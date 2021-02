TI ÅR ETTER TERROREN: – Tiden er inne for en tydeligere oppgjør med hatretorikken mot Arbeiderpartiet og AUF, og alle konspirasjonsteorier om at folket blir ført bak lyset med en elitedrevet islamisering av Norge, skriver Sylo Taraku. Foto: Jørgen Braastad

22. juli-oppgjøret må komme

Jens Stoltenberg prioriterte samhold etter terroren. Det var klokt. Men gikk det på bekostning av et viktig oppgjør med hatet mot Arbeiderpartiet?

SYLO TARAKU, statsviter og rådgiver i tankesmien Agenda

Terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 var ikke bare en nasjonal «tragedie», men et terrorangrep med ideologiske formål. Gjennom å skape frykt og gjennom å ramme en bestemt målgruppe ønsker terrorister å oppnå en politisk endring. Terror er derfor en alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Terroren kan true stabiliteten i landet og i vårt tilfelle også selve demokratiet.

Terroristens motiv var å påføre Arbeiderpartiet «størst mulig tap» slik at dette ville «strupe ny rekruttering». I manifestet sitt skrev han også at han ønsket å fremprovosere en borgerkrig som skulle kulminere med etnisk rensing av muslimene fra Norge og Europa.

Arbeiderpartiet med daværende statsminister Jens Stoltenberg i spissen definerte terroren som et angrep mot det norske demokratiet. På den ene siden stod terroristen alene, på den andre stod demokratiet og alle oss som omfavner demokratiet. Terroristen tapte, folket og demokratiet vant. Slik bidro han til å skape samhold og opprettholde stabiliteten i landet i en kritisk tid i nasjonens historie. Terroristen skulle ikke lykkes med sitt prosjekt om å polarisere Norge og framprovosere voldelig konfrontasjon.

Dette valget blir beskrevet og drøftet i en ny bok om Arbeiderpartiet og 22. juli skrevet av historiker Hallvard Notaker. Det fantes altså en spenning innad i Arbeiderpartiet som blir godt belyst i boken. Partisekretær Raymond Johansen var blant dem som i kjølvannet av terroren ønsket et sterkere oppgjør med Fremskrittspartiets giftige retorikk.

Hadde Arbeiderpartiet valgt Johansens mer konfronterende linje i stedet for forsoningslinjen partiet landet på, ville vi muligens sett en mer politisert debatt om terrorangrepet og en større polarisering i stedet for samhold da vi trengte det mest.

Men Johansen hadde også et viktig poeng.

For spenningen reflekterer det klassiske dilemmaet som ofte oppstår etter situasjoner med vold og konflikt: forsoning eller oppgjør? Det kortsiktige hensynet om stabilitet undertrykker behovet for et «oppgjør». Når man individualiserer skyldspørsmålet, så blir overgripere isolert. Men jo flere blir pekt på som ideologisk medskyldige, jo vanskeligere blir det å skape forsoning.

På en annen side kan mangelen på oppgjør skape en frustrasjon som ligger og ulmer i underflaten og som kan forlenge et traume eller en konfliktsituasjon. Det kan også skape usikkerhet rundt fortellingen om det som har skjedd. Viktigst av alt skal et oppgjør skape en enighet om noen moralske standarder som skal hindre en gjentakelse. Et oppgjør står med andre ord ikke nødvendigvis i konflikt med hensynet til forsoning, men er ofte tvert imot en forutsetning. For hvis oppgjøret holdes tilbake, kan det være vanskelig å skape den felles forståelsen som forsoningen bygger på.

Frankrike er det europeiske landet som er blitt mest rammet av terror de siste årene. Der ser vi en eskalering av «oppgjøret» med terrorismen. Først stod konflikten bare mellom de konkrete muslimske terroristene på den ene siden og «Republikken» på den andre, men nå er president Macron ute etter å ta et oppgjør også med omlandet til terroristene. Med dem som deler det ekstreme tankegodset og slik truer de franske verdiene.

