Slipp far inn på fødeavdelingene!

Norske kvinner fortjener trygge fødsler – selv i en pandemi. Å ha partneren ved sin side er en del av denne tryggheten.

HADIA TAJIK, nestleder i Ap

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentant (Ap)

Nå er det helt bingo om partner får være med på hele fødselen eller ikke. Jordmorforbundet har kartlagt praksisen ved landets fødeavdelinger, og det er store variasjoner fra sted til sted. Mange steder er det fødeavdelinger i områder med lavt smittetrykk som har de strengeste reglene.

Dette må helseminister Bent Høie ordne opp i.

Helseministeren svikter landets gravide og deres partner når han fraskriver seg alt ansvar, og skyver helseforetakene foran seg. Vi krever at Høie rydder opp og sørger for en forutsigbar og trygg fødselsopplevelse for norske kvinner og par over hele landet.

Vi har snart levd med pandemi og strenge restriksjoner i et helt år. Men livet går videre selv om samfunnet opplever ulik grad av nedstengninger. Med om lag 55 000 fødsler årlig i Norge, er fødsler en dagligdags hendelse i norske sykehus. Samtidig er fødsel noe av det minst dagligdagse kvinner og familier opplever. Helseministeren må evne å se dette fra den gravide kvinnens perspektiv - og fra partneren som skal ta fatt på en av sitt livs viktigste oppgaver.

Vi har begge opplevd fødsler med komplikasjoner og kan skrive under på hvor viktig det var å pappaen til stede. Vi har vært takknemlig for møtet med dyktige og hardtarbeidende leger, jordmødre og barnepleiere. Men vi vil understreke at fars tilstedeværelse under fødselen også har hatt en selvstendig verdi, utover det å være en trygghet og støtte for oss. Far har også krav på tidlig tilknytning til barnet sitt.

I et moderne og likestilt samfunn stiller vi store krav til papparollen. Det er ikke noe vi bare kan skru av og på av bekvemmelighetshensyn. Vårt krav handler også om å gi pappa hans rettmessige plass.

Gravide kvinner kan være ekstra sårbare i utgangspunktet, med store fysiske og emosjonelle påkjenninger, og pandemien kan forsterke den opplevelsen. Helsedirektoratet rapporterte om en 75 prosent økning i fødselsdepresjoner våren 2020. Dette må tas alvorlig. Ensomhet og isolasjon kan tære på alle under pandemien, og selvsagt også på gravide.

I tillegg opplever gravide at det ordinære tilbudet med eksempelvis hjemmebesøk av jordmor, barselgrupper og annen oppfølging på helsestasjonen er mye mer begrenset enn før. På toppen av det hele må kanskje kontakten med besteforeldre og annet nært nettverk begrenses på grunn av reise- og besøksrestriksjoner. Når vi vet hvor mye tøffere det er å bli foreldre under en pandemi, må vi i det minste klare å sørge for å gi disse familiene en best mulig start på sykehuset.

Allerede i september sendte Jordmorforbundet, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Nasjonal kompetansetjeneste for amming et formelt brev til Helsedirektoratet og FHI, hvor de etterlyste et smittetestregime etter dansk modell. Dette har Arbeiderpartiet også tatt opp med helseminister Bent Høie på Stortinget. Likevel skjer det ingenting.

Danmark har siden i høst hatt en ordning der partner uten symptomer eller med negativ koronatest får være med under både fødselen og barseloppholdet. Hvis far har påvist smitte, kan mor ha med seg en annen ledsager. Sverige følger nå etter med den samme ordningen.

Vi mener denne ordningen bør kunne innføres raskt i Norge.

Smittevern er viktig, men det er også trygge rammer rundt noe så stort som en fødsel. Når vi vet det finnes løsninger på dette området, har vi ikke råd til ikke å ta dem i bruk. Det fortjener både blivende mødre og fedre, og de nye verdensborgerne som blir født i disse dager.