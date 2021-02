REFSER «KRINKEN»: – Handler det virkelig kun om seertall nå, spør Elin Sofye Rabbevåg. Foto: Privat

Debatt

NRK er i ferd med å tape sjela si!

Jeg savner tiden da norske artister ikke trengte å gjemme seg bak masker eller synge coverlåter i en eller annen konkurranse.

Publisert: Nå nettopp

ELIN SOFYE RABBEVÅG, musikkterapeut/ artist

De siste årene har jeg merket at ny norsk musikk så å si er borte fra NRK. Alle rene musikkprogrammer har blitt erstattet med musikkonkurranser, helst frontet av kjendiser som resirkuleres fra det ene konseptet til det andre.

Ting var ikke alltid bedre før, men jeg mimres med fryd tilbake til 90 tallet da jeg hver fredag benket meg foran TV ruta for å se «Topp 20». Så var det «Lydverket» på 2000 tallet, - kanskje det beste musikkprogrammet på NRK noensinne. Den gang da «Kjempesjansen» gav helt ukjente talenter mulighet å vise seg.

Slik er det ikke lenger! Nå må slike konsepter pent vike for koreansk-inspirerte «Maskorama» eller kjendisenes «Stjernekamp». Jeg har ikke noe imot kjendiser, eller programmer hvor musikk blir lett underholdning en lørdags kveld, vi kan vel trenge de og. Men sukk, jeg savner tiden da artistene ikke trengte å gjemme seg bak masker eller synge cover i en eller annen konkurranse. Den gang man faktisk tok seg tid til å dykke ned i materien. For musikk handler jo om så mye mer enn konkurranser, glitter og kjendiseri!

Det er klart, tidene har forandret seg siden 90 tallet. Med Netflix og uendelig mange TV-kanaler å velge i er kampen om seere tøffere enn aldri før. At TV 2 og TVNorge velger konsepter som trekker de store massene kan jeg til en viss grad forstå, de lever av annonsører. Men jeg er synes det er kritikkverdig at NRK, som er finansiert av skatteseddelen til hver av oss tilsynelatende ser ut til å ligne mer og mer på sine broderkanaler.

Handler det virkelig kun om seertall nå? At noe har høye seertall er jo ikke ensbetydende med at det er bra TV. Fluene trekker mot dritten, satt på spissen. Er det verdt å vinne «hele verden» om man på veien taper sin sjel? Det synes jeg NRK er i ferd med å gjøre. På radio fronten derimot er saken bedre, men nå handler ikke dette debattinnlegget om radio.

Det holder ikke med et musikkinnslag på slutten av «Lindmo» hver lørdag, eller en og annen musikkdokumentar i året på NRK2. MGP ser også ut til å være noe riggede greier for de spesielt inviterte. Norge bugner over av fantastisk dyktige artister, men med dessverre altfor få plattformer å nå ut på! For er det ikke en del av samfunnsoppdraget til NRK å sørge for at nye talenter får mulighet til å vise seg?

Slik det er nå er det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for nye artister å slippe til. Det er selvsagt ikke plass til alle på toppen, men det burde så absolutt være plass til flere!