Risikoen er at dette skaper sterkere motsetninger mellom segmenter av de franske muslimene på den ene siden og etniske franskmenn på den andre, men terroristene kommer ikke fra en annen planet. De kommer fra miljøer der ekstremisme og fiendtlig retorikk mot Vesten får næring.

Breivik var alene i gjennomføringen av terroren, men han kom samtidig fra en ideologisk flokk. Hans ideologi var såpass ekstrem at det var svært få som delte den i Norge. Det handler i korte trekk om en forestilling om en «kulturmarxistisk» elite som sammen med arabiske land driver en sammensvergelse for å islamisere Europa. Det er bare en borgerkrig som kan bidra til å stoppe «Eurabia»-konspirasjonen og redde den vestlige sivilisasjonen.

Konspirasjonsteorien om Eurabia er kanskje ikke så utbredt i Norge, men hatet mot Arbeiderpartiet var dessverre verken et marginalt problem da eller nå. Det er ikke tilfeldig at Breivik valgte nettopp Ap som mål og ikke for eksempel en gruppe muslimer. Under politiavhøret dagen etter forsvarte Breivik Utøya-angrepet på følgende måte: Arbeiderpartiet hadde «sveket landet og folket, og prisen for forræderiet fikk de betale for i går».

Dette er retorikk som går igjen i mange nettkommentarer. For konspirasjonstroende ekstremister er Ap synonymt med eliten og dermed ansvarlig for «sviket» mot nasjonen. Under en diskusjon på Twitter i 2018 fikk jeg følgende melding fra en person som skrev under fullt navn: «Når vil dere i AP slutte å støtte terroristene, anti-semittene, islamistene, breivkene i PLO? Fordømmer du Aps politikk helt fra AUF startet leflingen med dem i 1967? Og HAMAS...».

Forræder-fortellingen om Arbeiderpartiet har eksistert så lenge Arbeiderpartiet har hatt makt i Norge. Historiker Terje Emberland ved Holocaust-senteret og C-REX skriver i en artikkel i tidsskriftet Arr om eksempler på dette i alt fra høyreorienterte miljøer som Frihetsalliansen, Antikommunistisk Allianse og Moderat Ungdom i etterkrigstiden, til kristenmiljøer bekymret for sekularisering og blant innvandringsmotstandere. Røttene går helt tilbake til Fedrelandslaget, en stor borgelig-nasjonalistisk organisasjon på 20-40-tallet.

Både maktkritikk generelt og kritikk av Arbeiderpartiet spesielt er helt legitimt og en selvsagt del av den demokratiske samtalen. Men konspirasjonsteorier av denne typen kan være dødsfarlige.

2018 ble året da vi faktisk tok et oppgjør med retorikken om Ap som forrædere. Daværende Justis-, beredskaps- og innvandringsminister, Sylvi Listhaug (Frp), delte en post på Facebook der hun anklaget Ap for å sette terroristenes interesser foran nasjonens sikkerhet. Hun forsvarte seg med at hun ikke hadde tenkt på Utøya i denne sammenheng. Det burde hun gjort. Reaksjonene ble stå sterke at det endte med at hun måtte gå av.

Det markerte et veiskille i debatten om terror og innvandring. Vi satte foten ned for denne type destruktiv retorikk, og siden Listhaug beklaget, så har vi forhåpentlig blitt enige om en ny moralsk standard i den politiske debatten: Vi omtaler ikke våre politiske opponenter som forrædere og fiender, verken direkte eller indirekte.

Men det er mye som gjenstår. Utøya-overlevende Iril Myrvang Gjørv skrev i VG 10. februar om hvordan overlevende gang på gang har eksponert seg selv for hets og hat i søken etter oppgjøret. «For mange overlevende har dette resultert i trusler, og flere har lovet seg selv å aldri gjøre det igjen.»

Dette er totalt uakseptabelt.

Tiårsmarkeringen for 22. juli er en anledning til virkelig å ta et oppgjør med dette, Stoltenberg var klok rett etter 22/7, men nå er tiden inne for en tydeligere oppgjør med hatretorikken mot Arbeiderpartiet og AUF, og alle konspirasjonsteorier om at folket blir ført bak lyset med en elitedrevet islamisering av Norge.