denne gang var brannstifteren USAs president.

Trump hadde fyrt opp sine tilhengere utenfor Det hvite hus ved å fortelle dem at valget var blitt stjålet av radikale venstrekrefter, demokratene. Vi kan ikke la det skje, som han sa. Egentlig hadde han vunnet i et valgskred, påsto han. Trump ville aldri gi opp, sa han. Aldri erkjenne nederlag. Trump ba sine tilhengere om å vise styrke, og sa at det var nødvendig å kjempe enda hardere. Det var som et krigsrop.

-- Landet har fått nok. Vi holder det ikke ut lenger, ropte presidenten og tilhengerne svarte ham i kor: -- Kjemp for Trump, kjemp for Trump.

Så ba Trump tilhengerne marsjere mot Kongressen. Trump sa at deres fredelige og patriotiske stemmer måtte bli hørt. Det som fulgte var ikke patrioters fredelige handlinger. En mobb angrep nasjonalforsamlingen. De skapte livsfarlige situasjoner og gjorde omfattende skadeverk. En kvinne ble skutt, tre andre døde av andre årsaker og mange ble skadet

Trump og hans harde kjerne av tilhengere har påført USA stor skade. Bildene fra Kongressen er ødeleggende for USAs omdømme i verden. Verre er det at mange amerikanere har mistet tilliten til både demokratiske institusjoner og rettsstaten. De fleste Trump-tilhengere tror ikke lenger at landets valg er frie og rettferdige. Det er én grunn til det. De tar presidenten på ordet. Trump skapte ikke denne mistilliten til det politiske systemet. Men han utnyttet og forsterket den.

I antikken ble Herostratos kjent for å ha brent ned Artemistempelet, et av de syv underverker. Trump vil i ettertiden bli herostratisk berømt for det som skjedde 6. januar 2021 i et nyklassisk politisk tempel. Han har fortsatt støtte fra sin base, men han skremmer nå bort moderate og ansvarlige republikanere. Det har gått så langt at han risikerer å bli kastet ut av Det hvite hus, før tiden.

Til nå har de fleste republikanske politikere vært redde for å bryte med presidenten. De frykter hans fordømmelse og velgernes dom. Med seieren følger ikke lenger Trumps faner. Republikanerne har nå tapt både Det hvite hus og Senatet. Nå våger omsider noen ledende republikanere å tale Trump i mot. Flere medarbeidere i Det hvite hus sier opp.

Han har tapt presidentvalget. Han har siden tapt i rettsvesenet i en nytteløs kamp for å omgjøre et lovlig valgresultatet. Nå taper han også støtte fra sine egne. Det må ha vært like vondt for mange republikanske velgere som andre å se stormingen av Capitol. Nå blir det tydelig hvor farlig det er gi næring til konspirasjonsteorier og skape en << oss mot dem >> mentalitet.

Inne i den beleirede Kongressen hjalp republikanere og demokrater hverandre i evakueringen. De sto sammen i fordømmelsen av angrepet. Da de folkevalgte kunne vende tilbake til salen tok det ikke lang tid før visepresident Mike Pence kunne erklære at Joe Biden hadde vunnet presidentvalget.

Demokratiet vant, også denne gang. Dette er det største lyspunktet, dagen etter at demokratiet ble angrepet av noen av landets egne.