Kommentar

Frykten er Trumps våpen i riksrett

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Hvis republikanerne i Senatet skulle finne Trump skyldig dømmer de også seg selv. Med få unntak støttet de Trumps grunnløse påstander om at valget var stjålet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I morgen åpner Senatet ny riksrettssak mot Trump, nesten tre uker etter at han forlot Det hvite hus og over en måned siden stormingen av Kongressen.

Da Trump i januar styrte mot avgrunnen med sine konspirasjonsteorier, hadde republikanerne allerede bundet seg til masten. Og selv om han ikke lenger er president oppfatter svært mange republikanere ham som deres leder. Noen republikanske politikere beundrer Trump. Nesten alle frykter ham.

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

les også Avis: Trumps påstander kostet skattebetalerne over 4,4 milliarder

Det finnes noen konservative og tradisjonelle republikanere som våger å protestere mot at deres parti er blitt kapret av høyreradikale populister. De er for få til at Trump blir dømt i riksrett. Partiet er ikke rede til å ta et oppgjør med Trump, selv om han bare har brakt dem nederlag. Under hans ledelse har de tapt kontrollen over både Kongressen og Det hvite hus.

– Hvis dere ikke kjemper som bare helvete vil dere ikke ha et land lenger, ropte Donald Trump til sine tilhengere på «Redd Amerika» arrangementet utenfor Det hvite hus 6. januar.

Deretter marsjerte de ned Pennsylvania Avenue i retning Kongressen, der de folkevalgte var samlet for å godkjenne resultatet av presidentvalget. Det som deretter skjedde er årsaken til at Trump stilles for riksrett.

les også Donald Trump nekter å vitne i riksrettssaken

Den tidligere presidenten er anklaget for å ha oppildnet til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger», og for å ha forsøkt å hindre godkjenningen av valgresultatet. Fem mennesker døde i stormingen av Kongressen. Visepresident Mike Pence, senatorer og kongressrepresentanter ble satt i stor fare. Skjendingen av Kongressen blir stående som en svart dag i amerikansk historie.

To måneders kamp mot valgresultatet endte i blodig kaos.

Men kan Trump holdes ansvarlig for ugjerninger begått av noen av hans tilhengere? Demokratene og ti republikanske kongressrepresentanter svarte ja da de bestemte seg for å ta ut tiltale mot presidenten. Trumps støttespillere svarte bestemt nei.

les også Dette er Trumps åtte svar på riksrettstiltalen

Trumps advokater har to sentrale argumenter for at Senatet må frifinne ham. Det ene er at det mener Grunnloven ikke tillater riksrett mot en tidligere president. Saken skulle derfor aldri vært reist. Det andre er at Trumps uttalelser er beskyttet av Grunnlovens første tillegg som omhandler ytringsfrihet. Trumps advokater sier at deres klient bare brukte sin ytringsfrihet da han sa at valgresultatet var «suspekt».

Trump brukte ikke ordet suspekt i sin tale. Han gikk svært mye lenger. Han sa at valget var blitt stjålet og at det var det mest korrupte i historien, kanskje i hele verden. Han påsto å ha vunnet valget i et valgskred.

– Vi vil aldri gi oss, aldri erkjenne nederlag. Vi vil stanse tyveriet, sa Trump.

I to måneder hadde han hamret inn det samme budskapet inntil et flertall av republikanske velgere trodde på ham. De som var sterkest i troen hadde møtt frem på «Redd Amerika»-arrangementet i Washington, D.C, 6. januar.

KAOS: PÅ Capitol Hill 6. januar. Foto: Thomas Nilsson

les også Som etter en borgerkrig

Trump sa at han ville marsjere sammen med sine tilhengere til Kongressen, noe han ikke gjorde. I en flammende appell sa presidenten at landet var under beleiring. At USA kunne få en illegitim president. Flere ganger understreket han at «det kan vi ikke kan la skje». Deres fredelige og patriotiske stemmer måtte bli hørt, sa presidenten.

Nå var det, ifølge Trump, opp til Kongressen å konfrontere «dette uhyggelige angrep på vårt demokrati». Hvis ikke ville landet bli ødelagt: – Du tar aldri landet ditt tilbake med svakhet. Du må vise styrke, du må være sterk.

Det uhyggelige angrepet på demokratiet kom imidlertid fra noen av hans egne tilhengere. De forsøkte å stanse den fredelige overføringen av makt etter et valg, som er selve kjennetegnet på et demokrati.

les også Frykter katastrofe for det amerikanske demokratiet

Riksrett er en grunnlovsfestet særdomstol. Representantenes hus tar ut tiltale og Senatet har makt til å fjerne en president, visepresident og høytstående tjenestemenn. Det er sjelden brukt i USA. Kun to presidenter før Trump er blitt stilt for riksrett.

Trump brøt alle konvensjoner som president, til sine tilhengeres begeistring og motstanderes vrede. Han er den første som blir tiltalt to ganger. Aldri tidligere er en president blitt stilt for riksrett etter at han har forlatt sitt embete.

At det ikke har skjedd før betyr ikke at det er ukonstitusjonelt. Blant juridiske eksperter er dette omstridt. Tiltalen ble tatt ut mens Trump fortsatt var president. Det ble reist riksrettssak mot en tidligere krigsminister i Ulysses S. Grants administrasjon i 1876, etter at han hadde gått av. 45 av 50 republikanske senatorer ønsket å avvise saken fordi Trump ikke lenger er president.

Det avgjørende punkt i tiltalen er om Trump med sin famøse tale 6. januar bærer et direkte ansvar for det påfølgende voldelige angrepet mot Kongressen.

50 demokrater og 50 republikanere i Senatet avgjør skyldspørsmålet. Grunnloven krever to tredjedels flertall for en fellende dom. Da må i så fall alle demokrater og 17 republikanere erklære at Trump er skyldig etter tiltalen.

For ett år siden ble han frikjent av sine partifeller i Senatet i en annen riksrettssak. Det samme vil trolig skje også denne gang.